Если нам придется дать отпор самолетам РФ, мы это сделаем, - глава МИД Великобритании Купер

Глава МИД Великобритании Купер

Великобритания и НАТО готовы ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.

Об этом заявила глава МИД Британии Иветт Купер на чрезвычайном заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, передает Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Купер назвала недавнее нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолетами "опасным и безрассудным" инцидентом.

"В худшем случае это намеренная попытка подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность", - сказала она.

Министр добавила, что такие действия РФ "открывают двери к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией".

"Наш Альянс является оборонительным, но не тешьте себя иллюзиями: мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны. Если нам придется дать отпор самолетам, которые без разрешения летают в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем", - заявила глава внешнеполитического ведомства Британии.

Читайте также: НАТО должно решительно реагировать на провокации РФ, - министр обороны Польши Косиняк-Камыш

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.

Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.

В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Читайте также: Нарушение самолетами РФ воздушного пространства НАТО - это повод для их сбивания, - Павел

+4
Вже не «якщо», а «коли».
22.09.2025 18:20 Ответить
+3
22.09.2025 18:20 Ответить
+3
Плани на день:
1) визнати Палестину;
2) обід;
3) пообіцяти збивати кацапольоти.
Ні, дуже би хотілось помилятись щодо UK, під час WW2 вони діяли, як треба. Але щось саме така послідовність дій виглядає не дуже.
22.09.2025 18:36 Ответить
після бійки кулаками не махають
22.09.2025 18:20 Ответить
22.09.2025 18:20 Ответить
Машуть, машуть. У НАТО та ЄС машуть.
22.09.2025 18:22 Ответить
Цікаво,хто вкинув цю окуєнно акуєнную історію? Напевно позитивні боти дєрьмака.
22.09.2025 18:25 Ответить
Педівікія каже шо реально було. https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_110 і ще в декількох статтях.
Сам здивувався
22.09.2025 18:56 Ответить
Ну в смислі збивали реально. Але відмовитися від війни через пʼяток сбитих літаків Елоїзич звичано відмовлятися не став. Там були інші причини.
22.09.2025 18:57 Ответить
Существует несколько объяснений, почему операция так и не была осуществленаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%C2%BB#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1]:

В 1940 году Швейцария была полностью окружена территориями, подконтрольными Германии и Италии, и поэтому фактически контролировалась, поскольку вся торговля велась только с Германией и оккупированными странами.Самой крупной этнической группой Швейцарии были https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%8B немцы, и Гитлер учитывал этот факт. Теоретически впоследствии могли бы вестись переговоры о мирном вхождении Швейцарии в состав Германии, как это https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81 делалось в Австрии, но только на завершающих этапах войны.Швейцария совершенно не рассматривалась как противник Германии. Гитлер был серьёзно занят сначала https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E битвой за Британию (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%C2%BB операция «Морской лев», в которой участвовали немногочисленные https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F горные дивизии Германии), а впоследствии вторжением в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР (уже в августе - сентябре 1940 года большие группировки войск были переброшены в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F Бессарабию для противостояния https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 советским войскам как потенциальному противнику). При этом на 4 октября 1940 года, по мнению https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1 Вильгельма Риттера, для операции требовалось от 18 до 21 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F дивизий.Некоторые швейцарские предприниматели имели экономические взаимоотношения с нацистской Германией и осуществляли различные поставки военных товаров, таких как шарикоподшипники, детали систем наведения торпед, и другое. Предприятия на которых они производились, были в безопасности от бомбардировокhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%C2%BB#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] союзников в силу нейтралитета государства, что имело свой существенный плюс в условиях мировой войны.
22.09.2025 18:54 Ответить
Нідерланди теж насбивали пачку німецьких літаків. І Бельгія. І Норвегія. І ніфіга це їм не допомогло.
22.09.2025 18:59 Ответить
Потужна заява. Я аж зашарівся від гордості за Британію.
22.09.2025 18:21 Ответить
Решительно поддерживаю
Наверное сам Лидор их вдохновил...
Того гляди будут щеголять в оливковых кальсонах ( с мивиной в кармане) и небритыми харями а-ля барбешоп
22.09.2025 18:27 Ответить
Ага, через тиждень пані Іветт появиться на людях в стилі мілітарі і неголена.
22.09.2025 18:48 Ответить
Ну,в британцях я якось і не сумніваюся.
22.09.2025 18:21 Ответить
Відсічь стурбованістю? Це моцно.
22.09.2025 18:21 Ответить
так, а Шахеди над Польшою та МИГи над Таліном яскраве тому підтверження?
22.09.2025 18:21 Ответить
Ви це не зробите,тітко. Ви тільки пи₴дите в розрахунку що кацапи повірять. Але ж кацапи блефують жорсткіше.
22.09.2025 18:21 Ответить
Добрым словом и револьвером можно сделать много а только добрым словом - ничего
22.09.2025 18:25 Ответить
Чим більше вони говорять що вони це зроблять тим більше впевнений що вони знову ніх*я не зроблять. Бо той хто робить, тей робить зразу і мовчки а не завиває роками що зробить
22.09.2025 18:23 Ответить
Назовите конкретно)))
Вам - это Польше или Эстонии и конкретной эскадрильи , или конкретному генералу??)))
А то что "колективная Ната" села в лужу и стелз-пукнула это понятно
22.09.2025 18:24 Ответить
22.09.2025 18:36 Ответить
От меня - огромное ДЯКУЮ- за ваши три блестящих плана на день
22.09.2025 18:46 Ответить
Ой та блін, а чо ж ті міги не збили?
22.09.2025 18:47 Ответить
 
 