2 887 59

Зеленский официально назначил Стефанишину послом Украины в США. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что Ольга Стефанишина стала послом Украины в США.

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Только что говорил с Ольгой Стефанишиной - теперь уже новым Послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Формальные процедуры завершены - сегодня я подписал указ о назначении Посла. Определил ключевые задачи для обновления работы нашего посольства, и главное - реализовать полностью все договоренности из Вашингтона - договоренности наши с Президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долговременное обеспечение безопасности Украины.

На столе - два украинских предложения, это сильные предложения. Это соглашение об оружии для Украины, это соглашение о современных дронах для Соединенных Штатов. И мы рассчитываем на быстрое движение в отношениях.

Читайте: Дэвис и Стефанишина провели встречу: обсудили пути углубления американо-украинского партнерства. ФОТО

Я благодарен Оксане Маркаровой. Оксана представляла Украину в Вашингтоне в течение всех этих лет полномасштабной войны - очень сложная миссия. И Украину всегда слышали в Соединенных Штатах. Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии, и я предложил Оксане Маркаровой и в дальнейшем быть в команде - работать ради Украины", - сказал Зеленский.

+24
Це вищій клас криворожскої дипломатії посилати в головну країну світу посла під слідством.
27.08.2025 20:03 Ответить
+23
Стефанишина _ це не посол а як мінімум ціла послиця))) а якщо чесно це просто *******!
27.08.2025 20:01 Ответить
+17
Сьогодні 24 чернвя 2025 р о 14:30 у Вищому антикорупційному суді було заплановане чергове засідання у справі Ольги Стефанішиної - віцепрем'єрки з питань європейської інтеграції та міністра юстиції. Нагадаємо, вона обвинувачується у розкраданні державних коштів, які за часів президентства Віктора Януковича пішли на сумнівні «дослідження» законодавства у раках евроінтеграції.

За ходом судового процесу спостерігає журналіст У назначений час початку судового розгляду Стефанішина не прибула до зали суду.
27.08.2025 20:11 Ответить
Ах🤬єть!!!🙄
Налагоджуємо відносини з США Володя?
27.08.2025 20:01 Ответить
ТАКІ ДА ЗАСЛУЖЕНА ЛЯРВА

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА 2024, 07:51 Радіо Свобода

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила главу фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за его письма к еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу.
27.08.2025 20:08 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ilya-novikov.htm Ілля Новіков

Блог | Для Стефанішиної питання санкцій проти Порошенка - критичне. Болівар може і не витримати стільки скандалів одночасноhttps://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/ Новини політики / Думки8.06.2025 11:58
27.08.2025 20:13 Ответить
Більше зло, покривається меньшим злом (послицями), для відволікання УВАГИ Українців, що Захищають Україну від московитів!
Крипта та гроші в офшорах, залишаються, поки прихованими…
Якуновоч, може засвідчити це, з мертвечуком і сівковичем, з помічниками!…
27.08.2025 20:41 Ответить
Це ще не все:

З березня до грудня 2017 року - директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретаріату Кабінету міністрів. У грудні 2017 року призначена директором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
2019 року на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах балотувалася за списками партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 «Українська стратегія Гройсмана» під № 25https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7], до парламенту не пройшла.😁
27.08.2025 20:07 Ответить
Тобі Гройсман подобається?
27.08.2025 20:10 Ответить
Ти краще скажи, як у Шапкокрада її зробили відпоівальною за Європейський шлях Ураїни - її швидка кар"єра розпочалася саму у роки правління Яника. А що потрапила до уряду Гройсмана - ТАК ЦЕ Ж НЕ зЄРМАКОМАКОУЗУРПАТОРСЬКА влада була - ДЕМОКРАТИ!!!
показать весь комментарий
27.08.2025 20:16 Ответить
он вовка на моливной сніданок на день незалежності ЖОДНОГО ПОЛІТИКА з опозиції не пустив!!
А в США на таких заходах ПРИСУТНІ УСІ без політичних окрасів, НАВІТЬ ЗА ТРАМПА
27.08.2025 20:17 Ответить
МАРУСЯ котра розкручувала антипольську тему до 5 сторінок !!!на ЦН тут вже й засвітилася буках Подоляка
27.08.2025 20:18 Ответить
Кацапка Наталия Гончар, досить пити....
показать весь комментарий
нє ну так... ви ж скотини Подоляка - якщо клюєте на мене? Чи з самого Кремля ?
показать весь комментарий
27.08.2025 20:31 Ответить
ти навіть вичитало шо лярва послиця у Гройсмана була - а чом про Пороха промовчав? Вам наказали його не згадувати - я знаю, в мене там є свої. Вона ж у справі Пороха намагалася виростити собі це заслання до США - та й від судів сквиздити
27.08.2025 20:34 Ответить
Геть обкуреного ішака!
27.08.2025 20:01 Ответить
27.08.2025 20:03 Ответить
Бо Єрмак не користується вазеліном!
Насухо чистить димохід.
27.08.2025 20:10 Ответить
бідна скумбрія адінокая......
27.08.2025 20:12 Ответить
27.08.2025 20:44 Ответить
Вони Умєрова сховали у крісло міністра під час відкритої на нього справи керівником Держмайна , а потім прокравшогося міністра оборони сховали до РНБО Єрмака ...

Цікаво , якби взялися журанлісти THE GURDIAN та написали статтю про послицю США ну типу як про Залужного - ПРАВДИВУ!!!
27.08.2025 20:28 Ответить
я трішки позадаюсь, в мене є прапор України підписаний особисто Залужним.
27.08.2025 21:10 Ответить
Підпєсздесь та **********- от і казочці про боневтікаЧерчілля кінець!
27.08.2025 20:04 Ответить
Послом чи послицею? Президент Зеленський повинен бути гендерно рівним чуваком?
27.08.2025 20:04 Ответить
27.08.2025 20:13 Ответить
ну чим не паСЦОЛ??
27.08.2025 21:32 Ответить
перепрошую,так вона ж замішана в корупційних скандалах! чи я помилився?
27.08.2025 20:05 Ответить
НАБУ в США вже не наздожене, тим паче послицю.
27.08.2025 20:14 Ответить
ослицю? не чує баба....
27.08.2025 20:16 Ответить
сша прийнало?
може схожа на московську школярку, з бурхливої молодості бешкетника рудого доні?
27.08.2025 20:15 Ответить
ти їх *********** бачив? ну ото ж.....
27.08.2025 20:17 Ответить
так це ж тактика найвеличнішого - він Венедіктову куди сховав ? а овна там потім ще Єрмаку саміт миру організовувала...
Тепер ця лярва буде гній лити на опозицію у США - вона підписалася у справі САНКЦІЙ ПРОТИ ПОРОХА
27.08.2025 20:22 Ответить
А проти неї, хоч кримінальну справу закрили?
27.08.2025 20:07 Ответить
Чекаємо на новий флешмоб з фотографіями Стефанішиної на телефонах представників демократичної та республіканської партій США.
Фото 18+.
27.08.2025 20:07 Ответить
Ну вміють наші слуги дешево купувати, не усім це дано, а продають дорого. Школа у Трускавці за тиждень тягне як Гарвард за 4 роки
27.08.2025 20:27 Ответить
Ще краще - як Хогвардс ...
27.08.2025 21:15 Ответить
насправді, це гарний знак!
зелена наволоч в агонії розпихує своїх холуїв подалі від помсти українців.
ні маркарова, ні стефанішина, ні смокталка, ні мєнтовка, ніколи не повернуться в україну і будуть під захистом західної псевдодемократії!
особисто зе!скоморох, чомусь свято вірить в божєствєнность та недоторканість.
чи, вже надибав собі острівець в тихому океані, де буде переховуватися після п'яти невдалих пластичних операцій?
27.08.2025 20:11 Ответить
Каким местом думает Зеленский?
27.08.2025 20:18 Ответить
Тем же что и Трумп, вы думаете это назначение не согласовано с американцами ?
27.08.2025 20:22 Ответить
Жаль, що не Чернишова
27.08.2025 20:19 Ответить
а міг й Коля Тищенко ...
27.08.2025 20:23 Ответить
То "Оксана" тепер буде завстоловою у завгоспа в ОПі?
27.08.2025 20:23 Ответить
Была ж новость про ее коррупцию и отправлять ее послом США... Нужен посол нормальный менеджер, который будет делать кооперации, чтобы соединять Украинскую робототехнику например с Boston Dynamics. Привлекать Илона например, чтобы тоже делать и робототехнику и у него на Тесле лучшее комп зрение в мире по ходу. Если его дообучить на своих датасетиках, то можно будет это комп зрение использовать для наземной робототехники, но это конечно сложно будет, он не хочет в войну ввязывать вроде. Но можно делать и для наземной робототехники не военной - для перевозок например, и можно и для траков и для перевозки людей безпилотным транспортом. Также у Украины кварцевого песка море из которого делают солнечные панели и можно компанию создать и Маск тоже делает панели и можно ими все крыши и дома облепить. И на экспорт даже продавать и новые деньги в страну заводить и они будут ходить по рынку и люди богаче будут становиться. Чипы тоже из кварцевого песка обработанного до кремния делают. Сейчас США у себя налаживает производство чипов и нам тоже нужно оно и занять тоже свою долю рынка. А так получится США будет тут кремний для своих чипов добывать и продавать чипы с охереть какой доб стоимостью. Украина их может делать очень много. Море коопераций нужно соединять и договариваться и подготавливать все. Строить тоже надо в Украине сферу услуг. Потому что Запад производит услуги и масштабировать их может бесконечно. Как подписки на нетфликс например. Или подписки на ИИ. На приложения подписки. Продажи цифрового виндовс или разработка игр или плееры или что угодно. Это все виртуальные услуги. И на них триллионы зарабатывают и это больше, чем продажа ресурсов или физических товаров. Нужно строить свои Кремневые долины. Чтобы такие дела воротить - нужны в США менеджеры 6 звезд. И нужны команды большие служб и чтобы все эти цепочки алгоритмов понимать и что к чему в США и Украине подключать, чтобы две стороны выигрывали. А отправлять туда того, кто на коррупции спалился - это во вред будет отношениям. Они хотят, чтобы коррупции не было, а вы им коррупционера...
27.08.2025 20:23 Ответить
Як ти можеш щось призначати , якщо ти другий рік нелегітимний?
27.08.2025 20:45 Ответить
Послати корупціонера послом в США... Або це повний зебілізм, або навмисний саботаж
27.08.2025 20:45 Ответить
Це ідіотизм, а зЄлєпукін ідіот!!!
27.08.2025 21:16 Ответить
Зеленський всіх корупціонерів відправляє на відпочинок послами. Яке ж воно мерзенне
27.08.2025 20:51 Ответить
все робиться щоб Штати нам не допомагали
27.08.2025 20:59 Ответить
В разі чого всі ці пики в сметані, "врятовані" від переслідування посли і послиці залишаться в країнах перебування. Так що Зелідор готує гнізда по всьому світу на випадок непередбачуваного несподівано потужного зйо**бу.
27.08.2025 21:14 Ответить
Зе команда планує зруйнувати відносини з Америкою.
27.08.2025 21:08 Ответить
Чим потужніше мародер(ша) тим тепліше місце під сонцем. Як вже цей сюр бісить. Тішить тільки одна думка , незабром прийде час справжнього народного суду, і не всі zелені виродки встигнуть втікти.🤬👿😡
27.08.2025 21:14 Ответить
Це в нас така традиція послами призначати або прокравшихся, або під слідством? Гундосий не зупиняйся, Колю Котлєту призначай...
27.08.2025 21:17 Ответить
в Украине нет послов- толькл-ОСЛЫ
27.08.2025 21:32 Ответить
верю- что скоро эта жидомафия оконится
27.08.2025 21:33 Ответить
ну ЩО, ******* ще раз насцяло в очі українцям і дало "божої роси" українчикам?
27.08.2025 21:36 Ответить
Корупціонерка. Для якої служіння Батьківщині, це віддано служити єрмаку. Зеленський інших в своїй команді і не тримає.
27.08.2025 21:37 Ответить
Show Must https://youtu.be/t99KH0TR-J4?list=RDt99KH0TR-J4&t=64 Go On !
27.08.2025 21:44 Ответить
 
 