Тепер американський напрямок – за Стефанішиною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що тепер американський напрямок – за Ольгою Стефанішиною, яку нещодавно було призначено Уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва із США.
Про це глава держави сказав під час зустріч із керівниками українських посольств, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, після зміни адміністрації США відбулася трансформація змісту відносин з Америкою.
"Але мета нашої співпраці зі Сполученими Штатами залишається незмінною – ми маємо вистояти під російськими ударами, і це важливо навіть не тільки для всього нашого регіону та Європи. Завдяки захисту України – більше основ для глобальної безпеки та недопущення будь-яких війн, зокрема, в Тихоокеанському регіоні. Треба утверджувати такий зв’язок", - сказав очільник держави.
Він подякував послу Оксані Маркаровій за роботу у Вашингтоні і заявив, що тепер американський напрямок – за Ольгою Стефанішиною.
"Я хочу також подякувати послу Оксані Маркаровій за роботу у Вашингтоні... Дуже складні були роки. Дуже складні, але результативні – багато всього досягнуто. Дякую тобі, Оксано. Тепер американський напрямок – за Ольгою Стефанішиною. Бажаю їй успіхів. Складнощів не буде менше. У нас є конкретні домовленості з Президентом Сполучених Штатів Америки щодо ППО, щодо українських дронів для Америки, щодо економічної співпраці та інвестицій. Маємо все це реалізувати, і це виклик – реалізувати. Роль посольства має бути значною", - сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.
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1.Перебуває під слідством.
2.Призначення голови БЕБ завалила.
3.Все що забажає Вова і Андрюха виконує.
Так що на цю посаду Оля "напрацювала".
Які до неї можуть бути претензії?
за критику найвеличнішогопросто так, а комусь «американський напрямок» після підозри у зловживанні владою
Это просто похерить отношения с США.
Все по плану
(((
Должность Стефанишеной сейчас - " начальник отдела очистки (котов)" (с) Она даже не в МЗС
ППЦ