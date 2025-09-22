РУС
Каллас в ООН: Провокации РФ против стран ЕС только укрепляют нашу решимость в поддержке Украины

каллас

Нарушением воздушного пространства Эстонии и других государств-членов ЕС Россия пытается отвлечь внимание Евросоюза от необходимости дальнейшей поддержки Украины в отражении российской агрессии.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время заседания Совета безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия против Украины продолжается, и теперь РФ совершает провокации и против членов ЕС. Россия надеется, что это может заставить нас отвлечься от Украины и сосредоточиться исключительно на собственной безопасности. Скажу прямо: европейская безопасность начинается в Украине. Любая провокация против государства-члена ЕС только укрепит нашу решимость в поддержке Украины", - подчеркнула топ-дипломат.

Каллас отметила, что действия РФ "безответственны, опасны и противоречат принципам Устава ООН".

"После каждой провокации и каждого нарушения нашей безопасности, наша решимость поддерживать Украину растет. Нельзя позволить России нормализовать такое поведение. Соблюдение международного права обязательно. Суверенитет и безопасность одного государства-члена - это суверенитет и безопасность всех", - сказала глава европейской дипломатии.

Топ комментарии
+3
Україні ще пощастило, що вона не вступила до НАТО. А то наради про вторгнення Росії тривали б і донині.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:00 Ответить
+2
Блін, це вже навіть не смішно....
показать весь комментарий
22.09.2025 20:06 Ответить
+1
Рішучість то дуже добре, а зброя коли буде?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:00 Ответить
Україні ще пощастило, що вона не вступила до НАТО. А то наради про вторгнення Росії тривали б і донині.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:00 Ответить
100000%%%!!!!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:06 Ответить
Рішучість то дуже добре, а зброя коли буде?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:00 Ответить
так МІН ДІЧ ще не захватив увесь контроль й над постачанням - у нього зара проблеми
показать весь комментарий
22.09.2025 20:27 Ответить
це говорить голова дипломатії всього лиш ЄСТОНІЇ - ферштейн?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:36 Ответить
й говорить на "найвищій трибуні" - хйовій але найвищій щоб бути почутою
показать весь комментарий
22.09.2025 20:38 Ответить
Блін, це вже навіть не смішно....
показать весь комментарий
22.09.2025 20:06 Ответить
Засуньте вже собі у сраку свою рішучість, кончені ви лицеміри і піздаболи!
показать весь комментарий
22.09.2025 20:07 Ответить
а вова в жопу МІНДІЧА? посадить до БЄНІ?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:35 Ответить
Особливо потужна невблаганна рішучість. Це вражає. Ще декілька таких супермоцних заяв і ***** просто обсереться.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:10 Ответить
Тобто оці всі Калласи не хочуть розуміти наскільки нікчемно виглядають зі своїми заявами?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:15 Ответить
Тримаємо Україну рішуче, бо нам відразу звездець - у перекладі з дипломатичного
показать весь комментарий
22.09.2025 20:25 Ответить
ТО може хйло ТАК просить на допомогу - прискорити війну
показать весь комментарий
22.09.2025 20:26 Ответить
вибачте-...прскорити свій кінець.. Учора глянула воскресного солов"я - усіх рожі такі ,, мабуть їхні домашні ридають там по ту сторону екрану

А ентузіазм в промовах!!! треба наших діточок вчити в школах слова гімну росііїї ну і т д і т п
Тобто - як готувати на майбутнє вже нове м"ясо?
показать весь комментарий
22.09.2025 20:31 Ответить
 
 