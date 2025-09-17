Новий посол Німеччини Томс почав роботу в Україні. ФОТО

У середу, 17 вересня, новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ.

Копії вірчих грамот у нового німецького посла прийняв заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.

Фото: МЗС України

Зазначається, що сторони обговорили взаємодію двох країн з питань європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, критичних потреби Сил оборони України, а також наслідків щоденних ракетних і дронових атак Росії, наголосивши на необхідності рішучого посилення міжнародного тиску на державу-агресора для досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

Посол Томс висловив свою повагу і захоплення героїзмом українського народу, запевнив у незмінній підтримці ФРН суверенітету та територіальної цілісності України, а також підкреслив готовність й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні з боку Німеччини.

