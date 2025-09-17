Новый посол Германии Томс приступил к работе в Украине. ФОТО

В среду, 17 сентября, новоназначенный посол Германии в Украине Хайко Томс вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Копии верительных грамот у нового немецкого посла принял заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Фото: МИД Украины

Отмечается, что стороны обсудили взаимодействие двух стран по вопросам европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, критических потребностей Сил обороны Украины, а также последствий ежедневных ракетных и дроновых атак России, подчеркнув необходимость решительного усиления международного давления на государство-агрессора для достижения справедливого и долговременного мира в Украине.

Посол Томс выразил свое уважение и восхищение героизмом украинского народа, заверил в неизменной поддержке ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул готовность и в дальнейшем усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине со стороны Германии.

Смотрите также: Стефанишина начала работу в должности посла Украины в США. ФОТО