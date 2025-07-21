Теперь американское направление – за Стефанишиной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что теперь американское направление - за Ольгой Стефанишиной, которая недавно была назначена Уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями украинских посольств, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, после смены администрации США произошла трансформация содержания отношений с Америкой.

"Но цель нашего сотрудничества с Соединенными Штатами остается неизменной - мы должны выстоять под российскими ударами, и это важно даже не только для всего нашего региона и Европы. Благодаря защите Украины - больше основ для глобальной безопасности и недопущения любых войн, в частности, в Тихоокеанском регионе. Надо утверждать такую связь", - сказал глава государства.

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Он поблагодарил посла Оксану Маркарову за работу в Вашингтоне и заявил, что теперь американское направление - за Ольгой Стефанишиной.

"Я хочу также поблагодарить посла Оксану Маркарову за работу в Вашингтоне... Очень сложные были годы. Очень сложные, но результативные - много всего достигнуто. Спасибо тебе, Оксана. Теперь американское направление - за Ольгой Стефанишиной. Желаю ей успехов. Сложностей не будет меньше. У нас есть конкретные договоренности с Президентом Соединенных Штатов Америки по ПВО, по украинским дронам для Америки, по экономическому сотрудничеству и инвестициям. Должны все это реализовать, и это вызов - реализовать. Роль посольства должна быть значительной", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

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