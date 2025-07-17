Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с США. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах", - отметил он.

Также президент поблагодарил Стефанишину за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.

"Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", - добавил Зеленский.

Читайте: Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром





