Польша будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, - Туск
Польша без колебаний будет сбивать объекты, которые представляют угрозу и заходят на ее территорию.
Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы примем решение сбивать летящие объекты, когда они нарушат нашу территорию и будут находиться над Польшей - здесь абсолютно нет обсуждения", - сказал Туск.
Он добавил, что в менее однозначных случаях, как недавний полет российских истребителей над платформой Petrobaltic без нарушения территориальных вод, нужна осторожность.
Премьер подчеркнул, что Польша рассчитывает на поддержку союзников НАТО и совместные действия стран альянса являются ключом к предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.
Для збиття кацапського пепелаца і детонації конфлікту рашка - НАТО вистачить...
.
То чим без НАТО то збивати?
яйця проклюнулися?
Крилаті гусари рішуче обсиратиммуть свої патріотичні біло-червоні труси, звинувачуючи Україну у "волинській різні" і молячись "матці бозкій", щоб шлюхеди завернули з їх території назад в Україну
Спочатку треба збивати, а вже потім розбиратись, була загроза чи ні. І це цілком законно, конвенційно і кошерно.
На ділі зібʼє 10-20% ракетами вартістю мільйони $