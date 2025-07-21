Теперь американское направление – за Стефанишиной, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что теперь американское направление - за Ольгой Стефанишиной, которая недавно была назначена Уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.
Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями украинских посольств, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, после смены администрации США произошла трансформация содержания отношений с Америкой.
"Но цель нашего сотрудничества с Соединенными Штатами остается неизменной - мы должны выстоять под российскими ударами, и это важно даже не только для всего нашего региона и Европы. Благодаря защите Украины - больше основ для глобальной безопасности и недопущения любых войн, в частности, в Тихоокеанском регионе. Надо утверждать такую связь", - сказал глава государства.
Он поблагодарил посла Оксану Маркарову за работу в Вашингтоне и заявил, что теперь американское направление - за Ольгой Стефанишиной.
"Я хочу также поблагодарить посла Оксану Маркарову за работу в Вашингтоне... Очень сложные были годы. Очень сложные, но результативные - много всего достигнуто. Спасибо тебе, Оксана. Теперь американское направление - за Ольгой Стефанишиной. Желаю ей успехов. Сложностей не будет меньше. У нас есть конкретные договоренности с Президентом Соединенных Штатов Америки по ПВО, по украинским дронам для Америки, по экономическому сотрудничеству и инвестициям. Должны все это реализовать, и это вызов - реализовать. Роль посольства должна быть значительной", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1.Перебуває під слідством.
2.Призначення голови БЕБ завалила.
3.Все що забажає Вова і Андрюха виконує.
Так що на цю посаду Оля "напрацювала".
Які до неї можуть бути претензії?
за критику найвеличнішогопросто так, а комусь «американський напрямок» після підозри у зловживанні владою
Это просто похерить отношения с США.
Все по плану
(((
Должность Стефанишеной сейчас - " начальник отдела очистки (котов)" (с) Она даже не в МЗС
ППЦ