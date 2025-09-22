Резко вырос спрос на частные бункеры в Германии после вторжения российских дронов в Польшу

После инцидента с российскими дронами на территории Польши в Германии значительно возросло количество запросов на частные защитные бункеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Германия переживает бум спроса на частные бомбоубежища: клиенты хотят иметь собственные укрытия в домах и на садовых участках. По данным BSSD Defence, с января 2025 года спрос на их продукцию вырос на половину. Кроме частных заказов, домовладельцы обращаются за консультациями от имени арендаторов и компаний.

Все больше людей интересуются мини-бункерами - доступным вариантом укрытия в подвале или на участке. Для строительства последних требуется разрешение.

Ранее глава Федерального ведомства гражданской защиты Ральф Тислер заявлял, что Германия планирует создать 1 миллион мест в государственных бомбоубежищах. Для этого модернизируют тоннели, станции метро, подземные гаражи и подвалы общественных зданий.

