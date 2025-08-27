Зеленський офіційно призначив Стефанішину послом України в США. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Ольга Стефанішина стала послом України в США.

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим Послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України.

На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах.

Читайте: Девіс та Стефанішина провели зустріч: обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства. ФОТО

Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України", - сказав Зеленський.