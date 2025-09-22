Якщо нам доведеться дати відсіч літакам РФ, ми це зробимо, - глава МЗС Британії Купер

Велика Британія та НАТО готові відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

Про це заявила глава МЗС Британії Іветт Купер на надзвичайному засіданні Ради безпеки ООН в понеділок, 22 вересня, передає Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Купер назвала нещодавнє порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими військовими літаками "небезпечним і безрозсудним" інцидентом.

"У гіршому випадку це навмисна спроба підірвати територіальну цілісність суверенних держав та європейську безпеку.", - сказала вона.

Міністерка додала, що такі дії РФ "відкривають двері до прямого збройного протистояння між НАТО та Росією".

"Наш Альянс є оборонним, але не тіште себе ілюзіями: ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні. Ми рішучі. Якщо нам доведеться дати відсіч літакам, які без дозволу літають у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо",- заявила очільниця зовнішньополітичного відомства Британії.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

