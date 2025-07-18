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Новости Членство Украины в ЕС
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Стефанишина: 18 июля должно было состояться открытие первого кластера переговоров с ЕС, но решение не приняли

Ольга Стефанишина новый посол в США

Бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что на 18 июля готовилось официальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

Стефанишина рассказала, что над решением активно работали украинские чиновники, в частности - руководитель ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Украина проводила переговоры с Еврокомиссией и министрами стран-членов.

"Мы приложили максимально усилий, которые можно было приложить. Сделали все возможное. Но, в конце концов, для нас стало понятно, что этого решения не будет. Очевидно, не хватило какого-то ключевого политического элемента внутри Европейского Союза", - отметила Стефанишина.

Она также сказала, что именно это стало одной из причин ее перехода на работу в США - сейчас, по ее мнению, там ее усилия нужнее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина технически готова открыть все кластеры переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году, - еврокомиссар Кос

Автор: 

членство в ЕС (1096) Стефанишина Ольга вице-премьер (269)


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Топ комментарии
+5
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18.07.2025 11:50 Ответить
+5
28 безпекових угод;
Кримська платформа;
Самміт миру;
Мілаон дронів;
Міліард дерев!
Кластери, незламність, потужність, безбар'єрність, літаки летять будемо всіх бомбіть, абир,абир,абирвалг!
Квартаж жЫв!
Show must go on...
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18.07.2025 11:53 Ответить
+4
Привiтань вiд партнерiв з ЕС щодо новых призначень в нашому урядi чомусь теж не надiйшло. Чому так?
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18.07.2025 11:57 Ответить
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18.07.2025 11:50 Ответить
28 безпекових угод;
Кримська платформа;
Самміт миру;
Мілаон дронів;
Міліард дерев!
Кластери, незламність, потужність, безбар'єрність, літаки летять будемо всіх бомбіть, абир,абир,абирвалг!
Квартаж жЫв!
Show must go on...
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18.07.2025 11:53 Ответить
Чернишов десь дівся - Стефанішина скоро помахає ручкою - вони ж підозрювані підарешти
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18.07.2025 11:54 Ответить
Як же так? В ЄС же ось-ось вже мали прийняти, і в НАТО заодно.
Ну нічого, можна ще виконати якийсь новий кластер чи провести "реформу", чи відкрити хаб - тоді точно.
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18.07.2025 11:54 Ответить
Цікаво, а чому це?!?
Скоро і на фін допомогу не буде вистачати "політичниго елементу"
Навіщо ЄС підиримувати авторитарно-корупційну систему
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18.07.2025 11:55 Ответить
От власне! Перемовини проводили одіозний і всім набридлий Єрмак, Стефанішина з двома підозрами, долучений був і Чернишов з підозрою - а вона не доганяє, чому ЄС рвшення не прийняв. 😁🤡 Як їй вдається косити під дурненьку? Хіба що справді така.
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18.07.2025 12:11 Ответить
Привiтань вiд партнерiв з ЕС щодо новых призначень в нашому урядi чомусь теж не надiйшло. Чому так?
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18.07.2025 11:57 Ответить
Дійсно дивно. 🤔 Мене завжди дивувало, чому уряди сусідніх з Італією країн не вітали нового сицілійського дона з обранням на посаду головного у Коза Нострі. Чи чому уряд сирисири не вітав з коронацією на злодійській сходці скажімо Мішку Япончика. Дивно, правда?
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18.07.2025 12:17 Ответить
Або ЄС, або кластери.
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18.07.2025 11:57 Ответить
Забракло законного призначення очільника БЕБу напевно. Але ж ні, Стефанішина звинувачуватиме ЄС у цьому і далі...
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18.07.2025 12:04 Ответить
А може вас нахер послали из-за кідка очільника БЄБ?
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18.07.2025 12:04 Ответить
Не "горни" на Євросоюз! Єдиний ваш кластер - КОРУПЦІЯ! "****** вЛЮБОМкалічєствєнниє"
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18.07.2025 12:05 Ответить
ОПа з єрмаком на чолі дійсно дуже активно працювала та зробила максимум для унеможливлення прийняття України до ЄС - демонстративне політичне переслідування журналістів та антикорупціонерів за справедливу критику влади щодо корупції, мародерства та саботажу із задіянням силового блоку ("тонтон-макутів" з сбу, дбр) та судів з прокурватурою. Завдання кремля виконано!
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18.07.2025 12:12 Ответить
українські урядовці, зокрема керівник ОП Андрій Єрмак Джерело: https://censor.net/ua/n3563964
КУРВА!!! Яка стаття Конституції визначає завгоспа ОПи як урядовця?! Які закони прописують його статус?!
І тепер дивуємось, чому в нас все так? Чому такий бедлам, війна і стільки бід? Та чому ті клястери не відкрили?
А де вибраний керівник БЕБ? А де ЛЕГІТИМНИЙ уряд?! Хто буде вести справи з країною, в якої, по-факту, нема законногшо уряду?!
Суки, та прийдіть вже до тями, та припиніть то своє зелене шоу, бо ж то все вибухне і всі ви, сучища зелені, таки не встигнете втекти. Розчавить вас натовп, як гімно по асфальту.
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18.07.2025 12:17 Ответить
Знов Євросоюз винен, ну хто б сумнівався, ZEлідор з Андрєйбарісичєм крадуть як прокляті, мародерять мільярдами, знищують свободу слова, демократію, заводять сотні фейкових справ на опозицію, кладуть болт на Конституцію, знищують місцеве самоврядування, а ці погані європейці не оцінюють такої плідної, потужної роботи та не хотять брати в ЄС країну де при владі оце шобло. Але звісно ж ZEєрмачня ні в чьом нє вінаватая, ета всьо європейці винні, не розуміють всієї величі та потужності клоуна та ларьочніка...
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18.07.2025 12:17 Ответить
Естонія вступила до Європейського Союзу 1 травня 2004 року.

Естонія вступила до НАТО 29 березня 2004 року.

І це без кластерів.
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18.07.2025 12:27 Ответить
 
 