УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7401 відвідувач онлайн
Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
585 1

Російський БпЛА "Молнія" завдав удару по цивільному автомобілю біля Краматорська. ВIДЕО

FPV-дрон на мить не встиг вразити російський дрон-камікадзе "Молнія" і зафіксував черговий воєнний злочин путінських покидьків - спланований удар по цивільному автомобілю і свідоме вбивство мирних мешканців.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Воєнний злочин стався в районі Краматорська Донецької області.

Також дивіться: Російський дрон-камікадзе над Покровськом вичікує у повітрі та атакує жінку в білому вбранні. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9573) воєнні злочини (1933) Краматорський район (688)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Той, хто спрямував цей дрон розмовляє кацапською мовою.
показати весь коментар
12.09.2025 23:11 Відповісти
 
 