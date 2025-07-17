УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11424 відвідувача онлайн
Новини Відставка Стефанішиної Новий посол України у США
2 459 27

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах", - зазначив він.

Також президент подякував Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть. Також Ольга брала участь у перемовинах із США про новий формат нашого економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", - додав Зеленський.

Читайте: Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром

Ольга Стефанішина новий посол у США
Ольга Стефанішина новий посол у США
Ольга Стефанішина новий посол у США

Автор: 

Зеленський Володимир (24763) призначення (2313) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (378)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Її ж учора ще підозрювали у «зловживанні владою». Чи вже всьо порішали?
показати весь коментар
17.07.2025 13:31 Відповісти
+8
У бубачкі кожному корупціонеру та розкрадачу бюджетних коштів знайдеться тепленьке місце.
показати весь коментар
17.07.2025 13:33 Відповісти
+7
"Своих не бросаем"
показати весь коментар
17.07.2025 13:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це щоб стала недоторканою?
показати весь коментар
17.07.2025 13:29 Відповісти
"Своих не бросаем"
показати весь коментар
17.07.2025 13:31 Відповісти
барига баригу ніколи не здасть , слів нема одні матюки
показати весь коментар
17.07.2025 14:08 Відповісти
Її ж учора ще підозрювали у «зловживанні владою». Чи вже всьо порішали?
показати весь коментар
17.07.2025 13:31 Відповісти
Железняк вже цю чумову відправив послом в США - чув дзвін та не знає де він
показати весь коментар
17.07.2025 13:31 Відповісти
Підозра вже втратила актуальність?
показати весь коментар
17.07.2025 13:34 Відповісти
А новину прочитати? В нії же написано що так послом як тільки США погодять , а ця посада тимчасова поки чекають погодження.
показати весь коментар
17.07.2025 13:45 Відповісти
Умєров же ж мав - США прийме її таку заряджену підозрами на корупції?
показати весь коментар
17.07.2025 13:50 Відповісти
У бубачкі кожному корупціонеру та розкрадачу бюджетних коштів знайдеться тепленьке місце.
показати весь коментар
17.07.2025 13:33 Відповісти
показати весь коментар
17.07.2025 13:47 Відповісти
у неї ж повна відсутність інтеллекту на морділиця,моя собака розумніша
показати весь коментар
17.07.2025 13:34 Відповісти
А як в глаза дивиться мама мія
показати весь коментар
17.07.2025 13:35 Відповісти
Нікуя собі, він окуївшим став яким, піз...ць!
показати весь коментар
17.07.2025 13:37 Відповісти
хм.. головне щоб встигла виїхати під нову посаду. Хоча що це я, потім оголосять в розшок як перетне кордон
показати весь коментар
17.07.2025 13:38 Відповісти
В минулому у США засвітились жінки- мафіозі - Вірджинія Хілл і Еста Краковер. Американські президенти на ті посади їх не призначали.
показати весь коментар
17.07.2025 13:39 Відповісти
Стюардеса Єрмака !
показати весь коментар
17.07.2025 13:41 Відповісти
"Уповноважений президента з питань розвитку співробітництва з якоюсь країною" - а хіба не для цього існує посада посла? Розплодили штат чиновників, які не займаються буквально нічим.
показати весь коментар
17.07.2025 13:41 Відповісти
С Ганой бурное развитие отношений и сотрудничества, но не вариант почему-то.
показати весь коментар
17.07.2025 13:42 Відповісти
Трамп ведеться на баб. На Умєрова він повівся б значно слабше
показати весь коментар
17.07.2025 13:48 Відповісти
Зе своїх не кидає, як би самому не довелося тікати.
Настане час, відповість за корупцію та кришування зрадників України.
показати весь коментар
17.07.2025 13:52 Відповісти
Подследственную ?

а так можно ?

.
показати весь коментар
17.07.2025 14:03 Відповісти
Маю надію що в США ще не зовсім тупі, не тупіші за квартальне кодло.
Дадуть гарну оцінку професійним вмінням фігурантки красти гроші.
показати весь коментар
17.07.2025 14:08 Відповісти
так бывает, когда роль президента играет малоПИД,,,росс с киностудиями в маЦкве и офшорами, сцикливый четырежды уклонист, полностью подконтрольный олигархам, кремлю и фсбэшнику Елдаку, собрал вокруг себя всех "достойных"...Оманский договорняк ни кто не отменял...Елдаковская свинья маркарова уже навела мосты со Штатами, открыла кабак и хорош, теперь следующая сосна....Украине ни чего не светит с этими ЗЕ Отбросами и их ставленниками....
показати весь коментар
17.07.2025 14:08 Відповісти
одне слово. зелена послиця. можливо і талановита, дві руки, дві ноги, інше на місці, але приналежність до зелених це діагноз. притомні люди там бути не можуть
показати весь коментар
17.07.2025 14:11 Відповісти
стара дупа, що витягли з-під мішка з лайном... зьо, зрозуміло, виросло у "шахтарскій" сімʼї, а тому не дуже вибагливе...
показати весь коментар
17.07.2025 14:19 Відповісти
 
 