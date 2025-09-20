Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні

У суботу, 20 вересня, офіційно почали роботу нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії.

Про це в соцмережі Х повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави повідомив, що прийняв вірчі грамоти та поспілкувався з новопризначеними послами Чехії, Норвегії та Німеччини.

"Привітав із початком дипломатичних місій і подякував за підтримку їхніми країнами України. Ми обговорили посилення нашої співпраці, зокрема в секторі безпеки та оборони. Разом ми зміцнюємо безпеку всієї Європи та просуваємося до надійного та гарантованого миру в Україні", - написав Зеленський.

