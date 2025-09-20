УКР
Новини
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні

Зеленський, посли

У суботу, 20 вересня, офіційно почали роботу нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії.

Про це в соцмережі Х повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави повідомив, що прийняв вірчі грамоти та поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини.

"Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Ми обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони. Разом ми зміцнюємо безпеку всієї Європи та просуваємося до надійного та гарантованого миру в Україні", - написав Зеленський. 

Дивіться також: Новий посол Німеччини Томс почав роботу в Україні. ФОТО

Німеччина (7735) Зеленський Володимир (25537) Норвегія (827) посол (1139) Чехія (1711)
Три посла приїхали до осла.
🤫🤭😆😂
20.09.2025 21:27 Відповісти
Ви хоть трохи розумієте з ким і з чим ви працюєте, дурбелики
20.09.2025 21:32 Відповісти
«Я не вмію читати, бо займалася документами», - посол України у США Стефанішина на запитання про те, які книжки вона читає
https://x.com/Oleksii88877/status/1969383040339091517
20.09.2025 21:44 Відповісти
 
 