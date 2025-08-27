УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10703 відвідувача онлайн
Новини Відео Звернення Зеленського
2 364 53

Зеленський офіційно призначив Стефанішину послом України в США. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Ольга Стефанішина стала послом України в США.

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Щойно говорив з Ольгою Стефанішиною – тепер уже новим Послом України в Сполучених Штатах Америки. Формальні процедури завершені – сьогодні я підписав указ про призначення Посла. Визначив ключові завдання для оновлення роботи нашого посольства, і головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України.

На столі – дві українські пропозиції, це сильні пропозиції. Це угода про зброю для України, це угода про сучасні дрони для Сполучених Штатів. І ми розраховуємо на швидкий рух у відносинах.

Читайте: Девіс та Стефанішина провели зустріч: обговорили шляхи поглиблення американсько-українського партнерства. ФОТО

Я вдячний Оксані Маркаровій. Оксана представляла Україну у Вашингтоні протягом усіх цих років повномасштабної війни – дуже складна місія. І Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу. Ми вже говорили про подальшу взаємодію, і я запропонував Оксані Маркаровій і надалі бути в команді – працювати заради України", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (25275) звернення (657) посол (1131) США (24146) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Це вищій клас криворожскої дипломатії посилати в головну країну світу посла під слідством.
показати весь коментар
27.08.2025 20:03 Відповісти
+15
Стефанишина _ це не посол а як мінімум ціла послиця))) а якщо чесно це просто *******!
показати весь коментар
27.08.2025 20:01 Відповісти
+11
показати весь коментар
27.08.2025 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ах🤬єть!!!🙄
Налагоджуємо відносини з США Володя?
показати весь коментар
27.08.2025 20:01 Відповісти
ТАКІ ДА ЗАСЛУЖЕНА ЛЯРВА

ПЯТНИЦА, 1 МАРТА 2024, 07:51 Радіо Свобода

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина обвинила главу фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за его письма к еврокомиссару с жалобами о недопуске оппозиции за границу.
показати весь коментар
27.08.2025 20:08 Відповісти
Сьогодні 24 чернвя 2025 р о 14:30 у Вищому антикорупційному суді було заплановане чергове засідання у справі Ольги Стефанішиної - віцепрем'єрки з питань європейської інтеграції та міністра юстиції. Нагадаємо, вона обвинувачується у розкраданні державних коштів, які за часів президентства Віктора Януковича пішли на сумнівні «дослідження» законодавства у раках евроінтеграції.

За ходом судового процесу спостерігає журналіст У назначений час початку судового розгляду Стефанішина не прибула до зали суду.
показати весь коментар
27.08.2025 20:11 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/ilya-novikov.htm Ілля Новіков

Блог | Для Стефанішиної питання санкцій проти Порошенка - критичне. Болівар може і не витримати стільки скандалів одночасноhttps://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/ Новини політики / Думки8.06.2025 11:58
показати весь коментар
27.08.2025 20:13 Відповісти
Більше зло, покривається меньшим злом (послицями), для відволікання УВАГИ Українців, що Захищають Україну від московитів!
Крипта та гроші в офшорах, залишаються, поки прихованими…
Якуновоч, може засвідчити це, з мертвечуком і сівковичем, з помічниками!…
показати весь коментар
27.08.2025 20:41 Відповісти
Стефанишина _ це не посол а як мінімум ціла послиця))) а якщо чесно це просто *******!
показати весь коментар
27.08.2025 20:01 Відповісти
Це ще не все:

З березня до грудня 2017 року - директор Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Секретаріату Кабінету міністрів. У грудні 2017 року призначена директором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
2019 року на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах балотувалася за списками партії https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 «Українська стратегія Гройсмана» під № 25https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7], до парламенту не пройшла.😁
показати весь коментар
27.08.2025 20:07 Відповісти
Тобі Гройсман подобається?
показати весь коментар
27.08.2025 20:10 Відповісти
Ти краще скажи, як у Шапкокрада її зробили відпоівальною за Європейський шлях Ураїни - її швидка кар"єра розпочалася саму у роки правління Яника. А що потрапила до уряду Гройсмана - ТАК ЦЕ Ж НЕ зЄРМАКОМАКОУЗУРПАТОРСЬКА влада була - ДЕМОКРАТИ!!!
показати весь коментар
27.08.2025 20:16 Відповісти
он вовка на моливной сніданок на день незалежності ЖОДНОГО ПОЛІТИКА з опозиції не пустив!!
А в США на таких заходах ПРИСУТНІ УСІ без політичних окрасів, НАВІТЬ ЗА ТРАМПА
показати весь коментар
27.08.2025 20:17 Відповісти
МАРУСЯ котра розкручувала антипольську тему до 5 сторінок !!!на ЦН тут вже й засвітилася буках Подоляка
показати весь коментар
27.08.2025 20:18 Відповісти
Кацапка Наталия Гончар, досить пити....
показати весь коментар
27.08.2025 20:25 Відповісти
нє ну так... ви ж скотини Подоляка - якщо клюєте на мене? Чи з самого Кремля ?
показати весь коментар
27.08.2025 20:31 Відповісти
ти навіть вичитало шо лярва послиця у Гройсмана була - а чом про Пороха промовчав? Вам наказали його не згадувати - я знаю, в мене там є свої. Вона ж у справі Пороха намагалася виростити собі це заслання до США - та й від судів сквиздити
показати весь коментар
27.08.2025 20:34 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
показати весь коментар
27.08.2025 20:01 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 20:03 Відповісти
Бо Єрмак не користується вазеліном!
Насухо чистить димохід.
показати весь коментар
27.08.2025 20:10 Відповісти
бідна скумбрія адінокая......
показати весь коментар
27.08.2025 20:12 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 20:44 Відповісти
Це вищій клас криворожскої дипломатії посилати в головну країну світу посла під слідством.
показати весь коментар
27.08.2025 20:03 Відповісти
Вони Умєрова сховали у крісло міністра під час відкритої на нього справи керівником Держмайна , а потім прокравшогося міністра оборони сховали до РНБО Єрмака ...

Цікаво , якби взялися журанлісти THE GURDIAN та написали статтю про послицю США ну типу як про Залужного - ПРАВДИВУ!!!
показати весь коментар
27.08.2025 20:28 Відповісти
я трішки позадаюсь, в мене є прапор України підписаний особисто Залужним.
показати весь коментар
27.08.2025 21:10 Відповісти
Підпєсздесь та **********- от і казочці про боневтікаЧерчілля кінець!
показати весь коментар
27.08.2025 20:04 Відповісти
Послом чи послицею? Президент Зеленський повинен бути гендерно рівним чуваком?
показати весь коментар
27.08.2025 20:04 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 20:13 Відповісти
перепрошую,так вона ж замішана в корупційних скандалах! чи я помилився?
показати весь коментар
27.08.2025 20:05 Відповісти
НАБУ в США вже не наздожене, тим паче послицю.
показати весь коментар
27.08.2025 20:14 Відповісти
ослицю? не чує баба....
показати весь коментар
27.08.2025 20:16 Відповісти
сша прийнало?
може схожа на московську школярку, з бурхливої молодості бешкетника рудого доні?
показати весь коментар
27.08.2025 20:15 Відповісти
ти їх *********** бачив? ну ото ж.....
показати весь коментар
27.08.2025 20:17 Відповісти
так це ж тактика найвеличнішого - він Венедіктову куди сховав ? а овна там потім ще Єрмаку саміт миру організовувала...
Тепер ця лярва буде гній лити на опозицію у США - вона підписалася у справі САНКЦІЙ ПРОТИ ПОРОХА
показати весь коментар
27.08.2025 20:22 Відповісти
А проти неї, хоч кримінальну справу закрили?
показати весь коментар
27.08.2025 20:07 Відповісти
Чекаємо на новий флешмоб з фотографіями Стефанішиної на телефонах представників демократичної та республіканської партій США.
Фото 18+.
показати весь коментар
27.08.2025 20:07 Відповісти
Ну вміють наші слуги дешево купувати, не усім це дано, а продають дорого. Школа у Трускавці за тиждень тягне як Гарвард за 4 роки
показати весь коментар
27.08.2025 20:27 Відповісти
Ще краще - як Хогвардс ...
показати весь коментар
27.08.2025 21:15 Відповісти
насправді, це гарний знак!
зелена наволоч в агонії розпихує своїх холуїв подалі від помсти українців.
ні маркарова, ні стефанішина, ні смокталка, ні мєнтовка, ніколи не повернуться в україну і будуть під захистом західної псевдодемократії!
особисто зе!скоморох, чомусь свято вірить в божєствєнность та недоторканість.
чи, вже надибав собі острівець в тихому океані, де буде переховуватися після п'яти невдалих пластичних операцій?
показати весь коментар
27.08.2025 20:11 Відповісти
Каким местом думает Зеленский?
показати весь коментар
27.08.2025 20:18 Відповісти
Тем же что и Трумп, вы думаете это назначение не согласовано с американцами ?
показати весь коментар
27.08.2025 20:22 Відповісти
Жаль, що не Чернишова
показати весь коментар
27.08.2025 20:19 Відповісти
а міг й Коля Тищенко ...
показати весь коментар
27.08.2025 20:23 Відповісти
То "Оксана" тепер буде завстоловою у завгоспа в ОПі?
показати весь коментар
27.08.2025 20:23 Відповісти
Была ж новость про ее коррупцию и отправлять ее послом США... Нужен посол нормальный менеджер, который будет делать кооперации, чтобы соединять Украинскую робототехнику например с Boston Dynamics. Привлекать Илона например, чтобы тоже делать и робототехнику и у него на Тесле лучшее комп зрение в мире по ходу. Если его дообучить на своих датасетиках, то можно будет это комп зрение использовать для наземной робототехники, но это конечно сложно будет, он не хочет в войну ввязывать вроде. Но можно делать и для наземной робототехники не военной - для перевозок например, и можно и для траков и для перевозки людей безпилотным транспортом. Также у Украины кварцевого песка море из которого делают солнечные панели и можно компанию создать и Маск тоже делает панели и можно ими все крыши и дома облепить. И на экспорт даже продавать и новые деньги в страну заводить и они будут ходить по рынку и люди богаче будут становиться. Чипы тоже из кварцевого песка обработанного до кремния делают. Сейчас США у себя налаживает производство чипов и нам тоже нужно оно и занять тоже свою долю рынка. А так получится США будет тут кремний для своих чипов добывать и продавать чипы с охереть какой доб стоимостью. Украина их может делать очень много. Море коопераций нужно соединять и договариваться и подготавливать все. Строить тоже надо в Украине сферу услуг. Потому что Запад производит услуги и масштабировать их может бесконечно. Как подписки на нетфликс например. Или подписки на ИИ. На приложения подписки. Продажи цифрового виндовс или разработка игр или плееры или что угодно. Это все виртуальные услуги. И на них триллионы зарабатывают и это больше, чем продажа ресурсов или физических товаров. Нужно строить свои Кремневые долины. Чтобы такие дела воротить - нужны в США менеджеры 6 звезд. И нужны команды большие служб и чтобы все эти цепочки алгоритмов понимать и что к чему в США и Украине подключать, чтобы две стороны выигрывали. А отправлять туда того, кто на коррупции спалился - это во вред будет отношениям. Они хотят, чтобы коррупции не было, а вы им коррупционера...
показати весь коментар
27.08.2025 20:23 Відповісти
Як ти можеш щось призначати , якщо ти другий рік нелегітимний?
показати весь коментар
27.08.2025 20:45 Відповісти
Послати корупціонера послом в США... Або це повний зебілізм, або навмисний саботаж
показати весь коментар
27.08.2025 20:45 Відповісти
Це ідіотизм, а зЄлєпукін ідіот!!!
показати весь коментар
27.08.2025 21:16 Відповісти
Зеленський всіх корупціонерів відправляє на відпочинок послами. Яке ж воно мерзенне
показати весь коментар
27.08.2025 20:51 Відповісти
все робиться щоб Штати нам не допомагали
показати весь коментар
27.08.2025 20:59 Відповісти
В разі чого всі ці пики в сметані, "врятовані" від переслідування посли і послиці залишаться в країнах перебування. Так що Зелідор готує гнізда по всьому світу на випадок непередбачуваного несподівано потужного зйо**бу.
показати весь коментар
27.08.2025 21:14 Відповісти
Зе команда планує зруйнувати відносини з Америкою.
показати весь коментар
27.08.2025 21:08 Відповісти
Чим потужніше мародер(ша) тим тепліше місце під сонцем. Як вже цей сюр бісить. Тішить тільки одна думка , незабром прийде час справжнього народного суду, і не всі zелені виродки встигнуть втікти.🤬👿😡
показати весь коментар
27.08.2025 21:14 Відповісти
Це в нас така традиція послами призначати або прокравшихся, або під слідством? Гундосий не зупиняйся, Колю Котлєту призначай...
показати весь коментар
27.08.2025 21:17 Відповісти
 
 