УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини Порушення літаків РФ Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
998 34

Якщо нам доведеться дати відсіч літакам РФ, ми це зробимо, - глава МЗС Британії Купер

Глава МЗС Британії Купер

Велика Британія та НАТО готові відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

Про це заявила глава МЗС Британії Іветт Купер на надзвичайному засіданні Ради безпеки ООН в понеділок, 22 вересня, передає Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Купер назвала нещодавнє порушенням повітряного простору Естонії трьома російськими військовими літаками "небезпечним і безрозсудним" інцидентом.

"У гіршому випадку це навмисна спроба підірвати територіальну цілісність суверенних держав та європейську безпеку.", - сказала вона.

Міністерка додала, що такі дії РФ "відкривають двері до прямого збройного протистояння між НАТО та Росією".

"Наш Альянс є оборонним, але не тіште себе ілюзіями: ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні. Ми рішучі. Якщо нам доведеться дати відсіч літакам, які без дозволу літають у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо",- заявила очільниця зовнішньополітичного відомства Британії.

Читайте також: НАТО має рішуче реагувати на провокації РФ, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала лідерів ЄС якнайшвидше схвалити 19-й пакет санкцій проти РФ.

Через інцидент Естонія попросила консультації НАТО.

Своєю чергою Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Читайте також: Порушення літаками РФ повітряного простору НАТО – це привід для їх збиття, - Павел

Автор: 

Велика Британія (5797) НАТО (6808) Купер Іветт (4) винищувач (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Вже не «якщо», а «коли».
показати весь коментар
22.09.2025 18:20 Відповісти
+3
показати весь коментар
22.09.2025 18:20 Відповісти
+3
Чим більше вони говорять що вони це зроблять тим більше впевнений що вони знову ніх*я не зроблять. Бо той хто робить, тей робить зразу і мовчки а не завиває роками що зробить
показати весь коментар
22.09.2025 18:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже не «якщо», а «коли».
показати весь коментар
22.09.2025 18:20 Відповісти
після бійки кулаками не махають
показати весь коментар
22.09.2025 18:20 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 18:20 Відповісти
Машуть, машуть. У НАТО та ЄС машуть.
показати весь коментар
22.09.2025 18:22 Відповісти
Цікаво,хто вкинув цю окуєнно акуєнную історію? Напевно позитивні боти дєрьмака.
показати весь коментар
22.09.2025 18:25 Відповісти
Педівікія каже шо реально було. https://uk.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_110 і ще в декількох статтях.
Сам здивувався
показати весь коментар
22.09.2025 18:56 Відповісти
Що було? Ви надали посилання на існування Ме-110. Дякую. Я про цей факт і так підозрював вже років з тридцять.
показати весь коментар
22.09.2025 19:05 Відповісти
Шукайте по страничці по ключавому слову "Швейцарія".
показати весь коментар
22.09.2025 20:22 Відповісти
Ну і для чого ви це написали?
показати весь коментар
22.09.2025 20:28 Відповісти
Та хз.. розмову підтримати...
показати весь коментар
22.09.2025 20:29 Відповісти
🤷
показати весь коментар
22.09.2025 20:37 Відповісти
Ну в смислі збивали реально. Але відмовитися від війни через пʼяток сбитих літаків Елоїзич звичано відмовлятися не став. Там були інші причини.
показати весь коментар
22.09.2025 18:57 Відповісти
Це повітряна війна. При таких вводних. Де посилання на повітряну війну над Швейцарією?
показати весь коментар
22.09.2025 19:08 Відповісти
Та яка повітряна віна? Чуваки летіли бомбити французів і просто не очікували, шо швейцари биконуть. Плани завойовувати Швейцарію були. але в 1940 році всім (і особливо німцям) було зрозуміло, шо бійки з СРСР не минути. Влізати в таких умовах в війну зі Швейцарією було б повним безглуздям. Тож вони не напали на них не через те, шо декілька пепелаців збили, а тому шо в той час це було просто невигідно.
показати весь коментар
22.09.2025 20:28 Відповісти
Дякую за загальновідому інформацію. Тільки до чого тут цей вкид про героїчне збиття швейцарцями десятків німецьких літаків? Ну реально,чувак вкинув скріншот якоїсь херні, а ми тут щось доводимо один одному на цій підставі. Маячня якась.
показати весь коментар
22.09.2025 20:36 Відповісти
Существует несколько объяснений, почему операция так и не была осуществленаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%C2%BB#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1]:

В 1940 году Швейцария была полностью окружена территориями, подконтрольными Германии и Италии, и поэтому фактически контролировалась, поскольку вся торговля велась только с Германией и оккупированными странами.Самой крупной этнической группой Швейцарии были https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%B1%D1%8B немцы, и Гитлер учитывал этот факт. Теоретически впоследствии могли бы вестись переговоры о мирном вхождении Швейцарии в состав Германии, как это https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81 делалось в Австрии, но только на завершающих этапах войны.Швейцария совершенно не рассматривалась как противник Германии. Гитлер был серьёзно занят сначала https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E битвой за Британию (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%C2%BB операция «Морской лев», в которой участвовали немногочисленные https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F горные дивизии Германии), а впоследствии вторжением в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР (уже в августе - сентябре 1940 года большие группировки войск были переброшены в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F Бессарабию для противостояния https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 советским войскам как потенциальному противнику). При этом на 4 октября 1940 года, по мнению https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC&action=edit&redlink=1 Вильгельма Риттера, для операции требовалось от 18 до 21 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F дивизий.Некоторые швейцарские предприниматели имели экономические взаимоотношения с нацистской Германией и осуществляли различные поставки военных товаров, таких как шарикоподшипники, детали систем наведения торпед, и другое. Предприятия на которых они производились, были в безопасности от бомбардировокhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%C2%BB#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1 [1] союзников в силу нейтралитета государства, что имело свой существенный плюс в условиях мировой войны.
показати весь коментар
22.09.2025 18:54 Відповісти
Нідерланди теж насбивали пачку німецьких літаків. І Бельгія. І Норвегія. І ніфіга це їм не допомогло.
показати весь коментар
22.09.2025 18:59 Відповісти
Потужна заява. Я аж зашарівся від гордості за Британію.
показати весь коментар
22.09.2025 18:21 Відповісти
Решительно поддерживаю
Наверное сам Лидор их вдохновил...
Того гляди будут щеголять в оливковых кальсонах ( с мивиной в кармане) и небритыми харями а-ля барбешоп
показати весь коментар
22.09.2025 18:27 Відповісти
Ага, через тиждень пані Іветт появиться на людях в стилі мілітарі і неголена.
показати весь коментар
22.09.2025 18:48 Відповісти
Ну,в британцях я якось і не сумніваюся.
показати весь коментар
22.09.2025 18:21 Відповісти
Відсічь стурбованістю? Це моцно.
показати весь коментар
22.09.2025 18:21 Відповісти
так, а Шахеди над Польшою та МИГи над Таліном яскраве тому підтверження?
показати весь коментар
22.09.2025 18:21 Відповісти
Ви це не зробите,тітко. Ви тільки пи₴дите в розрахунку що кацапи повірять. Але ж кацапи блефують жорсткіше.
показати весь коментар
22.09.2025 18:21 Відповісти
Добрым словом и револьвером можно сделать много а только добрым словом - ничего
показати весь коментар
22.09.2025 18:25 Відповісти
Чим більше вони говорять що вони це зроблять тим більше впевнений що вони знову ніх*я не зроблять. Бо той хто робить, тей робить зразу і мовчки а не завиває роками що зробить
показати весь коментар
22.09.2025 18:23 Відповісти
Назовите конкретно)))
Вам - это Польше или Эстонии и конкретной эскадрильи , или конкретному генералу??)))
А то что "колективная Ната" села в лужу и стелз-пукнула это понятно
показати весь коментар
22.09.2025 18:24 Відповісти
Плани на день:
1) визнати Палестину;
2) обід;
3) пообіцяти збивати кацапольоти.
Ні, дуже би хотілось помилятись щодо UK, під час WW2 вони діяли, як треба. Але щось саме така послідовність дій виглядає не дуже.
показати весь коментар
22.09.2025 18:36 Відповісти
От меня - огромное ДЯКУЮ- за ваши три блестящих плана на день
показати весь коментар
22.09.2025 18:46 Відповісти
Ой та блін, а чо ж ті міги не збили?
показати весь коментар
22.09.2025 18:47 Відповісти
Хай кацапи попробують залетіти в повітряний простір Британії. Але їм літати туди сцикотно, як і в Турцію.
показати весь коментар
22.09.2025 19:46 Відповісти
Одні балачки. Он Ердоган не сумнівався, заіпашив кацапсячого літуна і поїхав до ***** як ні вчому не бувало. Той тільки втерся.
показати весь коментар
22.09.2025 20:17 Відповісти
 
 