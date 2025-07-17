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Новости Отставка Стефанишиной Новый посол Украины в США
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Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной президента по вопросам развития сотрудничества с США. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах", - отметил он.

Также президент поблагодарил Стефанишину за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.

"Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий. Также Ольга участвовала в переговорах с США о новом формате нашего экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", - добавил Зеленский.

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Ольга Стефанишина новый посол в США
Ольга Стефанишина новый посол в США
Ольга Стефанишина новый посол в США

Автор: 

Зеленский Владимир (21252) назначение (2187) Стефанишина Ольга вице-премьер (265)


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Топ комментарии
+8
Її ж учора ще підозрювали у «зловживанні владою». Чи вже всьо порішали?
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17.07.2025 13:31 Ответить
+8
У бубачкі кожному корупціонеру та розкрадачу бюджетних коштів знайдеться тепленьке місце.
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17.07.2025 13:33 Ответить
+7
"Своих не бросаем"
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17.07.2025 13:31 Ответить
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Це щоб стала недоторканою?
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17.07.2025 13:29 Ответить
"Своих не бросаем"
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17.07.2025 13:31 Ответить
барига баригу ніколи не здасть , слів нема одні матюки
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17.07.2025 14:08 Ответить
Її ж учора ще підозрювали у «зловживанні владою». Чи вже всьо порішали?
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17.07.2025 13:31 Ответить
Железняк вже цю чумову відправив послом в США - чув дзвін та не знає де він
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17.07.2025 13:31 Ответить
Підозра вже втратила актуальність?
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17.07.2025 13:34 Ответить
А новину прочитати? В нії же написано що так послом як тільки США погодять , а ця посада тимчасова поки чекають погодження.
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17.07.2025 13:45 Ответить
Умєров же ж мав - США прийме її таку заряджену підозрами на корупції?
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17.07.2025 13:50 Ответить
У бубачкі кожному корупціонеру та розкрадачу бюджетних коштів знайдеться тепленьке місце.
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17.07.2025 13:33 Ответить
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17.07.2025 13:47 Ответить
у неї ж повна відсутність інтеллекту на морділиця,моя собака розумніша
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17.07.2025 13:34 Ответить
А як в глаза дивиться мама мія
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17.07.2025 13:35 Ответить
Нікуя собі, він окуївшим став яким, піз...ць!
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17.07.2025 13:37 Ответить
хм.. головне щоб встигла виїхати під нову посаду. Хоча що це я, потім оголосять в розшок як перетне кордон
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17.07.2025 13:38 Ответить
В минулому у США засвітились жінки- мафіозі - Вірджинія Хілл і Еста Краковер. Американські президенти на ті посади їх не призначали.
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17.07.2025 13:39 Ответить
Стюардеса Єрмака !
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17.07.2025 13:41 Ответить
"Уповноважений президента з питань розвитку співробітництва з якоюсь країною" - а хіба не для цього існує посада посла? Розплодили штат чиновників, які не займаються буквально нічим.
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17.07.2025 13:41 Ответить
С Ганой бурное развитие отношений и сотрудничества, но не вариант почему-то.
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17.07.2025 13:42 Ответить
Трамп ведеться на баб. На Умєрова він повівся б значно слабше
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17.07.2025 13:48 Ответить
Зе своїх не кидає, як би самому не довелося тікати.
Настане час, відповість за корупцію та кришування зрадників України.
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17.07.2025 13:52 Ответить
Подследственную ?

а так можно ?

.
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17.07.2025 14:03 Ответить
Маю надію що в США ще не зовсім тупі, не тупіші за квартальне кодло.
Дадуть гарну оцінку професійним вмінням фігурантки красти гроші.
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17.07.2025 14:08 Ответить
так бывает, когда роль президента играет малоПИД,,,росс с киностудиями в маЦкве и офшорами, сцикливый четырежды уклонист, полностью подконтрольный олигархам, кремлю и фсбэшнику Елдаку, собрал вокруг себя всех "достойных"...Оманский договорняк ни кто не отменял...Елдаковская свинья маркарова уже навела мосты со Штатами, открыла кабак и хорош, теперь следующая сосна....Украине ни чего не светит с этими ЗЕ Отбросами и их ставленниками....
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17.07.2025 14:08 Ответить
 
 