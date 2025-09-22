Каллас в ООН: Провокації РФ проти країн ЄС лише зміцнюють нашу рішучість у підтримці України
Порушенням повітряного простору Естонії та інших держав-членів ЄС Росія намагається відволікти увагу Євросоюзу від необхідності подальшої підтримки України у відбитті російської агресії.
Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час засідання Ради безпеки ООН у понеділок, 22 вересня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Російська агресія проти України триває, й тепер РФ чинить провокації й проти членів ЄС. Росія сподівається, що це може змусити нас відволіктися від України та зосередитися винятково на власній безпеці. Скажу прямо: європейська безпека починається в Україні. Будь-яка провокація проти держави-члена ЄС лише зміцнить нашу рішучість у підтримці України",- наголосила топдипломатка.
Каллас зазначила, що дії РФ "безвідповідальні, небезпечні й суперечать принципам Статуту ООН".
"Після кожної провокації й кожного порушення нашої безпеки, наша рішучість підтримувати Україну зростає. Не можна дозволити Росії нормалізувати таку поведінку. Дотримання міжнародного права обов’язкове. Суверенітет і безпека однієї держави-члена - це суверенітет і безпека усіх", - сказала глава європейської дипломатії.
А ентузіазм в промовах!!! треба наших діточок вчити в школах слова гімну росііїї ну і т д і т п
Тобто - як готувати на майбутнє вже нове м"ясо?