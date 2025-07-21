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Новости Новый посол Украины в США
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Теперь американское направление – за Стефанишиной, - Зеленский

Ольга Стефанишина

Президент Владимир Зеленский заявил, что теперь американское направление - за Ольгой Стефанишиной, которая недавно была назначена Уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Об этом глава государства сказал во время встречи с руководителями украинских посольств, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, после смены администрации США произошла трансформация содержания отношений с Америкой.

"Но цель нашего сотрудничества с Соединенными Штатами остается неизменной - мы должны выстоять под российскими ударами, и это важно даже не только для всего нашего региона и Европы. Благодаря защите Украины - больше основ для глобальной безопасности и недопущения любых войн, в частности, в Тихоокеанском регионе. Надо утверждать такую связь", - сказал глава государства.

Читайте также: Стефанишина о задачах на новой должности: Закупка американского оружия и реализация соглашения о минералах

Он поблагодарил посла Оксану Маркарову за работу в Вашингтоне и заявил, что теперь американское направление - за Ольгой Стефанишиной.

"Я хочу также поблагодарить посла Оксану Маркарову за работу в Вашингтоне... Очень сложные были годы. Очень сложные, но результативные - много всего достигнуто. Спасибо тебе, Оксана. Теперь американское направление - за Ольгой Стефанишиной. Желаю ей успехов. Сложностей не будет меньше. У нас есть конкретные договоренности с Президентом Соединенных Штатов Америки по ПВО, по украинским дронам для Америки, по экономическому сотрудничеству и инвестициям. Должны все это реализовать, и это вызов - реализовать. Роль посольства должна быть значительной", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Смотрите также: Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с США. ФОТОрепортаж

Зеленский Владимир (21277) посол (1826) США (27544) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (274)


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Топ комментарии
+10
Так людина ж під слідством. Класс. Це вища школа зе дипломатії
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21.07.2025 18:31 Ответить
+7
Піпець, американському напрямку...
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21.07.2025 18:31 Ответить
+7
Своя людина!
1.Перебуває під слідством.
2.Призначення голови БЕБ завалила.
3.Все що забажає Вова і Андрюха виконує.
Так що на цю посаду Оля "напрацювала".
Які до неї можуть бути претензії?
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21.07.2025 18:51 Ответить
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Трампон хоч в курсі? Чи вижене її з білого дому, як попередню послиху?
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21.07.2025 18:24 Ответить
Якщо не Умэров - то не доставайся ти н нікому місце посла ! Крапка !!! Козир Борисович Ларьочник ( синок офіцера ГУР рашки )
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21.07.2025 18:41 Ответить
В Україні десятки фахофих , патріотичних дипломатів ! Воно 🤡🤢знущаеться над українцями …Всіх 🤢воровок в послиці🎪‼️На стефанішину , відкрити 3 кримінальні справи , одна , вжє доказана і справ в суді , алє ( стефанішину-Кравець) подельницю, кришує особисто зейло , в знак подяки
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21.07.2025 19:15 Ответить
Не виженуть, тому що її туди не пустять
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21.07.2025 19:04 Ответить
так це як в нас не буде посла в США?? Дебили зелені
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21.07.2025 18:24 Ответить
Кончене. Хто з них? Можете вибрати самі, не помилитеся.
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21.07.2025 18:24 Ответить
До неї ж були звинувачення а ти її сплавив
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21.07.2025 18:27 Ответить
😕😕😕
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21.07.2025 18:28 Ответить
На онліфанс треба було підібрать кого небудь. В цьому ж основна "ідея" призначення...
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21.07.2025 18:30 Ответить
Може це було б краще навіть і результативніше .
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21.07.2025 18:49 Ответить
Корупціонеркиня опікується відносинами з США? Це кого зелене чмо зібралося тролить?
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21.07.2025 18:30 Ответить
Так людина ж під слідством. Класс. Це вища школа зе дипломатії
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21.07.2025 18:31 Ответить
Своя людина!
1.Перебуває під слідством.
2.Призначення голови БЕБ завалила.
3.Все що забажає Вова і Андрюха виконує.
Так що на цю посаду Оля "напрацювала".
Які до неї можуть бути претензії?
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21.07.2025 18:51 Ответить
Піпець, американському напрямку...
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21.07.2025 18:31 Ответить
горить сарай - гори і хата
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21.07.2025 18:33 Ответить
пропав напрямок.....
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21.07.2025 18:34 Ответить
Стефанішина, корупціонерка з папірцем, яка може представляти інтереси Зеленського. Американський напрямок, за погодженим послом України в Америці, якого на даний момент немає.
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21.07.2025 18:34 Ответить
нарешті не буде питання костюмів
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21.07.2025 18:34 Ответить
В Маркарової в ресторані офіс буде???
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21.07.2025 18:37 Ответить
О так, це її мамашка купує в центрі квартири за ціною на трої? - це офіційне "йдіть на*" для всіх українців.**
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21.07.2025 18:40 Ответить
Слуга кремля далі нищить дипломатичну службу, яка ще у 2019 була однією з досвідченіших та ефективних у східній та центральній Європі. За 6 років з ефективного МЗС зроблена помийка куди відправляють усілякий непотреб. Це черговий злочин 5 колони на чолі зі слугою кремля, який продовжує дискредитувати Україну на міжнародному рівні. До того ж Стефанишина зараз під декількома карними справами, це просто плювок в обличчя Штатам, зневага та знущання. І робиться це свідомо.
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21.07.2025 18:46 Ответить
Комусь санкції за критику найвеличнішого просто так, а комусь «американський напрямок» після підозри у зловживанні владою
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21.07.2025 18:48 Ответить
И что, єтой уголовнице даже агреман дадут?
Это просто похерить отношения с США.
Все по плану
(((
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21.07.2025 18:50 Ответить
Ермак вже в Штати їздить не буде?
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21.07.2025 18:54 Ответить
Посла согласуйте и назначьте!
Должность Стефанишеной сейчас - " начальник отдела очистки (котов)" (с) Она даже не в МЗС
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21.07.2025 18:57 Ответить
Дескредитация и размывание государственных структур и институций
ППЦ
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21.07.2025 19:01 Ответить
Якщо вона так добре працювала, навіщо міняти, а якщо не все "так однозначно", то за що благодарити,
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21.07.2025 19:00 Ответить
Стефанішина - "А мнє уже дєлать нєчєво. Всьо уже просрано до нас!"
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21.07.2025 19:27 Ответить
ну и что изменится для народа?как были в окопе и жопе так и будем
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21.07.2025 19:43 Ответить
 
 