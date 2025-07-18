Стефанішина про завдання на новій посаді: Закупівля американської зброї та реалізація угоди про мінерали
Ольга Стефанішина, яка стала спецуповноваженою президента з питань співпраці зі США, розповіла, що серед її основних завдань - запуск механізму закупівлі американської зброї та реалізація угоди про критично важливі мінерали.
Про це вона заявила в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, Сполучені Штати вже дали позитивний сигнал щодо готовності продавати Україні зброю, а країни НАТО та ЄС підтвердили готовність мобілізувати для цього фінансування.
"Моя роль у тому числі буде полягати в тому, щоб цей проєкт успішно запрацював. Тут, до речі, буде корисним мій попередній досвід - для налагодження взаємодії країн ЄС і НАТО зі Сполученими Штатами щодо цих закупівель. А ще - для пояснення в США, що ж таке Європа", - зазначила вона.
Стефанішина також додала, що працюватиме над налагодженням контакту з Конгресом США, а згодом - у статусі посла України у Вашингтоні.
Зараз вона координує консультації з парламентом, урядом та ОП, щоб сформувати чіткий порядок денний перед від’їздом до США.
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ну, я бы не был сейчас так уверен, при трампе может быть всё
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"серед її основних завдань - запуск механізму
закупівлі американської зброї та реалізація угоди про критично важливі мінералинегайної критично важливої втечі з України (поки не посадили)"
Біжи, Олю, біжи
жодних санкцій, жодних переслідувань агресора та конкретно *****
окрім бла-бла-бла жодної конкретики за продаж озброєння - ракет, бк, літаків, до того ж ще не використано близько 4 млрд.$, наданих попередньою адміністрацією Байдена, а там теж туман
так шо наразі бла-бла-бла
а "спець-уповноваженка презедента" це майже "корабельна сосна... баба-да-баба-да"
основне завдання Олі це
"пояснення в США, що ж таке Європа"
і "тут, до речі, буде корисним її попередній досвід"
напевно з
пояснення в Європі, що ж таке США