Різко зріс попит на приватні бункери в Німеччині після вторгнення російських дронів до Польщі

Після інциденту з російськими дронами на території Польщі у Німеччині значно зросла кількість запитів на приватні захисні бункери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Німеччина переживає бум попиту на приватні бомбосховища: клієнти хочуть мати власні укриття у будинках та на садових ділянках. За даними BSSD Defence, від січня 2025 року попит на їхню продукцію виріс на половину. Окрім приватних замовлень, домовласники звертаються за консультаціями від імені орендарів та компаній.

Дедалі більше людей цікавляться міні-бункерами – доступним варіантом укриття в підвалі або на ділянці. Для будівництва останніх потрібен дозвіл.

Раніше голова Федерального відомства цивільного захисту Ральф Тіслер заявляв, що Німеччина планує створити 1 мільйон місць у державних бомбосховищах. Для цього модернізують тунелі, станції метро, підземні гаражі та підвали громадських будівель.

Також читайте: Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні