Стефанишина о задачах на новой должности: закупка американского оружия и реализация соглашения о минералах
Ольга Стефанишина, которая стала спецуполномоченным президента по вопросам сотрудничества с США, рассказала, что среди ее основных задач - запуск механизма закупки американского оружия и реализация соглашения о критически важных минералах.
Об этом она заявила в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Соединенные Штаты уже дали положительный сигнал о готовности продавать Украине оружие, а страны НАТО и ЕС подтвердили готовность мобилизовать для этого финансирование.
"Моя роль в том числе будет заключаться в том, чтобы этот проект успешно заработал. Здесь, кстати, будет полезным мой предыдущий опыт - для налаживания взаимодействия стран ЕС и НАТО с Соединенными Штатами по этим закупкам. А еще - для объяснения в США, что же такое Европа", - отметила она.
Стефанишина также добавила, что будет работать над налаживанием контакта с Конгрессом США, а впоследствии - в статусе посла Украины в Вашингтоне.
Сейчас она координирует консультации с парламентом, правительством и ОП, чтобы сформировать четкую повестку дня перед отъездом в США.
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ну, я бы не был сейчас так уверен, при трампе может быть всё
.
"серед її основних завдань - запуск механізму
закупівлі американської зброї та реалізація угоди про критично важливі мінералинегайної критично важливої втечі з України (поки не посадили)"
Біжи, Олю, біжи
жодних санкцій, жодних переслідувань агресора та конкретно *****
окрім бла-бла-бла жодної конкретики за продаж озброєння - ракет, бк, літаків, до того ж ще не використано близько 4 млрд.$, наданих попередньою адміністрацією Байдена, а там теж туман
так шо наразі бла-бла-бла
а "спець-уповноваженка презедента" це майже "корабельна сосна... баба-да-баба-да"
основне завдання Олі це
"пояснення в США, що ж таке Європа"
і "тут, до речі, буде корисним її попередній досвід"
напевно з
пояснення в Європі, що ж таке США