Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с США. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах", - отметил он.
Также президент поблагодарил Стефанишину за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.
"Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", - добавил Зеленский.
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Настане час, відповість за корупцію та кришування зрадників України.
а так можно ?
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Дадуть гарну оцінку професійним вмінням фігурантки красти гроші.