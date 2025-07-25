Стефанишина встретилась с Маркаровой: обсудили американское направление

Спецуполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина и посол Украины в США Оксана Маркарова скоординировали задачи Зеленского по американскому направлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стефанишина сообщила в Фейсбуке.

"Хорошая возможность скоординироваться. Спасибо тебе, Оксана, за искренний разговор. Впереди еще много координации для реализации задач, определенных президентом для американского направления", - отметила она.

В то же время Маркарова сообщила:

"Продолжаем активно работать вместе с Ольгой Стефанишиной над нашими приоритетами и развитием стратегического партнерства".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

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