Стефанишина: 18 июля должно было состояться открытие первого кластера переговоров с ЕС, но решение не приняли

Бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что на 18 июля готовилось официальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Стефанишина рассказала, что над решением активно работали украинские чиновники, в частности - руководитель ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Украина проводила переговоры с Еврокомиссией и министрами стран-членов.

"Мы приложили максимально усилий, которые можно было приложить. Сделали все возможное. Но, в конце концов, для нас стало понятно, что этого решения не будет. Очевидно, не хватило какого-то ключевого политического элемента внутри Европейского Союза", - отметила Стефанишина.

Она также сказала, что именно это стало одной из причин ее перехода на работу в США - сейчас, по ее мнению, там ее усилия нужнее.

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