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Стефанишина встретилась с Маркаровой: обсудили американское направление

Стефанишина и Маркарова обсудили американский трек

Спецуполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина и посол Украины в США Оксана Маркарова скоординировали задачи Зеленского по американскому направлению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стефанишина сообщила в Фейсбуке.

"Хорошая возможность скоординироваться. Спасибо тебе, Оксана, за искренний разговор. Впереди еще много координации для реализации задач, определенных президентом для американского направления", - отметила она.

В то же время Маркарова сообщила:

"Продолжаем активно работать вместе с Ольгой Стефанишиной над нашими приоритетами и развитием стратегического партнерства".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Читайте: Теперь американское направление - за Стефанишиной, - Зеленский

Стефанишина и Маркарова встретились для обсуждения работы
Стефанишина и Маркарова встретились для обсуждения работы

Автор: 

США (27563) Маркарова Оксана (288) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (276)


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Топ комментарии
+15
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25.07.2025 09:47 Ответить
+10
Обговорили умови безкоштовного харчування в ресторані Маркарової?
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25.07.2025 10:00 Ответить
+3
ЗЕшмари безкорисні для України. корисні ларьочникам.
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25.07.2025 10:00 Ответить
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25.07.2025 09:47 Ответить
..американский напрямок в свете последних событий игает совсем другими красками.. этим прошмондовкам, да и остальным членам потужной команды нужно уже другие напрямки рассматривать
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25.07.2025 09:51 Ответить
Стерфанішина зустрірлася з Маркаровою. Ярка мирлота!
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25.07.2025 09:53 Ответить
Путешественница
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25.07.2025 09:54 Ответить
Обговорили умови безкоштовного харчування в ресторані Маркарової?
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25.07.2025 10:00 Ответить
ЗЕшмари безкорисні для України. корисні ларьочникам.
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25.07.2025 10:00 Ответить
Скоординували завдання зєлєнскава єрмака
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25.07.2025 10:01 Ответить
обговорили де шмотки по акціїї перед Різдвом дешевше
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25.07.2025 10:02 Ответить
А хіба Маркарову з послів не звільнили?! Це ж була одна з умов подальшої співпраці із Штатами на допомоги!!!
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25.07.2025 10:05 Ответить
Свого часу родина Данило Волинець-Оксана Маркарова мали сімейні фінансові стосунки з одіозними братами Клюєвими. Так-так, саме тими Клюєвими, один з яких, Андрій, був головою апарату президента януковича. Він утік з України разом з януковичем, саме його українські журналісти в 2014 році називали головним відповідальним за кривавий розгін Майдану в листопаді 2013 року.Думаю-американці знають що це за стерво.
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25.07.2025 10:25 Ответить
Зечка "по панятиям" приїхала до США представляти Україну. Таких послів нам підготували данецкіє татаров і смірнов, точно як колись був їх пахан Вітьок, що зривав в туалетах шапки, сережки у дівчат і гвалтував, інших мабуть в Україні немає.
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25.07.2025 10:07 Ответить
Трамп ******** гарних жінок, молодих, він же моделайзер і все своє життя торгував дівочою красою на своїх конкурсах. Товстих, страшних та старих він біля себе не тримає, тому ця молода Стефанішина своєю зовнішністю його точно привабить. Може і буде з неї якась користь для нас.
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25.07.2025 10:14 Ответить
У камері удвох помістяться?
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25.07.2025 10:16 Ответить
визначених президентом для американського напрямку", - зазначила вона.Після "зеленої координації" в скорім часі США і Стефанишині вкажуть на тіж самі двері.що й для попередниці....
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25.07.2025 11:30 Ответить
Безкорисні шрбли в яких руки по лікоть в крові
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25.07.2025 11:35 Ответить
 
 