Стефанішина: 18 липня мало відбутися відкриття першого кластера перемовин з ЄС, але рішення не ухвалили

Колишня віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що на 18 липня готувалося офіційне відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

Про це вона сказала в інтервʼю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Стефанішина розповіла, що над рішенням активно працювали українські урядовці, зокрема керівник ОП Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна проводила перемовини з Єврокомісією та міністрами країн-членів.

"Ми доклали максимально зусиль, яких можна було докласти. Зробили все можливе. Але зрештою для нас стало зрозуміло, що цього рішення не буде. Очевидно, забракло якогось ключового політичного елементу всередині Європейського Союзу", - зазначила Стефанішина.

Вона також пояснила, що саме це стало однією з причин її переходу на роботу у США - нині, на її думку, там її зусилля потрібніші.

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