УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3969 відвідувачів онлайн
Новини Фото Співпраця України та Німеччини
492 7

Новий посол Німеччини Томс почав роботу в Україні. ФОТО

У середу, 17 вересня, новопризначений посол Німеччини в Україні Гайко Томс вручив копії вірчих грамот в Міністерстві закордонних справ.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Копії вірчих грамот у нового німецького посла прийняв заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.

посол
Фото: МЗС України

Зазначається, що сторони обговорили взаємодію двох країн з питань європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, критичних потреби Сил оборони України, а також наслідків щоденних ракетних і дронових атак Росії, наголосивши на необхідності рішучого посилення міжнародного тиску на державу-агресора для досягнення справедливого і довготривалого миру в Україні.

Посол Томс висловив свою повагу і захоплення героїзмом українського народу, запевнив у незмінній підтримці ФРН суверенітету та територіальної цілісності України, а також підкреслив готовність й надалі посилювати військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні з боку Німеччини.

Дивіться також: Стефанішина почала роботу на посаді посла України в США. ФОТО

Автор: 

Німеччина (7731) МЗС (4277) посол (1138)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже добре пан Томс 🇩🇪❤️🇺🇦 , не дайте зеленський шоблі 🤡, привести до ЄС китайськомосковські війська !!! ...
показати весь коментар
17.09.2025 23:14 Відповісти
Дуже добре пан Томс 🇩🇪❤️🇺🇦 , зробіть так , аби всі такі як Luizaшвидше випхались , з Німеччини , додому !
показати весь коментар
17.09.2025 23:33 Відповісти
ти ч у до трьох гривневе ,на зміні сьогодні , 🤡 підмивпєш ?...йди спати ...
показати весь коментар
17.09.2025 23:55 Відповісти
Німці хочуть краще контролювати як в Україні використовують німецьку допомогу.

Томс - колишній державний секретар з питань фінансів - має значний досвід щодо України.
Він зокрема брав участь у переговорах щодо 50-мільярдного пакета допомоги від країн Групи семи (G7) для України.
показати весь коментар
17.09.2025 23:30 Відповісти
DW
Європейський Союз готує нові механізми фінансування України за рахунок заморожених російських активів, повідомила у середу, 17 вересня, британська газета The Financial Times (FT) з посиланням на джерела.
За планами Єврокомісії, кошти можуть бути використані для "репараційних кредитів" на суму до 170 млрд євро.
Більша частина російських активів, заблокованих у депозитарії Euroclear у Бельгії, вже переведена в грошові баланси.
Ці кошти передбачається направити на купівлю облігацій ЄС з нульовою ставкою, а залучений капітал буде передаватися Україні траншами. Розглядається і варіант створення спеціального фонду, що дозволить залучити до проекту країни за межами ЄС.
показати весь коментар
17.09.2025 23:34 Відповісти
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила минулого тижня, що схема дозволить розпочати підтримку Києва вже зараз, а кредити повинні будуть погашатися лише в тому випадку, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за шкоду від війни.
"Ризик доведеться розподілити колективно", - підкреслила вона, натякаючи на занепокоєння Бельгії щодо можливих судових позовів Москви.
Вашингтон також наполягає на тому, щоб союзники використовували не лише прибуток від російських активів, але й сам основний капітал.
У записці для країн "великої сімки" (G7) США запропонували "розглянути можливість інноваційного використання заморожених коштів Росії для фінансування оборони України."
показати весь коментар
17.09.2025 23:36 Відповісти
Якось виникає підозра, що Гайко це стьоб посольского гомінтерну над убогими. Хоч навкруги одні підозри, життя безвинно стелить шлях.
показати весь коментар
18.09.2025 00:55 Відповісти
 
 