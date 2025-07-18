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Новини Членство України в ЄС
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Стефанішина: 18 липня мало відбутися відкриття першого кластера перемовин з ЄС, але рішення не ухвалили

Ольга Стефанішина новий посол у США

Колишня віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що на 18 липня готувалося офіційне відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

Про це вона сказала в інтервʼю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Стефанішина розповіла, що над рішенням активно працювали українські урядовці, зокрема керівник ОП Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна проводила перемовини з Єврокомісією та міністрами країн-членів.

"Ми доклали максимально зусиль, яких можна було докласти. Зробили все можливе. Але зрештою для нас стало зрозуміло, що цього рішення не буде. Очевидно, забракло якогось ключового політичного елементу всередині Європейського Союзу", - зазначила Стефанішина.

Вона також пояснила, що саме це стало однією з причин її переходу на роботу у США - нині, на її думку, там її зусилля потрібніші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна технічно готова відкрити всі кластери переговорів про вступ до ЄС уже цього року, - єврокомісарка Кос

Автор: 

членство в ЄС (1337) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (382)


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Топ коментарі
+6
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18.07.2025 11:50 Відповісти
+6
28 безпекових угод;
Кримська платформа;
Самміт миру;
Мілаон дронів;
Міліард дерев!
Кластери, незламність, потужність, безбар'єрність, літаки летять будемо всіх бомбіть, абир,абир,абирвалг!
Квартаж жЫв!
Show must go on...
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18.07.2025 11:53 Відповісти
+6
Привiтань вiд партнерiв з ЕС щодо новых призначень в нашому урядi чомусь теж не надiйшло. Чому так?
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18.07.2025 11:57 Відповісти
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18.07.2025 11:50 Відповісти
28 безпекових угод;
Кримська платформа;
Самміт миру;
Мілаон дронів;
Міліард дерев!
Кластери, незламність, потужність, безбар'єрність, літаки летять будемо всіх бомбіть, абир,абир,абирвалг!
Квартаж жЫв!
Show must go on...
показати весь коментар
18.07.2025 11:53 Відповісти
Чернишов десь дівся - Стефанішина скоро помахає ручкою - вони ж підозрювані підарешти
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18.07.2025 11:54 Відповісти
Як же так? В ЄС же ось-ось вже мали прийняти, і в НАТО заодно.
Ну нічого, можна ще виконати якийсь новий кластер чи провести "реформу", чи відкрити хаб - тоді точно.
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18.07.2025 11:54 Відповісти
Цікаво, а чому це?!?
Скоро і на фін допомогу не буде вистачати "політичниго елементу"
Навіщо ЄС підиримувати авторитарно-корупційну систему
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18.07.2025 11:55 Відповісти
От власне! Перемовини проводили одіозний і всім набридлий Єрмак, Стефанішина з двома підозрами, долучений був і Чернишов з підозрою - а вона не доганяє, чому ЄС рвшення не прийняв. 😁🤡 Як їй вдається косити під дурненьку? Хіба що справді така.
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18.07.2025 12:11 Відповісти
Привiтань вiд партнерiв з ЕС щодо новых призначень в нашому урядi чомусь теж не надiйшло. Чому так?
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18.07.2025 11:57 Відповісти
Дійсно дивно. 🤔 Мене завжди дивувало, чому уряди сусідніх з Італією країн не вітали нового сицілійського дона з обранням на посаду головного у Коза Нострі. Чи чому уряд сирисири не вітав з коронацією на злодійській сходці скажімо Мішку Япончика. Дивно, правда?
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18.07.2025 12:17 Відповісти
Або ЄС, або кластери.
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18.07.2025 11:57 Відповісти
Забракло законного призначення очільника БЕБу напевно. Але ж ні, Стефанішина звинувачуватиме ЄС у цьому і далі...
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18.07.2025 12:04 Відповісти
А може вас нахер послали из-за кідка очільника БЄБ?
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18.07.2025 12:04 Відповісти
не нада... Проблема далеко не в одному БЕБ.
Багато в чому.
......
В т.ч. в позасудових санкціях на проукраїнську продержавницьку опозицію. І не тільки на Порошенка.
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18.07.2025 13:18 Відповісти
Не "горни" на Євросоюз! Єдиний ваш кластер - КОРУПЦІЯ! "****** вЛЮБОМкалічєствєнниє"
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18.07.2025 12:05 Відповісти
ОПа з єрмаком на чолі дійсно дуже активно працювала та зробила максимум для унеможливлення прийняття України до ЄС - демонстративне політичне переслідування журналістів та антикорупціонерів за справедливу критику влади щодо корупції, мародерства та саботажу із задіянням силового блоку ("тонтон-макутів" з сбу, дбр) та судів з прокурватурою. Завдання кремля виконано!
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18.07.2025 12:12 Відповісти
українські урядовці, зокрема керівник ОП Андрій Єрмак Джерело: https://censor.net/ua/n3563964
КУРВА!!! Яка стаття Конституції визначає завгоспа ОПи як урядовця?! Які закони прописують його статус?!
І тепер дивуємось, чому в нас все так? Чому такий бедлам, війна і стільки бід? Та чому ті клястери не відкрили?
А де вибраний керівник БЕБ? А де ЛЕГІТИМНИЙ уряд?! Хто буде вести справи з країною, в якої, по-факту, нема законногшо уряду?!
Суки, та прийдіть вже до тями, та припиніть то своє зелене шоу, бо ж то все вибухне і всі ви, сучища зелені, таки не встигнете втекти. Розчавить вас натовп, як гімно по асфальту.
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18.07.2025 12:17 Відповісти
Знов Євросоюз винен, ну хто б сумнівався, ZEлідор з Андрєйбарісичєм крадуть як прокляті, мародерять мільярдами, знищують свободу слова, демократію, заводять сотні фейкових справ на опозицію, кладуть болт на Конституцію, знищують місцеве самоврядування, а ці погані європейці не оцінюють такої плідної, потужної роботи та не хотять брати в ЄС країну де при владі оце шобло. Але звісно ж ZEєрмачня ні в чьом нє вінаватая, ета всьо європейці винні, не розуміють всієї величі та потужності клоуна та ларьочніка...
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18.07.2025 12:17 Відповісти
отож бо.
шкода, що ви пізно дали характеристику чинної влади.
Були би в ТОП коментів.
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18.07.2025 13:19 Відповісти
Естонія вступила до Європейського Союзу 1 травня 2004 року.

Естонія вступила до НАТО 29 березня 2004 року.

І це без кластерів.
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18.07.2025 12:27 Відповісти
Мля. Заснути не можу без першого кластеру!
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18.07.2025 13:02 Відповісти
А чому не ухвалили, хто винен, хто виконував погано свою роботу ?
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18.07.2025 14:02 Відповісти
Стефанішина розповіла, що над рішенням активно працювали українські урядовці, зокрема керівник ОП Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. В результаті їхніх антиукраїнських зусиль відкриття першого кластера перемовин з ЄС було відхилено
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18.07.2025 14:04 Відповісти
Клоуни тільки можуть мародеритии, це гниди які прилізли на брехні щоб знищити Україну з середини
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18.07.2025 14:07 Відповісти
 
 