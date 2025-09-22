УКР
Різко зріс попит на приватні бункери в Німеччині після вторгнення російських дронів до Польщі

Після інциденту з російськими дронами на території Польщі у Німеччині значно зросла кількість запитів на приватні захисні бункери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Німеччина переживає бум попиту на приватні бомбосховища: клієнти хочуть мати власні укриття у будинках та на садових ділянках. За даними BSSD Defence, від січня 2025 року попит на їхню продукцію виріс на половину. Окрім приватних замовлень, домовласники звертаються за консультаціями від імені орендарів та компаній.

Дедалі більше людей цікавляться міні-бункерами – доступним варіантом укриття в підвалі або на ділянці. Для будівництва останніх потрібен дозвіл.

Раніше голова Федерального відомства цивільного захисту Ральф Тіслер заявляв, що Німеччина планує створити 1 мільйон місць у державних бомбосховищах. Для цього модернізують тунелі, станції метро, підземні гаражі та підвали громадських будівель.

3.5р війни,а в цьому напрямку зелупа зробив рівно нікуя.
Верещук, з гончаруком і шмигалем, можуть це засвідчити, поки, у статусі «свідок» у чесного Генпрокурора, поки він ще утік за кордон, через свою бездіяльність …
Може хоч через дупу до цих ситих гансів дійде жиьттєва необхідність перейняти досвід Третього Райху. В питаннях відновлення оборони, оборонної промисловості, ППО і ПРО, військової стратегії, тактики, майстерності Роммеля, Манштейна, Гудеріана, Клейста... політичної волі і патріотизму Адольфа Гітлера.
(Рейхсканцлер, мабуть перевертається в домовині, споглядаючи на бездарність, продажність і боягузство нинішнього німецького керівництва...)
Перечитай методичку, запарєбрікавай!! Ти обісрався, привселюдно!!
Выпускающий редактор, пока меня не забанили, Вы действительно считаете что это новость покроет затраты ...? Читателям знакомым с фактурой неинтересно, тупым вообще не понятно.
"зросла кількість запитів"... Я так розумію народ від нєхрєн дєлать погуглив, а аналітики реклами вже реагують.
швидко обісрались
