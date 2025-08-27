Зеленский официально назначил Стефанишину послом Украины в США. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Ольга Стефанишина стала послом Украины в США.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении Посла. Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное - реализовать полностью все договоренности из Вашингтона - договоренности наши с Президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долговременное обеспечение безопасности Украины.

На столе - два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях.

Я благодарен Оксане Маркаровой. Оксана представляла Украину в Вашингтоне в течение всех этих лет полномасштабной войны - очень сложная миссия. И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде - работать ради Украины", - сказал Зеленский.