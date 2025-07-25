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Новини
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Стефанішина зустрілася з Маркаровою: обговорили американський напрямок

Стефанішина та Маркарова обговорили американський трек

Спецуповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина та посол України в США Оксана Маркарова скоординували завдання Зеленського по американському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанішина повідомила у Фейсбуці.

"Гарна нагода скоординуватися. Дякую тобі, Оксано, за щиру розмову. Попереду ще багато координації для реалізації завдань, визначених президентом для американського напрямку", - зазначила вона.

Водночас Маркарова повідомила

"Продовжуємо активно працювати разом з Ольгою Стефанішиною над нашими пріоритетами і розбудовою стратегічного партнерства".

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Читайте: Тепер американський напрямок – за Стефанішиною, - Зеленський

Стефанішина та Маркарова зустрілися для обговорення роботи
Стефанішина та Маркарова зустрілися для обговорення роботи

Автор: 

США (23875) Маркарова Оксана (500) Стефанішина Ольга спецуповноважена (389)


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Топ коментарі
+14
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25.07.2025 09:47 Відповісти
+8
Обговорили умови безкоштовного харчування в ресторані Маркарової?
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25.07.2025 10:00 Відповісти
+3
ЗЕшмари безкорисні для України. корисні ларьочникам.
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25.07.2025 10:00 Відповісти
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25.07.2025 09:47 Відповісти
..американский напрямок в свете последних событий игает совсем другими красками.. этим прошмондовкам, да и остальным членам потужной команды нужно уже другие напрямки рассматривать
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25.07.2025 09:51 Відповісти
Стерфанішина зустрірлася з Маркаровою. Ярка мирлота!
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25.07.2025 09:53 Відповісти
Путешественница
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25.07.2025 09:54 Відповісти
Обговорили умови безкоштовного харчування в ресторані Маркарової?
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25.07.2025 10:00 Відповісти
ЗЕшмари безкорисні для України. корисні ларьочникам.
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25.07.2025 10:00 Відповісти
Скоординували завдання зєлєнскава єрмака
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25.07.2025 10:01 Відповісти
обговорили де шмотки по акціїї перед Різдвом дешевше
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25.07.2025 10:02 Відповісти
А хіба Маркарову з послів не звільнили?! Це ж була одна з умов подальшої співпраці із Штатами на допомоги!!!
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25.07.2025 10:05 Відповісти
Свого часу родина Данило Волинець-Оксана Маркарова мали сімейні фінансові стосунки з одіозними братами Клюєвими. Так-так, саме тими Клюєвими, один з яких, Андрій, був головою апарату президента януковича. Він утік з України разом з януковичем, саме його українські журналісти в 2014 році називали головним відповідальним за кривавий розгін Майдану в листопаді 2013 року.Думаю-американці знають що це за стерво.
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25.07.2025 10:25 Відповісти
Зечка "по панятиям" приїхала до США представляти Україну. Таких послів нам підготували данецкіє татаров і смірнов, точно як колись був їх пахан Вітьок, що зривав в туалетах шапки, сережки у дівчат і гвалтував, інших мабуть в Україні немає.
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25.07.2025 10:07 Відповісти
Трамп ******** гарних жінок, молодих, він же моделайзер і все своє життя торгував дівочою красою на своїх конкурсах. Товстих, страшних та старих він біля себе не тримає, тому ця молода Стефанішина своєю зовнішністю його точно привабить. Може і буде з неї якась користь для нас.
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25.07.2025 10:14 Відповісти
У камері удвох помістяться?
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25.07.2025 10:16 Відповісти
 
 