Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
У суботу, 20 вересня, офіційно почали роботу нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії.
Про це в соцмережі Х повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави повідомив, що прийняв вірчі грамоти та поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини.
"Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Ми обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони. Разом ми зміцнюємо безпеку всієї Європи та просуваємося до надійного та гарантованого миру в Україні", - написав Зеленський.
