Девіс та Стефанішина провели зустріч: обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства. ФОТО
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс зустрілася зі спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольгою Стефанішиною. Сторони обговорили питання функціонування Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення.
Про це посол Девіс повідомила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Американсько-українське партнерство є ключовим для відновлення України, довгострокової стабільності та шляху до миру. Я зустрілась з Ольгою Стефанішиною, щоб обговорити шляхи поглиблення цього партнерства і те, як Інвестиційний фонд відновлення може стимулювати економічні зв'язки, залучити надійні американські інвестиції та допомогти побудувати міцніше майбутнє для українського народу", - розповіла Девіс.
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