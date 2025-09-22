РУС
Польша будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, - Туск

Туск об угрозе РФ для Запада

Польша без колебаний будет сбивать объекты, которые представляют угрозу и заходят на ее территорию.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы примем решение сбивать летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей - здесь абсолютно нет обсуждения", - сказал Туск.

Он добавил, что в менее однозначных случаях, как недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic без нарушения территориальных вод, нужна осторожность.

Премьер подчеркнул, что Польша рассчитывает на поддержку союзников НАТО и совместные действия стран альянса являются ключом к предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.

+3
Ні,не буде.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:52 Ответить
+3
да если будут убивать по чучуть то норм мождно обойтись выражением озобоченности.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:00 Ответить
+2
А що саме будуть вважати ,,порушенням простору"?!
показать весь комментарий
22.09.2025 14:47 Ответить
Давно пора і без розмов,і без підтримки нато...
показать весь комментарий
22.09.2025 14:46 Ответить
Балтійським республікам треба скинутись і разом купити який один F-16 з кількома ракетами.

Для збиття кацапського пепелаца і детонації конфлікту рашка - НАТО вистачить...

.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:53 Ответить
А без підтримки НАТО чим?! В Польші нема авіації від слова ЗОВСІМ! От нема і все тут! Як і ППО нема.
То чим без НАТО то збивати?
показать весь комментарий
22.09.2025 15:01 Ответить
Ключове тут "які становлять загрозу".
показать весь комментарий
22.09.2025 14:46 Ответить
А що буде вважатись загрозою? Вбивство двох польських селян, як це було в листопаді 22-го, наскільки зрозуміло, це ще не загроза.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:56 Ответить
да если будут убивать по чучуть то норм мождно обойтись выражением озобоченности.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:00 Ответить
А "становлять чи не становлять загрозу" буде встановлювати Трамп "за бальшим красівим акєаном", протягом двох-трьох тижнів, а може місяців...
показать весь комментарий
22.09.2025 15:00 Ответить
А що саме будуть вважати ,,порушенням простору"?!
показать весь комментарий
22.09.2025 14:47 Ответить
Певні висновки тижневих консультацій з партнерами по НАТО.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:53 Ответить
Ні,не буде.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:52 Ответить
Та коню ясно, що не буле. Ця імітація рішучості скерована на внутрішнього польського споживача, на хєроїчних рольніків, "витіранів" кордоно-блокувальної війни.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:10 Ответить
та невже
яйця проклюнулися?
показать весь комментарий
22.09.2025 14:52 Ответить
Польща буде пручатися не даючи глибоко собі засадити
показать весь комментарий
22.09.2025 14:55 Ответить
Угу..Польська шляхта-гонорова.Ніколи на коліна не стане-тільки повернеться задом і гордо нахилиться.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:02 Ответить
этоже будет ЭСКОЛАЦИЯ!!!!безопасней будет просто выразить озобоченность.
показать весь комментарий
22.09.2025 14:58 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 14:58 Ответить
Збиватиме, ага
Крилаті гусари рішуче обсиратиммуть свої патріотичні біло-червоні труси, звинувачуючи Україну у "волинській різні" і молячись "матці бозкій", щоб шлюхеди завернули з їх території назад в Україну
показать весь комментарий
22.09.2025 15:08 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 15:11 Ответить
Та не вже??? А "неоднозначні" це як?? Без жертв??
показать весь комментарий
22.09.2025 15:14 Ответить
"Польща не вагатиметься збивати об'єкти, які становлять загрозу і входять на її територію."
Спочатку треба збивати, а вже потім розбиратись, була загроза чи ні. І це цілком законно, конвенційно і кошерно.
показать весь комментарий
22.09.2025 15:17 Ответить
після бійки кулаками не махають
показать весь комментарий
22.09.2025 15:21 Ответить
«Планує» збивати.
На ділі зібʼє 10-20% ракетами вартістю мільйони $
показать весь комментарий
22.09.2025 15:36 Ответить
Ми ухвалимо рішення...... А коли ухвалити? Бла бла бла!
показать весь комментарий
22.09.2025 15:44 Ответить
А до цього не треба було збивати?
показать весь комментарий
22.09.2025 15:45 Ответить
 
 