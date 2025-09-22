РУС
Нарушения воздушного пространства суверенных государств Европы недопустимы, - ООН

ООН

В ООН заявили, что нарушения воздушного пространства суверенных стран являются недопустимыми. Серия последних инцидентов в Европе угрожает общей безопасности.

Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Енчи, последние инциденты с российскими самолетами и беспилотниками в воздушном пространстве европейских государств повышают риски для региональной безопасности.

Он напомнил о случаях вторжения самолетов РФ в Эстонию 19 сентября, а перед этим, 12-13 сентября, российские беспилотники зашли в воздушное пространство Польши и Румынии.

"Эта серия последних инцидентов еще больше подчеркивает высокий уровень напряженности, угрожающий европейской безопасности, тогда как война в Украине продолжается", - отметили в ООН.

Он также проинформировал членов Совбеза, что в минувшие выходные Россия снова атаковала Украину дронами и ракетами, вследствие чего есть погибшие и раненые.

"Мир просто не может позволить, чтобы эта опасность вышла из-под контроля и чтобы разрушительная война в Украине еще больше усиливалась и распространилась", - добавил Енча.

Он призвал к "полному, немедленному и безусловному прекращению огня, чтобы проложить путь к справедливому, длительному и всеобъемлющему миру в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями ООН".

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Сортировать:
а повномасштабне вторгнення та анексія територій як? ))

ООН має здохнути ..як й пуйло ..і Оманська Гнида
показать весь комментарий
22.09.2025 18:30 Ответить
І?... Все, розходимось. Рота закрив, робоче місце прибрано, можна і додому.
показать весь комментарий
22.09.2025 18:32 Ответить
Яма з опаришами булькнула.
показать весь комментарий
22.09.2025 18:33 Ответить
Браво. Спасибо что напомнили!
Необычайно эффективное собрание говорильщиков! Всем премии, отгулы и начисление оздоровительных + молоко, кальций, шампунь и газированную воду
показать весь комментарий
22.09.2025 18:36 Ответить
війна і вбивства припустимі, особливя якщо ти чле +н радбезу, а от порушувати протір ті хто вбивають і гвалтують дітей і дорослих, не можуть? це якийсь дивний оон
показать весь комментарий
22.09.2025 18:42 Ответить
мдеее... ПОТУЖНО!
показать весь комментарий
22.09.2025 18:45 Ответить
Світ явно зажрався ..обіжрався.. і втратив орієнтири
показать весь комментарий
22.09.2025 18:49 Ответить
Засудили і закликали, ну і клас, що ще потрібно
показать весь комментарий
22.09.2025 18:50 Ответить
Мертва організація, яка створює вигляд, ніби вона на щось ще впливає і від неї щось залежить.🤦‍♂️
Головне не забувайте платити вчасно внески.🤬
показать весь комментарий
22.09.2025 18:51 Ответить
Патужний пук у калюжу, власне як й завжди
показать весь комментарий
22.09.2025 18:52 Ответить
Моцно!
Москалі мабуть всрались.
Від реготу.
показать весь комментарий
22.09.2025 18:57 Ответить
 
 