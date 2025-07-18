Стефанішина про завдання на новій посаді: Закупівля американської зброї та реалізація угоди про мінерали

Ольга Стефанішина, яка стала спецуповноваженою президента з питань співпраці зі США, розповіла, що серед її основних завдань - запуск механізму закупівлі американської зброї та реалізація угоди про критично важливі мінерали.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Сполучені Штати вже дали позитивний сигнал щодо готовності продавати Україні зброю, а країни НАТО та ЄС підтвердили готовність мобілізувати для цього фінансування.

"Моя роль у тому числі буде полягати в тому, щоб цей проєкт успішно запрацював. Тут, до речі, буде корисним мій попередній досвід - для налагодження взаємодії країн ЄС і НАТО зі Сполученими Штатами щодо цих закупівель. А ще - для пояснення в США, що ж таке Європа", - зазначила вона.

Стефанішина також додала, що працюватиме над налагодженням контакту з Конгресом США, а згодом - у статусі посла України у Вашингтоні.

Зараз вона координує консультації з парламентом, урядом та ОП, щоб сформувати чіткий порядок денний перед від’їздом до США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанішина: 18-го липня мало відбутися відкриття першого кластера перемовин з ЄС, але рішення не ухвалили