РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9904 посетителя онлайн
Новости Фото Новый посол Украины в США
2 702 39

Стефанишина начала работу в должности посла Украины в США. ФОТО

В понедельник, 15 сентября, Ольга Стефанишина официально начала работу в должности посла Украины в Соединенных Штатах.

Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная свою миссию как посол в Соединенных Штатах, я несу с собой мужество и стойкость нашего народа", - написала Стефанишина.

Она отметила, что вместе с командой посольства во время минуты молчания почтила память погибших украинских защитников.

"Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность - защищаем суверенитет, укрепляем партнерства и стремимся к справедливому и прочному миру", - добавила Стефанишина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский официально назначил Стефанишину послом Украины в США. ВИДЕО

Стефанишина начала работу в качестве посла Украины в США.
Стефанишина начала работу в качестве посла Украины в США.

Ранее сообщалось, что 27 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Автор: 

посол (1836) США (27898) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (279)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Буде смішно, якщо з часом з'ясується, що у ФБР теж є справа на цю злодійку. 😁

Дипломатична недоторканість це добре але призначати послами людей з кримінальним бекграундом...
показать весь комментарий
15.09.2025 20:09 Ответить
+7
"Пропал Калабуховскій дом..."
показать весь комментарий
15.09.2025 20:03 Ответить
+7
агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців, зараз продовжує свою руйнівну діяльність на посаді президента
показать весь комментарий
15.09.2025 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А маркарова? Очолила якесь міністерство?
показать весь комментарий
15.09.2025 19:59 Ответить
А она способна до него дойти? Там свинарчук №2
показать весь комментарий
15.09.2025 20:04 Ответить
Ну рестораном же змогла керувати? От би Вас поставити, та подивитися: чи зможете? Скікі в Вас ресторанів?
показать весь комментарий
15.09.2025 20:22 Ответить
це називається непогане шило поміняли на Єрамківське мило
показать весь комментарий
15.09.2025 20:39 Ответить
"Пропал Калабуховскій дом..."
показать весь комментарий
15.09.2025 20:03 Ответить
Вона така зелена як і ти.)
----
З березня до грудня 2017 року - директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретаріату Кабінету міністрів.
2019 року на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах балотувалася за списками партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 «Українська стратегія Гройсмана» під № 25https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10],
показать весь комментарий
15.09.2025 20:13 Ответить
запитала у ГУГЛ й о диво! ось така ОЧЕПЯТКА

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=aafcdf748f6fc86ca83696a3f328ed461787eed5731ef68b07d7281b2b971992JmltdHM9MTc1Nzg5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9pbmZvcm1hdG9yLnVhL3VrL3NhcC16dmludXZhdGlsYS12aWNlcHJlbS15ZXJrdS1zdGVmYW5pc2hpbnUtdS1wcml2bGFzbmVubmktMi01LW1sbi1ncm4tcGlkLWNoYXMtcm9ib3RpLXYtdXJ5YWRpLXByaS15YW51a292aWNoaS1kZXRhbGktc3Vkb3Zvamktc3ByYXZp&ntb=1 Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції, була в уряді Януковича. Вона займала цю посаду з 17 червня 2024 року до 17 червня 2025 року. Стефанішина була використана в розкраданні урядових коштів, що стало предметом судового розслідування.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=aafcdf748f6fc86ca83696a3f328ed461787eed5731ef68b07d7281b2b971992JmltdHM9MTc1Nzg5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9pbmZvcm1hdG9yLnVhL3VrL3NhcC16dmludXZhdGlsYS12aWNlcHJlbS15ZXJrdS1zdGVmYW5pc2hpbnUtdS1wcml2bGFzbmVubmktMi01LW1sbi1ncm4tcGlkLWNoYXMtcm9ib3RpLXYtdXJ5YWRpLXByaS15YW51a292aWNoaS1kZXRhbGktc3Vkb3Zvamktc3ByYXZp&ntb=1

показать весь комментарий
15.09.2025 20:43 Ответить
GOOGLНАШ???!!!
показать весь комментарий
15.09.2025 20:44 Ответить
а от інок подляківська тваринка
показать весь комментарий
15.09.2025 20:45 Ответить
Лукаш помічницею?
показать весь комментарий
15.09.2025 20:09 Ответить
Буде смішно, якщо з часом з'ясується, що у ФБР теж є справа на цю злодійку. 😁

Дипломатична недоторканість це добре але призначати послами людей з кримінальним бекграундом...
показать весь комментарий
15.09.2025 20:09 Ответить
На фото, чітко видно, хто від кого, і ким для кого, приходиться !!
Лукаш з ригоАНАЛЬНИМИ, задоволені своєю послицею!!
А так, то вона за Україну, сівкович з бакановим, можуть підтвердити…
показать весь комментарий
15.09.2025 20:10 Ответить
Портрет залишила?

показать весь комментарий
15.09.2025 20:11 Ответить
нє...то пазл.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:30 Ответить
Ресторан уже відкрила свій там чи завтра відкривається...?
показать весь комментарий
15.09.2025 20:11 Ответить
Макдональс перекупить.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:23 Ответить
Двічінедозасудима послиця -продовження кремлівської влади у Києві .
показать весь комментарий
15.09.2025 20:13 Ответить
агент фсб росії Буратіно вовік зеленскій, який все своє нікчемне життя паплюжив Україну та насміхався з українців, зараз продовжує свою руйнівну діяльність на посаді президента
показать весь комментарий
15.09.2025 20:14 Ответить
Все більше думаю, що навіть в агенти він не згодився - Буратінка начинена компроматом та смотрящими з кремля. Бо його керування Інтером на початку вирощування Буратіно кремль витримав лише менше року . Та й послав нах до папи Карло- Бєні , відмивати свою провину за підтримку Революції Гідності. А Бєня мафіозна потовора може вперше так був жорстоко сдєланий - Богдана любімчіка швидко змінили на Козира .
показать весь комментарий
15.09.2025 20:21 Ответить
ВАНЯ БАКАНОВ - головний агент а вовка то так актив Баканова в ролі звєзди

Баканов - 25 січня 2013 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%94 конферансьє ТОВ «Квартал 95», з 27 грудня 2013 - керівником ТОВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Студія Квартал-95».

З 2 грудня 2017 року до 27 травня 2019 - голова партії «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Слуга народу». Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 передвиборчої кампанії керував штабом Володимира Зеленського. А потім зайняв ключову позицію -голова СБУ спец по здачі України, замісником у нього був Малюк . Вірою й ПРавдою Малюк відПРацював рік виконуючим обов"язки й Єрмак дав відмашку вовці- підписати на керування СБУ .
показать весь комментарий
15.09.2025 20:32 Ответить
Вона ж мала гріти лаву підсудних - відмазали
показать весь комментарий
15.09.2025 20:18 Ответить
не ПРосто відмазали а ще й випустили -впустили до США ...
показать весь комментарий
15.09.2025 20:34 Ответить
А коли ж тюрьма? Чи після зміни влади зразу з Америки на нари?))
показать весь комментарий
15.09.2025 20:19 Ответить
Еще одна собралась не возвращаться в Украину
показать весь комментарий
15.09.2025 20:29 Ответить
Поутихли некоторые дела, можно и послом официально). Все збс.
показать весь комментарий
15.09.2025 20:33 Ответить
яке посміховисько.....
показать весь комментарий
15.09.2025 20:35 Ответить
Далекувато її від кримінальної справи сховали
показать весь комментарий
15.09.2025 20:38 Ответить
Світлина-наглядна ілюстрація відсутності смаку
показать весь комментарий
15.09.2025 20:40 Ответить
який може бути смак у перукарів, фізкультурників і ларьочників яких навибирали такі ж туповилі жлоби папріколу????? Шкіл дипломатії вони не закінчували, як колишній лопатний вояка Кулеба на офіційних зустрічах де іноземні дипломати в костюмах, білі сорочки і краватки появлявся у джинсах і мокасинах на босу ногу, звичайна картата сорочка....
показать весь комментарий
15.09.2025 21:11 Ответить
То я не розумію, вона посол чи послиця ?
показать весь комментарий
15.09.2025 21:07 Ответить
Ні те, ні інше
показать весь комментарий
15.09.2025 21:34 Ответить
Працювати буде в Мар-а-Лаго?
показать весь комментарий
15.09.2025 21:42 Ответить
... Пейсатые таки доканают Украину. Плешивый не смог на четвёртом году войны-а они смогут
показать весь комментарий
15.09.2025 21:46 Ответить
 
 