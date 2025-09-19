Чоловік підірвався на вибуховому пристрої на Херсонщині: він загинув на місці

Сьогодні, 19 вересня, у Херсонській області, підірвавшись на вибуховому пристрої, загинув чоловік, який випасав худобу.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 7:00 ранку поблизу села Одрадокам’янка на вибуховому пристрої підірвався 69-річний місцевий житель. Чоловік випасав худобу та внаслідок вибуху загинув на місці.

"Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - додали в прокуратурі.