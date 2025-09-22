РУС
Венгрия обеспокоена атакой России на Польшу, потому что это приводит к эскалации войны в Украине, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия обеспокоена атакой российских беспилотников на Польшу в ночь на 10 сентября. Однако, считает он, с Россией надо "продолжать говорить" для прекращения войны в Украине.

Об этом Сийярто сообщил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя российскую дроновую атаку на Польшу, он заявил: в Венгрии надеются, что "действия, которые приводят к эскалации, не повторятся".

"Мы обеспокоены всеми событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этой войны. Конечно, вместе с нашими союзниками мы осуждаем действия, нарушающие территориальную целостность государств, - это недопустимо", - говорит Сийярто.

В то же время, по словам венгерского министра, с Россией необходимо "продолжать говорить".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский на Совбезе ООН - правительству России: "Вас предупредили"

В Венгрии считают, что мирные переговоры и прекращение огня между РФ и Украиной должны быть решением для завершения войны.

Если Россия отказывается от прекращения огня - ее необходимо "услышать", утверждает Сийярто.

"Блокирование каналов коммуникации и отказ от дипломатических решений - это не путь вперед. Если вы блокируете каналы коммуникации и отказываетесь от дипломатии, мы не найдем решения. Единственный способ сохранить надежду и найти решение - продолжать говорить друг с другом и слушать друг друга", - убежден Сийярто.

Читайте также: Польша будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, - Туск

Также глава МИД Венгрии считает, что санкции против России - "самое большое поражение Евросоюза".

"Я присутствовал на первых дебатах три-четыре года назад, когда мы впервые обсуждали санкции. Тогда я спросил: "Чего мы хотим достичь?" Один из ответов звучал: "Поставить Россию на колени и принудить ее к миру". С тех пор мы одобрили девятнадцать пакетов санкций, и Европа понесла больше потерь, чем Россия", - подчеркнул Сийярто.

Он также считает, что санкции против российских энергоносителей вредит в первую очередь европейским странам, которые импортируют российскую нефть и газ.

"Фактически, когда речь идет о санкциях, мы европейцы больше страдаем чем россияне. Если честно, я не забочусь, как навредить России. Меня интересует как не навредить Венгрии", - резюмировал Сийярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев полностью ответственен за ухудшение отношений между Венгрией и Украиной, - Сийярто

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Также читайте: Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию

Автор: 

Венгрия (2127) Польша (8832) россия (97311) Сийярто Петер (368) переговоры с Россией (1327)
Топ комментарии
+8
сіярто, Україна виділяє "зелений коридор" для прольоту мопедів на Угорщину !

як тобі таке, Карл ?

.
22.09.2025 19:36 Ответить
Зачіска топ.
22.09.2025 19:42 Ответить
Що на голові, що в голові - однаково... - ТОП.
22.09.2025 19:47 Ответить
Причёска а-ля: я упала с самосвала, тормозила головой.
22.09.2025 19:51 Ответить
Шось цей мудьярський покемон "Уйобік" ріторику змінив.
22.09.2025 19:43 Ответить
А що ще міг заявити цей підарас? Тільки набір сюрреалізму вкупі з абсурдом.
22.09.2025 19:46 Ответить
Яке розумне лице - у цього придурка
22.09.2025 19:59 Ответить
Сракато, що ся сталося?
22.09.2025 20:01 Ответить
Ого як закрутився чмошник. Раніше то казав що ніц не доведено що це рашка зробила.
А тут вато було отримати "чорну мітку" разом із словатччиною у вигляді не пригласа на одну цікаву подію. Так зразу перелаштував програмку падлюка.
А їм же ж цікаво це. Якце усі на вкруги матимуть а їм "болт" припаяють.
Ось ця подія: https://censor.net/ua/news/3575498/stina-droniv-yes-ne-zaprosyv-slovachchynu-ta-ugorschynu-na-zustrich
22.09.2025 20:02 Ответить
Про що з підарами говорити?
22.09.2025 20:10 Ответить
От їбан..те - це вже екскалація війни у Европі. От жеж тих клятих наркоманів по світу розвелось - ті на бачили ударних угрупованнь на своїх кордонах, цим Україна завжди у гуляш насрала.
22.09.2025 20:14 Ответить
Хватить там вже стурбовуватись, чи стурбувати. точно не відомо.
22.09.2025 20:29 Ответить
 
 