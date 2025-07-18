Стефанішина: 18 липня мало відбутися відкриття першого кластера перемовин з ЄС, але рішення не ухвалили
Колишня віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина підтвердила, що на 18 липня готувалося офіційне відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.
Про це вона сказала в інтервʼю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
Стефанішина розповіла, що над рішенням активно працювали українські урядовці, зокрема керівник ОП Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Україна проводила перемовини з Єврокомісією та міністрами країн-членів.
"Ми доклали максимально зусиль, яких можна було докласти. Зробили все можливе. Але зрештою для нас стало зрозуміло, що цього рішення не буде. Очевидно, забракло якогось ключового політичного елементу всередині Європейського Союзу", - зазначила Стефанішина.
Вона також пояснила, що саме це стало однією з причин її переходу на роботу у США - нині, на її думку, там її зусилля потрібніші.
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Кримська платформа;
Самміт миру;
Мілаон дронів;
Міліард дерев!
Кластери, незламність, потужність, безбар'єрність, літаки летять будемо всіх бомбіть, абир,абир,абирвалг!
Квартаж жЫв!
Show must go on...
Ну нічого, можна ще виконати якийсь новий кластер чи провести "реформу", чи відкрити хаб - тоді точно.
Скоро і на фін допомогу не буде вистачати "політичниго елементу"
Навіщо ЄС підиримувати авторитарно-корупційну систему
Багато в чому.
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В т.ч. в позасудових санкціях на проукраїнську продержавницьку опозицію. І не тільки на Порошенка.
КУРВА!!! Яка стаття Конституції визначає завгоспа ОПи як урядовця?! Які закони прописують його статус?!
І тепер дивуємось, чому в нас все так? Чому такий бедлам, війна і стільки бід? Та чому ті клястери не відкрили?
А де вибраний керівник БЕБ? А де ЛЕГІТИМНИЙ уряд?! Хто буде вести справи з країною, в якої, по-факту, нема законногшо уряду?!
Суки, та прийдіть вже до тями, та припиніть то своє зелене шоу, бо ж то все вибухне і всі ви, сучища зелені, таки не встигнете втекти. Розчавить вас натовп, як гімно по асфальту.
шкода, що ви пізно дали характеристику чинної влади.
Були би в ТОП коментів.
Естонія вступила до НАТО 29 березня 2004 року.
І це без кластерів.