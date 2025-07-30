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Новини Фото Відносини України та США
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Девіс та Стефанішина провели зустріч: обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства. ФОТО

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс зустрілася зі спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольгою Стефанішиною. Сторони обговорили питання функціонування Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення.

Про це посол Девіс повідомила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Девіс, Стефанішина

"Американсько-українське партнерство є ключовим для відновлення України, довгострокової стабільності та шляху до миру. Я зустрілась з Ольгою Стефанішиною, щоб обговорити шляхи поглиблення цього партнерства і те, як Інвестиційний фонд відновлення може стимулювати економічні зв'язки, залучити надійні американські інвестиції та допомогти побудувати міцніше майбутнє для українського народу", - розповіла Девіс.

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Автор: 

співпраця (1071) США (23916) Стефанішина Ольга спецуповноважена (390) Девіс Джулі (5)


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Розказала вже як мутити бабло, на квартирах, тендерах? Шляхи поглиблення...
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30.07.2025 17:07 Відповісти
 
 