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Новини Новий посол України у США
1 022 26

Тепер американський напрямок – за Стефанішиною, - Зеленський

Ольга Стефанішина

Президент Володимир Зеленський заявив, що тепер американський напрямок – за Ольгою Стефанішиною, яку нещодавно було призначено Уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва із США.

Про це глава держави сказав під час зустріч із керівниками українських посольств, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Зеленського, після зміни адміністрації США відбулася трансформація змісту відносин з Америкою.

"Але мета нашої співпраці зі Сполученими Штатами залишається незмінною – ми маємо вистояти під російськими ударами, і це важливо навіть не тільки для всього нашого регіону та Європи. Завдяки захисту України – більше основ для глобальної безпеки та недопущення будь-яких війн, зокрема, в Тихоокеанському регіоні. Треба утверджувати такий зв’язок", - сказав очільник держави.

Читайте також: Стефанішина про завдання на новій посаді: Закупівля американської зброї та реалізація угоди про мінерали

Він подякував послу Оксані Маркаровій за роботу у Вашингтоні і заявив, що тепер американський напрямок – за Ольгою Стефанішиною.

"Я хочу також подякувати послу Оксані Маркаровій за роботу у Вашингтоні... Дуже складні були роки. Дуже складні, але результативні – багато всього досягнуто. Дякую тобі, Оксано. Тепер американський напрямок – за Ольгою Стефанішиною. Бажаю їй успіхів. Складнощів не буде менше. У нас є конкретні домовленості з Президентом Сполучених Штатів Америки щодо ППО, щодо українських дронів для Америки, щодо економічної співпраці та інвестицій. Маємо все це реалізувати, і це виклик – реалізувати. Роль посольства має бути значною", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Дивіться також: Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) посол (1127) США (23852) Стефанішина Ольга спецуповноважена (387)


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Топ коментарі
+6
Так людина ж під слідством. Класс. Це вища школа зе дипломатії
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21.07.2025 18:31 Відповісти
+4
так це як в нас не буде посла в США?? Дебили зелені
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21.07.2025 18:24 Відповісти
+4
Піпець, американському напрямку...
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21.07.2025 18:31 Відповісти
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Трампон хоч в курсі? Чи вижене її з білого дому, як попередню послиху?
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21.07.2025 18:24 Відповісти
Якщо не Умэров - то не доставайся ти н нікому місце посла ! Крапка !!! Козир Борисович Ларьочник ( синок офіцера ГУР рашки )
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21.07.2025 18:41 Відповісти
Не виженуть, тому що її туди не пустять
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21.07.2025 19:04 Відповісти
так це як в нас не буде посла в США?? Дебили зелені
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21.07.2025 18:24 Відповісти
Кончене. Хто з них? Можете вибрати самі, не помилитеся.
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21.07.2025 18:24 Відповісти
До неї ж були звинувачення а ти її сплавив
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21.07.2025 18:27 Відповісти
😕😕😕
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21.07.2025 18:28 Відповісти
На онліфанс треба було підібрать кого небудь. В цьому ж основна "ідея" призначення...
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21.07.2025 18:30 Відповісти
Може це було б краще навіть і результативніше .
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21.07.2025 18:49 Відповісти
Корупціонеркиня опікується відносинами з США? Це кого зелене чмо зібралося тролить?
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21.07.2025 18:30 Відповісти
Так людина ж під слідством. Класс. Це вища школа зе дипломатії
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21.07.2025 18:31 Відповісти
Своя людина!
1.Перебуває під слідством.
2.Призначення голови БЕБ завалила.
3.Все що забажає Вова і Андрюха виконує.
Так що на цю посаду Оля "напрацювала".
Які до неї можуть бути претензії?
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21.07.2025 18:51 Відповісти
Піпець, американському напрямку...
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21.07.2025 18:31 Відповісти
горить сарай - гори і хата
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21.07.2025 18:33 Відповісти
пропав напрямок.....
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21.07.2025 18:34 Відповісти
Стефанішина, корупціонерка з папірцем, яка може представляти інтереси Зеленського. Американський напрямок, за погодженим послом України в Америці, якого на даний момент немає.
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21.07.2025 18:34 Відповісти
нарешті не буде питання костюмів
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21.07.2025 18:34 Відповісти
В Маркарової в ресторані офіс буде???
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21.07.2025 18:37 Відповісти
О так, це її мамашка купує в центрі квартири за ціною на трої? - це офіційне "йдіть на*" для всіх українців.**
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21.07.2025 18:40 Відповісти
Слуга кремля далі нищить дипломатичну службу, яка ще у 2019 була однією з досвідченіших та ефективних у східній та центральній Європі. За 6 років з ефективного МЗС зроблена помийка куди відправляють усілякий непотреб. Це черговий злочин 5 колони на чолі зі слугою кремля, який продовжує дискредитувати Україну на міжнародному рівні. До того ж Стефанишина зараз під декількома карними справами, це просто плювок в обличчя Штатам, зневага та знущання. І робиться це свідомо.
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21.07.2025 18:46 Відповісти
Комусь санкції за критику найвеличнішого просто так, а комусь «американський напрямок» після підозри у зловживанні владою
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21.07.2025 18:48 Відповісти
И что, єтой уголовнице даже агреман дадут?
Это просто похерить отношения с США.
Все по плану
(((
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21.07.2025 18:50 Відповісти
Ермак вже в Штати їздить не буде?
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21.07.2025 18:54 Відповісти
Посла согласуйте и назначьте!
Должность Стефанишеной сейчас - " начальник отдела очистки (котов)" (с) Она даже не в МЗС
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21.07.2025 18:57 Відповісти
Дескредитация и размывание государственных структур и институций
ППЦ
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21.07.2025 19:01 Відповісти
Якщо вона так добре працювала, навіщо міняти, а якщо не все "так однозначно", то за що благодарити,
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21.07.2025 19:00 Відповісти
 
 