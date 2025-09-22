Если нам придется дать отпор самолетам РФ, мы это сделаем, - глава МИД Великобритании Купер
Великобритания и НАТО готовы ответить на нарушение своего воздушного пространства российскими военными самолетами.
Об этом заявила глава МИД Британии Иветт Купер на чрезвычайном заседании Совета безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, передает Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.
Купер назвала недавнее нарушением воздушного пространства Эстонии тремя российскими военными самолетами "опасным и безрассудным" инцидентом.
"В худшем случае это намеренная попытка подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность", - сказала она.
Министр добавила, что такие действия РФ "открывают двери к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией".
"Наш Альянс является оборонительным, но не тешьте себя иллюзиями: мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны. Если нам придется дать отпор самолетам, которые без разрешения летают в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем", - заявила глава внешнеполитического ведомства Британии.
Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас осудила нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров ЕС как можно быстрее одобрить 19-й пакет санкций против РФ.
Из-за инцидента Эстония попросила консультации НАТО.
В свою очередь Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.
