Новини Порушення літаків РФ Шахеди залетіли в Польщу
Каллас в ООН: Провокації РФ проти країн ЄС лише зміцнюють нашу рішучість у підтримці України

Порушенням повітряного простору Естонії та інших держав-членів ЄС Росія намагається відволікти увагу Євросоюзу від необхідності подальшої підтримки України у відбитті російської агресії.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час засідання Ради безпеки ООН у понеділок, 22 вересня, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російська агресія проти України триває, й тепер РФ чинить провокації й проти членів ЄС. Росія сподівається, що це може змусити нас відволіктися від України та зосередитися винятково на власній безпеці. Скажу прямо: європейська безпека починається в Україні. Будь-яка провокація проти держави-члена ЄС лише зміцнить нашу рішучість у підтримці України",- наголосила топдипломатка.

Каллас зазначила, що дії РФ "безвідповідальні, небезпечні й суперечать принципам Статуту ООН".

"Після кожної провокації й кожного порушення нашої безпеки, наша рішучість підтримувати Україну зростає. Не можна дозволити Росії нормалізувати таку поведінку. Дотримання міжнародного права обов’язкове. Суверенітет і безпека однієї держави-члена - це суверенітет і безпека усіх", - сказала глава європейської дипломатії.

росія (67900) Євросоюз (14174) Каллас Кая (350)
+3
Україні ще пощастило, що вона не вступила до НАТО. А то наради про вторгнення Росії тривали б і донині.
22.09.2025 20:00 Відповісти
+2
Блін, це вже навіть не смішно....
22.09.2025 20:06 Відповісти
+1
Рішучість то дуже добре, а зброя коли буде?
22.09.2025 20:00 Відповісти
Україні ще пощастило, що вона не вступила до НАТО. А то наради про вторгнення Росії тривали б і донині.
22.09.2025 20:00 Відповісти
100000%%%!!!!
22.09.2025 20:06 Відповісти
Рішучість то дуже добре, а зброя коли буде?
22.09.2025 20:00 Відповісти
так МІН ДІЧ ще не захватив увесь контроль й над постачанням - у нього зара проблеми
22.09.2025 20:27 Відповісти
це говорить голова дипломатії всього лиш ЄСТОНІЇ - ферштейн?
22.09.2025 20:36 Відповісти
й говорить на "найвищій трибуні" - хйовій але найвищій щоб бути почутою
22.09.2025 20:38 Відповісти
Блін, це вже навіть не смішно....
22.09.2025 20:06 Відповісти
Засуньте вже собі у сраку свою рішучість, кончені ви лицеміри і піздаболи!
22.09.2025 20:07 Відповісти
а вова в жопу МІНДІЧА? посадить до БЄНІ?
22.09.2025 20:35 Відповісти
Особливо потужна невблаганна рішучість. Це вражає. Ще декілька таких супермоцних заяв і ***** просто обсереться.
22.09.2025 20:10 Відповісти
Тобто оці всі Калласи не хочуть розуміти наскільки нікчемно виглядають зі своїми заявами?
22.09.2025 20:15 Відповісти
Тримаємо Україну рішуче, бо нам відразу звездець - у перекладі з дипломатичного
22.09.2025 20:25 Відповісти
ТО може хйло ТАК просить на допомогу - прискорити війну
22.09.2025 20:26 Відповісти
вибачте-...прскорити свій кінець.. Учора глянула воскресного солов"я - усіх рожі такі ,, мабуть їхні домашні ридають там по ту сторону екрану

А ентузіазм в промовах!!! треба наших діточок вчити в школах слова гімну росііїї ну і т д і т п
Тобто - як готувати на майбутнє вже нове м"ясо?
22.09.2025 20:31 Відповісти
 
 