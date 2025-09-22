Венгрия обеспокоена атакой России на Польшу, потому что это приводит к эскалации войны в Украине, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия обеспокоена атакой российских беспилотников на Польшу в ночь на 10 сентября. Однако, считает он, с Россией надо "продолжать говорить" для прекращения войны в Украине.
Об этом Сийярто сообщил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя российскую дроновую атаку на Польшу, он заявил: в Венгрии надеются, что "действия, которые приводят к эскалации, не повторятся".
"Мы обеспокоены всеми событиями, которые могут привести к дальнейшей эскалации этой войны. Конечно, вместе с нашими союзниками мы осуждаем действия, нарушающие территориальную целостность государств, - это недопустимо", - говорит Сийярто.
В то же время, по словам венгерского министра, с Россией необходимо "продолжать говорить".
В Венгрии считают, что мирные переговоры и прекращение огня между РФ и Украиной должны быть решением для завершения войны.
Если Россия отказывается от прекращения огня - ее необходимо "услышать", утверждает Сийярто.
"Блокирование каналов коммуникации и отказ от дипломатических решений - это не путь вперед. Если вы блокируете каналы коммуникации и отказываетесь от дипломатии, мы не найдем решения. Единственный способ сохранить надежду и найти решение - продолжать говорить друг с другом и слушать друг друга", - убежден Сийярто.
Также глава МИД Венгрии считает, что санкции против России - "самое большое поражение Евросоюза".
"Я присутствовал на первых дебатах три-четыре года назад, когда мы впервые обсуждали санкции. Тогда я спросил: "Чего мы хотим достичь?" Один из ответов звучал: "Поставить Россию на колени и принудить ее к миру". С тех пор мы одобрили девятнадцать пакетов санкций, и Европа понесла больше потерь, чем Россия", - подчеркнул Сийярто.
Он также считает, что санкции против российских энергоносителей вредит в первую очередь европейским странам, которые импортируют российскую нефть и газ.
"Фактически, когда речь идет о санкциях, мы европейцы больше страдаем чем россияне. Если честно, я не забочусь, как навредить России. Меня интересует как не навредить Венгрии", - резюмировал Сийярто.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
як тобі таке, Карл ?
.
А тут вато було отримати "чорну мітку" разом із словатччиною у вигляді не пригласа на одну цікаву подію. Так зразу перелаштував програмку падлюка.
А їм же ж цікаво це. Якце усі на вкруги матимуть а їм "болт" припаяють.
Ось ця подія: https://censor.net/ua/news/3575498/stina-droniv-yes-ne-zaprosyv-slovachchynu-ta-ugorschynu-na-zustrich