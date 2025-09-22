Польша будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, - Туск

Польша без колебаний будет сбивать объекты, которые представляют угрозу и заходят на ее территорию.

Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

"Мы примем решение сбивать летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей - здесь абсолютно нет обсуждения", - сказал Туск.

Он добавил, что в менее однозначных случаях, как недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic без нарушения территориальных вод, нужна осторожность.

Премьер подчеркнул, что Польша рассчитывает на поддержку союзников НАТО и совместные действия стран альянса являются ключом к предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.

