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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Поставки оружия для Украины
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Стефанишина о задачах на новой должности: закупка американского оружия и реализация соглашения о минералах

стефанишина

Ольга Стефанишина, которая стала спецуполномоченным президента по вопросам сотрудничества с США, рассказала, что среди ее основных задач - запуск механизма закупки американского оружия и реализация соглашения о критически важных минералах.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Соединенные Штаты уже дали положительный сигнал о готовности продавать Украине оружие, а страны НАТО и ЕС подтвердили готовность мобилизовать для этого финансирование.

"Моя роль в том числе будет заключаться в том, чтобы этот проект успешно заработал. Здесь, кстати, будет полезным мой предыдущий опыт - для налаживания взаимодействия стран ЕС и НАТО с Соединенными Штатами по этим закупкам. А еще - для объяснения в США, что же такое Европа", - отметила она.

Стефанишина также добавила, что будет работать над налаживанием контакта с Конгрессом США, а впоследствии - в статусе посла Украины в Вашингтоне.

Сейчас она координирует консультации с парламентом, правительством и ОП, чтобы сформировать четкую повестку дня перед отъездом в США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стефанишина: 18-го июля должно было состояться открытие первого кластера переговоров с ЕС, но решение не приняли

Автор: 

оружие (10352) США (27527) Стефанишина Ольга вице-премьер (269) редкоземельные металлы (168)


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Топ комментарии
+5
За неї ж бралися ДБР і всілякі НАБУ і БАБУ - вже відступились?
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18.07.2025 12:08 Ответить
+4
все ж таки надіються встигнути наваритися на надрах,відгризаючі свої шматки,схоже для цього її і посади на цю посаду бо вона та лялька що в темі,країна на іншому плані,десь біля дна
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18.07.2025 12:10 Ответить
+3
У Зе вже закінчилися свої люди. Треба ховати весь зашквар. Він не розуміє, що в Штатах не поважають крадіїв. Направити цей непотріб на такий важливий для України напрямок роботи - це завалити роботу.
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18.07.2025 12:09 Ответить
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За неї ж бралися ДБР і всілякі НАБУ і БАБУ - вже відступились?
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18.07.2025 12:08 Ответить
ДБР НАБУ БАБУ???? Для неї будуть створювати ще якусь подібну куйню
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18.07.2025 12:37 Ответить
З Трампом не буде ані закупівель зброї ані розробки мінералів. Тому ніяких досягнень на цьому напрямку очікувати не варто. Трамп роздає обіцянки і нічого не робить бо така його політика!
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18.07.2025 12:09 Ответить
У Зе вже закінчилися свої люди. Треба ховати весь зашквар. Він не розуміє, що в Штатах не поважають крадіїв. Направити цей непотріб на такий важливий для України напрямок роботи - це завалити роботу.
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18.07.2025 12:09 Ответить
,,людей,, хватає ,йому треба ті хто вже в темі щоб негаяти час на введеня
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18.07.2025 12:11 Ответить
"Він не розуміє, що в Штатах не поважають крадіїв"

ну, я бы не был сейчас так уверен, при трампе может быть всё
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18.07.2025 12:12 Ответить
Оце Ви вірно написали"напрямок роботи - це завалити роботу".
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18.07.2025 12:53 Ответить
все ж таки надіються встигнути наваритися на надрах,відгризаючі свої шматки,схоже для цього її і посади на цю посаду бо вона та лялька що в темі,країна на іншому плані,десь біля дна
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18.07.2025 12:10 Ответить
стара ЗЄліна жижа бродить та булькає

.
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18.07.2025 12:17 Ответить
Оля фуфло толкаєт.
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18.07.2025 12:18 Ответить
читайте між рядків
"серед її основних завдань - запуск механізму закупівлі американської зброї та реалізація угоди про критично важливі мінерали негайної критично важливої втечі з України (поки не посадили)"

Біжи, Олю, біжи

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18.07.2025 12:44 Ответить
рудий донні чітко сказав - він не на боці України чи **********, а посередині, десь там, через 50 днів, можливо, як порадить стьопа вітьков після теревенів із ******
жодних санкцій, жодних переслідувань агресора та конкретно *****
окрім бла-бла-бла жодної конкретики за продаж озброєння - ракет, бк, літаків, до того ж ще не використано близько 4 млрд.$, наданих попередньою адміністрацією Байдена, а там теж туман
так шо наразі бла-бла-бла
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18.07.2025 12:19 Ответить
А чем спецпредставитель по сотрудничеству с СЩА отличается от посла в СЩА?
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18.07.2025 12:25 Ответить
та то вона сама попросила, щоб "послицею" не називали.
а "спець-уповноваженка презедента" це майже "корабельна сосна... баба-да-баба-да"
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18.07.2025 12:33 Ответить
Мене одного дивує, яку зброю вона має купувати у США, якщо це має робити НАТО ? Чи вони будуть її по другому кругу, начебто купувати ?
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18.07.2025 12:39 Ответить
та то таке...

основне завдання Олі це

"пояснення в США, що ж таке Європа"

і "тут, до речі, буде корисним її попередній досвід"

напевно з

пояснення в Європі, що ж таке США
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18.07.2025 12:53 Ответить
Шоб втулитись на посла потрібно Агреман від США - тай посол це зовсім другий рівень
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18.07.2025 12:37 Ответить
Нужно не Стефанишину, а её маму на закупку оружия подписать. Хитрая баба в Киеве квартиры вчетверо дешевле рыночной стоимости покупает, пусть теперь с оружием также крутанётся.
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18.07.2025 12:40 Ответить
А ее мама, тем временем, еще пару квартир со скидкой купит. Теперь, скорее всего, в Майями
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18.07.2025 12:48 Ответить
 
 