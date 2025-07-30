Дэвис и Стефанишина провели встречу: обсудили пути углубления американско-украинского партнерства. ФОТО

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис встретилась со специальным уполномоченным президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольгой Стефанишиной. Стороны обсудили вопросы функционирования Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом посол Дэвис сообщила в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Американско-украинское партнерство является ключевым для восстановления Украины, долгосрочной стабильности и пути к миру. Я встретилась с Ольгой Стефанишиной, чтобы обсудить пути углубления этого партнерства и то, как Инвестиционный фонд восстановления может стимулировать экономические связи, привлечь надежные американские инвестиции и помочь построить более прочное будущее для украинского народа", - рассказала Дэвис.

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