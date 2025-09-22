Видео убийств или ранений украинцев на российских телеграм-каналах приравнивается к военному преступлению, - комиссия ООН

Российские телеграм-каналы, которые администрируют исполнители атак или лица, связанные с российскими подразделениями БПЛА, распространили сотни видео, на которых изображены убийства или ранения украинских гражданских лиц. Это приравнивается к военному преступлению, поскольку это посягательство на человеческое достоинство.

Об этом заявила Независимая международная комиссия по расследованию в отношении Украины в своем последнем обновлении Совету по правам человека, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российские каналы также публиковали угрожающие сообщения, в которых объявляли о новых атаках и призывали людей покидать свои дома.

В мае этого года Комиссия пришла к выводу, что атаки беспилотников на Херсонщине были масштабными и систематическими - поэтому их квалифицируют как преступления против человечности в виде убийств.

Кроме того, собранные доказательства подтверждают, что подобные удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры также были в Днепропетровской и Николаевской областях.

В отчете ООН говорится, что обстоятельства атак в населенных пунктах, расположенных вдоль правого берега Днепра, указывают на намерение их исполнителей убивать, калечить и уничтожать. Российская армия обстреливает эти три области с позиций на левом берегу Днепра на расстоянии более 300 километров.

Для этого они используют беспилотники, которые оснащены системами наблюдения и слежения за целями в режиме реального времени. Эти беспилотники часто преследовали своих жертв на большие расстояния и сбрасывали на них взрывчатку - из-за этого люди погибали и получали ранения. Кроме того, Комиссия пишет, что также фиксировала удары по каретам скорой помощи и другим экстренным службам, а это препятствовало им прибыть на нужное место назначения.

В докладе Комиссия ООН отмечает, что эти атаки имеют разрушительное влияние на гражданское население пострадавших районов.

Российские войска своими атаками сделали целые населенные пункты непригодными для жизни. Основные услуги и магазины перестали работать. Террор заставил тысячи людей покинуть свои дома.

"Автобусы перестали ездить, магазины закрыты, дроны были везде - если раньше за сутки летало несколько беспилотников, то к тому времени в воздухе было уже три, четыре, пять каждый час. Выйти на улицу стало невозможно", - рассказала жительница села Антоновка, которая покинула его после многочисленных атак.

Комиссия считает, что действия российских военных можно расценивать как преступление против человечности - принудительное выселение людей. Комиссия намерена вернуться к этому вопросу в своем докладе на Генеральной Ассамблее в октябре 2025 года.

"Расследование атак беспилотников малой дальности, а также депортаций и перемещений, свидетельствуют о скоординированных и организованных действиях российских властей, направленных на дальнейший захват территорий и укрепление своих позиций на подконтрольных ей землях Украины, при этом заставляя местное население бежать", - говорится в отчете.

Кроме того, Комиссия продолжает расследовать практику депортации и перемещения взрослых гражданских из оккупированных районов Запорожской области.

