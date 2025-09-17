Новий посол Німеччини Томс почав роботу в Україні. ФОТО
У середу, 17 вересня, новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Копії вірчих грамот у нового німецького посла прийняв заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.
Зазначається, що сторони обговорили взаємодію двох країн з питань європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, критичних потреби Сил оборони України, а також наслідків щоденних ракетних і дронових атак Росії, наголосивши на необхідності рішучого посилення міжнародного тиску на державу-агресора для досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.
Посол Томс висловив свою повагу і захоплення героїзмом українського народу, запевнив у незмінній підтримці ФРН суверенітету та територіальної цілісності України, а також підкреслив готовність й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні з боку Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Томс - колишній державний секретар з питань фінансів - має значний досвід щодо України.
Він зокрема брав участь у переговорах щодо 50-мільярдного пакета допомоги від країн Групи семи (G7) для України.
Європейський Союз готує нові механізми фінансування України за рахунок заморожених російських активів, повідомила у середу, 17 вересня, британська газета The Financial Times (FT) з посиланням на джерела.
За планами Єврокомісії, кошти можуть бути використані для "репараційних кредитів" на суму до 170 млрд євро.
Більша частина російських активів, заблокованих у депозитарії Euroclear у Бельгії, вже переведена в грошові баланси.
Ці кошти передбачається направити на купівлю облігацій ЄС з нульовою ставкою, а залучений капітал буде передаватися Україні траншами. Розглядається і варіант створення спеціального фонду, що дозволить залучити до проекту країни за межами ЄС.
"Ризик доведеться розподілити колективно", - підкреслила вона, натякаючи на занепокоєння Бельгії щодо можливих судових позовів Москви.
Вашингтон також наполягає на тому, щоб союзники використовували не лише прибуток від російських активів, але й сам основний капітал.
У записці для країн "великої сімки" (G7) США запропонували "розглянути можливість інноваційного використання заморожених коштів Росії для фінансування оборони України."