Стефанишина начала работу в должности посла Украины в США. ФОТО

В понедельник, 15 сентября, Ольга Стефанишина официально начала работу в должности посла Украины в Соединенных Штатах.

"Начиная свою миссию как посол в Соединенных Штатах, я несу с собой мужество и стойкость нашего народа", - написала Стефанишина.

Она отметила, что вместе с командой посольства во время минуты молчания почтила память погибших украинских защитников.

"Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатическую деятельность - защищаем суверенитет, укрепляем партнерства и стремимся к справедливому и прочному миру", - добавила Стефанишина.

Ранее сообщалось, что 27 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.