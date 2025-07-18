Стефанишина о задачах на новой должности: закупка американского оружия и реализация соглашения о минералах

Ольга Стефанишина, которая стала спецуполномоченным президента по вопросам сотрудничества с США, рассказала, что среди ее основных задач - запуск механизма закупки американского оружия и реализация соглашения о критически важных минералах.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Соединенные Штаты уже дали положительный сигнал о готовности продавать Украине оружие, а страны НАТО и ЕС подтвердили готовность мобилизовать для этого финансирование.

"Моя роль в том числе будет заключаться в том, чтобы этот проект успешно заработал. Здесь, кстати, будет полезным мой предыдущий опыт - для налаживания взаимодействия стран ЕС и НАТО с Соединенными Штатами по этим закупкам. А еще - для объяснения в США, что же такое Европа", - отметила она.

Стефанишина также добавила, что будет работать над налаживанием контакта с Конгрессом США, а впоследствии - в статусе посла Украины в Вашингтоне.

Сейчас она координирует консультации с парламентом, правительством и ОП, чтобы сформировать четкую повестку дня перед отъездом в США.

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