Стефанишина начала работу в должности посла Украины в США. ФОТО
В понедельник, 15 сентября, Ольга Стефанишина официально начала работу в должности посла Украины в Соединенных Штатах.
Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Начиная свою миссию как посол в Соединенных Штатах, я несу с собой мужество и стойкость нашего народа", - написала Стефанишина.
Она отметила, что вместе с командой посольства во время минуты молчания почтила память погибших украинских защитников.
"Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность - защищаем суверенитет, укрепляем партнерства и стремимся к справедливому и прочному миру", - добавила Стефанишина.
Ранее сообщалось, что 27 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
----
З березня до грудня 2017 року - директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретаріату Кабінету міністрів.
2019 року на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах балотувалася за списками партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 «Українська стратегія Гройсмана» під № 25https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10],
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=aafcdf748f6fc86ca83696a3f328ed461787eed5731ef68b07d7281b2b971992JmltdHM9MTc1Nzg5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9pbmZvcm1hdG9yLnVhL3VrL3NhcC16dmludXZhdGlsYS12aWNlcHJlbS15ZXJrdS1zdGVmYW5pc2hpbnUtdS1wcml2bGFzbmVubmktMi01LW1sbi1ncm4tcGlkLWNoYXMtcm9ib3RpLXYtdXJ5YWRpLXByaS15YW51a292aWNoaS1kZXRhbGktc3Vkb3Zvamktc3ByYXZp&ntb=1 Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції, була в уряді Януковича. Вона займала цю посаду з 17 червня 2024 року до 17 червня 2025 року. Стефанішина була використана в розкраданні урядових коштів, що стало предметом судового розслідування.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=aafcdf748f6fc86ca83696a3f328ed461787eed5731ef68b07d7281b2b971992JmltdHM9MTc1Nzg5NDQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1aHR0cHM6Ly9pbmZvcm1hdG9yLnVhL3VrL3NhcC16dmludXZhdGlsYS12aWNlcHJlbS15ZXJrdS1zdGVmYW5pc2hpbnUtdS1wcml2bGFzbmVubmktMi01LW1sbi1ncm4tcGlkLWNoYXMtcm9ib3RpLXYtdXJ5YWRpLXByaS15YW51a292aWNoaS1kZXRhbGktc3Vkb3Zvamktc3ByYXZp&ntb=1
Дипломатична недоторканість це добре але призначати послами людей з кримінальним бекграундом...
Лукаш з ригоАНАЛЬНИМИ, задоволені своєю послицею!!
А так, то вона за Україну, сівкович з бакановим, можуть підтвердити…
Баканов - 25 січня 2013 року був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D1%94 конферансьє ТОВ «Квартал 95», з 27 грудня 2013 - керівником ТОВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Студія Квартал-95».
З 2 грудня 2017 року до 27 травня 2019 - голова партії «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) Слуга народу». Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019 передвиборчої кампанії керував штабом Володимира Зеленського. А потім зайняв ключову позицію -голова СБУ спец по здачі України, замісником у нього був Малюк . Вірою й ПРавдою Малюк відПРацював рік виконуючим обов"язки й Єрмак дав відмашку вовці- підписати на керування СБУ .