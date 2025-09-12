Російський БпЛА "Молнія" завдав удару по цивільному автомобілю біля Краматорська. ВIДЕО
FPV-дрон на мить не встиг вразити російський дрон-камікадзе "Молнія" і зафіксував черговий воєнний злочин путінських покидьків - спланований удар по цивільному автомобілю і свідоме вбивство мирних мешканців.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Воєнний злочин стався в районі Краматорська Донецької області.
віктор л
12.09.2025 23:11
