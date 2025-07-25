Стефанішина зустрілася з Маркаровою: обговорили американський напрямок
Спецуповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина та посол України в США Оксана Маркарова скоординували завдання Зеленського по американському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанішина повідомила у Фейсбуці.
"Гарна нагода скоординуватися. Дякую тобі, Оксано, за щиру розмову. Попереду ще багато координації для реалізації завдань, визначених президентом для американського напрямку", - зазначила вона.
Водночас Маркарова повідомила:
"Продовжуємо активно працювати разом з Ольгою Стефанішиною над нашими пріоритетами і розбудовою стратегічного партнерства".
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.
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