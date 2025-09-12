Российский БПЛА "Молния" нанес удар по гражданскому автомобилю возле Краматорска. ВИДЕО
FPV-дрон на мгновение не успел поразить российский дрон-камикадзе "Молния" и зафиксировал очередное военное преступление путинских подонков - спланированный удар по гражданскому автомобилю и сознательное убийство мирных жителей.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Военное преступление произошло в районе Краматорска Донецкой области.
Вони всі такі відоси йменують згідно пропаганди "атака всу на мірноє авто с грудним рєбьонком" і т.д. . вони абсолютно все перекручують...
Тим більше на ТОТ там це видно, що вони витворяють... А у справжніх ВСУ і так дронів мало... Правда за знищені хати ( на ЦН такі відео скидів щодня) дійсно ненависть страшна у частини місцевих .....