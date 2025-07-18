Стефанишина: 18 июля должно было состояться открытие первого кластера переговоров с ЕС, но решение не приняли
Бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что на 18 июля готовилось официальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом она сказала в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.
Стефанишина рассказала, что над решением активно работали украинские чиновники, в частности - руководитель ОП Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Украина проводила переговоры с Еврокомиссией и министрами стран-членов.
"Мы приложили максимально усилий, которые можно было приложить. Сделали все возможное. Но, в конце концов, для нас стало понятно, что этого решения не будет. Очевидно, не хватило какого-то ключевого политического элемента внутри Европейского Союза", - отметила Стефанишина.
Она также сказала, что именно это стало одной из причин ее перехода на работу в США - сейчас, по ее мнению, там ее усилия нужнее.
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Кримська платформа;
Самміт миру;
Мілаон дронів;
Міліард дерев!
Кластери, незламність, потужність, безбар'єрність, літаки летять будемо всіх бомбіть, абир,абир,абирвалг!
Квартаж жЫв!
Show must go on...
Ну нічого, можна ще виконати якийсь новий кластер чи провести "реформу", чи відкрити хаб - тоді точно.
Скоро і на фін допомогу не буде вистачати "політичниго елементу"
Навіщо ЄС підиримувати авторитарно-корупційну систему
КУРВА!!! Яка стаття Конституції визначає завгоспа ОПи як урядовця?! Які закони прописують його статус?!
І тепер дивуємось, чому в нас все так? Чому такий бедлам, війна і стільки бід? Та чому ті клястери не відкрили?
А де вибраний керівник БЕБ? А де ЛЕГІТИМНИЙ уряд?! Хто буде вести справи з країною, в якої, по-факту, нема законногшо уряду?!
Суки, та прийдіть вже до тями, та припиніть то своє зелене шоу, бо ж то все вибухне і всі ви, сучища зелені, таки не встигнете втекти. Розчавить вас натовп, як гімно по асфальту.
Естонія вступила до НАТО 29 березня 2004 року.
І це без кластерів.