Стефанішина почала роботу на посаді посла України в США. ФОТО

У понеділок, 15 вересня, Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді посла України в Сполучених Штатах.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочинаючи свою місію як посол у Сполучених Штатах, я несу з собою мужність і стійкість нашого народу", - написала Стефанішина.

Вона зазначила, що разом з командою посольства під час хвилини мовчання вшанувала пам’ять загиблих українських захисників.

"Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатичну діяльність — захищаємо суверенітет, зміцнюємо партнерства та прагнемо справедливого і тривалого миру", - додала Стефанішина.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.