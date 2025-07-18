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Стефанішина про завдання на новій посаді: Закупівля американської зброї та реалізація угоди про мінерали

стефанішина

Ольга Стефанішина, яка стала спецуповноваженою президента з питань співпраці зі США, розповіла, що серед її основних завдань - запуск механізму закупівлі американської зброї та реалізація угоди про критично важливі мінерали.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Сполучені Штати вже дали позитивний сигнал щодо готовності продавати Україні зброю, а країни НАТО та ЄС підтвердили готовність мобілізувати для цього фінансування.

"Моя роль у тому числі буде полягати в тому, щоб цей проєкт успішно запрацював. Тут, до речі, буде корисним мій попередній досвід - для налагодження взаємодії країн ЄС і НАТО зі Сполученими Штатами щодо цих закупівель. А ще - для пояснення в США, що ж таке Європа", - зазначила вона.

Стефанішина також додала, що працюватиме над налагодженням контакту з Конгресом США, а згодом - у статусі посла України у Вашингтоні.

Зараз вона координує консультації з парламентом, урядом та ОП, щоб сформувати чіткий порядок денний перед від’їздом до США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанішина: 18-го липня мало відбутися відкриття першого кластера перемовин з ЄС, але рішення не ухвалили

Автор: 

зброя (7636) США (23834) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (382) рідкісноземельні метали (177)


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Топ коментарі
+9
За неї ж бралися ДБР і всілякі НАБУ і БАБУ - вже відступились?
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18.07.2025 12:08 Відповісти
+7
все ж таки надіються встигнути наваритися на надрах,відгризаючі свої шматки,схоже для цього її і посади на цю посаду бо вона та лялька що в темі,країна на іншому плані,десь біля дна
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18.07.2025 12:10 Відповісти
+5
У Зе вже закінчилися свої люди. Треба ховати весь зашквар. Він не розуміє, що в Штатах не поважають крадіїв. Направити цей непотріб на такий важливий для України напрямок роботи - це завалити роботу.
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18.07.2025 12:09 Відповісти
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За неї ж бралися ДБР і всілякі НАБУ і БАБУ - вже відступились?
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18.07.2025 12:08 Відповісти
ДБР НАБУ БАБУ???? Для неї будуть створювати ще якусь подібну куйню
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18.07.2025 12:37 Відповісти
З Трампом не буде ані закупівель зброї ані розробки мінералів. Тому ніяких досягнень на цьому напрямку очікувати не варто. Трамп роздає обіцянки і нічого не робить бо така його політика!
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18.07.2025 12:09 Відповісти
У Зе вже закінчилися свої люди. Треба ховати весь зашквар. Він не розуміє, що в Штатах не поважають крадіїв. Направити цей непотріб на такий важливий для України напрямок роботи - це завалити роботу.
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18.07.2025 12:09 Відповісти
,,людей,, хватає ,йому треба ті хто вже в темі щоб негаяти час на введеня
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18.07.2025 12:11 Відповісти
"Він не розуміє, що в Штатах не поважають крадіїв"

ну, я бы не был сейчас так уверен, при трампе может быть всё
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18.07.2025 12:12 Відповісти
Оце Ви вірно написали"напрямок роботи - це завалити роботу".
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18.07.2025 12:53 Відповісти
все ж таки надіються встигнути наваритися на надрах,відгризаючі свої шматки,схоже для цього її і посади на цю посаду бо вона та лялька що в темі,країна на іншому плані,десь біля дна
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18.07.2025 12:10 Відповісти
стара ЗЄліна жижа бродить та булькає

.
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18.07.2025 12:17 Відповісти
Оля фуфло толкаєт.
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18.07.2025 12:18 Відповісти
читайте між рядків
"серед її основних завдань - запуск механізму закупівлі американської зброї та реалізація угоди про критично важливі мінерали негайної критично важливої втечі з України (поки не посадили)"

Біжи, Олю, біжи

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18.07.2025 12:44 Відповісти
рудий донні чітко сказав - він не на боці України чи **********, а посередині, десь там, через 50 днів, можливо, як порадить стьопа вітьков після теревенів із ******
жодних санкцій, жодних переслідувань агресора та конкретно *****
окрім бла-бла-бла жодної конкретики за продаж озброєння - ракет, бк, літаків, до того ж ще не використано близько 4 млрд.$, наданих попередньою адміністрацією Байдена, а там теж туман
так шо наразі бла-бла-бла
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18.07.2025 12:19 Відповісти
А чем спецпредставитель по сотрудничеству с СЩА отличается от посла в СЩА?
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18.07.2025 12:25 Відповісти
та то вона сама попросила, щоб "послицею" не називали.
а "спець-уповноваженка презедента" це майже "корабельна сосна... баба-да-баба-да"
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18.07.2025 12:33 Відповісти
Мене одного дивує, яку зброю вона має купувати у США, якщо це має робити НАТО ? Чи вони будуть її по другому кругу, начебто купувати ?
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18.07.2025 12:39 Відповісти
та то таке...

основне завдання Олі це

"пояснення в США, що ж таке Європа"

і "тут, до речі, буде корисним її попередній досвід"

напевно з

пояснення в Європі, що ж таке США
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18.07.2025 12:53 Відповісти
Шоб втулитись на посла потрібно Агреман від США - тай посол це зовсім другий рівень
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18.07.2025 12:37 Відповісти
Бо посла НЕ прийняли!!! Дали померлову отворот-поворот , сказали ви там їбнулися кукухою чи ЩО? Не поважаєте ФША, що присилажте ларьочників і сосен замість кадрових дипломатів .
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18.07.2025 13:43 Відповісти
Нужно не Стефанишину, а её маму на закупку оружия подписать. Хитрая баба в Киеве квартиры вчетверо дешевле рыночной стоимости покупает, пусть теперь с оружием также крутанётся.
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18.07.2025 12:40 Відповісти
Моє балакуче сімейство може купити на базарі городину уп'ятеро дешевше. От хто підійшов би на закупівлю зброї.
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18.07.2025 13:32 Відповісти
Фіктічєскі ілі тєорєтічєскі ?)))
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18.07.2025 13:49 Відповісти
А ее мама, тем временем, еще пару квартир со скидкой купит. Теперь, скорее всего, в Майями
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18.07.2025 12:48 Відповісти
не сумнівався, що вона смотряща від США. Яресько-2
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18.07.2025 13:04 Відповісти
 
 