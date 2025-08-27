Зеленский официально назначил Стефанишину послом Украины в США. ВИДЕО
В видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Ольга Стефанишина стала послом Украины в США.
Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении Посла. Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное - реализовать полностью все договоренности из Вашингтона - договоренности наши с Президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долговременное обеспечение безопасности Украины.
На столе - два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях.
Я благодарен Оксане Маркаровой. Оксана представляла Украину в Вашингтоне в течение всех этих лет полномасштабной войны - очень сложная миссия. И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде - работать ради Украины", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Налагоджуємо відносини з США Володя?
ПЯТНИЦА, 1 МАРТА 2024, 07:51 Радіо Свобода
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила главу фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за его письма к еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу.
За ходом судового процесу спостерігає журналіст У назначений час початку судового розгляду Стефанішина не прибула до зали суду.
Блог | Для Стефанішиної питання санкцій проти Порошенка - критичне. Болівар може і не витримати стільки скандалів одночасноhttps://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/ Новини політики / Думки8.06.2025 11:58
Крипта та гроші в офшорах, залишаються, поки прихованими…
Якуновоч, може засвідчити це, з мертвечуком і сівковичем, з помічниками!…
З березня до грудня 2017 року - директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретаріату Кабінету міністрів. У грудні 2017 року призначена директором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
2019 року на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах балотувалася за списками партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 «Українська стратегія Гройсмана» під № 25https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7], до парламенту не пройшла.😁
А в США на таких заходах ПРИСУТНІ УСІ без політичних окрасів, НАВІТЬ ЗА ТРАМПА
Насухо чистить димохід.
Цікаво , якби взялися журанлісти THE GURDIAN та написали статтю про послицю США ну типу як про Залужного - ПРАВДИВУ!!!
може схожа на московську школярку, з бурхливої молодості бешкетника рудого доні?
Тепер ця лярва буде гній лити на опозицію у США - вона підписалася у справі САНКЦІЙ ПРОТИ ПОРОХА
Фото 18+.
тепер і в США нерухомості придбає
Мама Стефанішиної купила квартиру в Києві вчетверо дешевше, ніж на ринку, - ЗМІМама віцепрем'єрки - міністерки юстиції Ольга Стефанішиної Надія Кравець придбала 3-кімнатну квартиру в ЖК "Львівська площа" у Києві майже вчетверо дешевше за ринкову ціну.27.06.25 14:31
зелена наволоч в агонії розпихує своїх холуїв подалі від помсти українців.
ні маркарова, ні стефанішина, ні смокталка, ні мєнтовка, ніколи не повернуться в україну і будуть під захистом західної псевдодемократії!
особисто зе!скоморох, чомусь свято вірить в божєствєнность та недоторканість.
чи, вже надибав собі острівець в тихому океані, де буде переховуватися після п'яти невдалих пластичних операцій?