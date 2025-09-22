Каллас в ООН: Провокации РФ против стран ЕС только укрепляют нашу решимость в поддержке Украины

Нарушением воздушного пространства Эстонии и других государств-членов ЕС Россия пытается отвлечь внимание Евросоюза от необходимости дальнейшей поддержки Украины в отражении российской агрессии.

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время заседания Совета безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская агрессия против Украины продолжается, и теперь РФ совершает провокации и против членов ЕС. Россия надеется, что это может заставить нас отвлечься от Украины и сосредоточиться исключительно на собственной безопасности. Скажу прямо: европейская безопасность начинается в Украине. Любая провокация против государства-члена ЕС только укрепит нашу решимость в поддержке Украины", - подчеркнула топ-дипломат.

Каллас отметила, что действия РФ "безответственны, опасны и противоречат принципам Устава ООН".

"После каждой провокации и каждого нарушения нашей безопасности, наша решимость поддерживать Украину растет. Нельзя позволить России нормализовать такое поведение. Соблюдение международного права обязательно. Суверенитет и безопасность одного государства-члена - это суверенитет и безопасность всех", - сказала глава европейской дипломатии.

