Новости Фото Сотрудничество Украины и Германии
Новый посол Германии Томс приступил к работе в Украине. ФОТО

В среду, 17 сентября, новоназначенный посол Германии в Украине Хайко Томс вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Копии верительных грамот у нового немецкого посла принял заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Фото: МИД Украины

Отмечается, что стороны обсудили взаимодействие двух стран по вопросам европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, критических потребностей Сил обороны Украины, а также последствий ежедневных ракетных и дроновых атак России, подчеркнув необходимость решительного усиления международного давления на государство-агрессора для достижения справедливого и долговременного мира в Украине.

Посол Томс выразил свое уважение и восхищение героизмом украинского народа, заверил в неизменной поддержке ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул готовность и в дальнейшем усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине со стороны Германии.

Автор: 

Дуже добре пан Томс 🇩🇪❤️🇺🇦 , не дайте зеленський шоблі 🤡, привести до ЄС китайськомосковські війська !!! ...
показать весь комментарий
17.09.2025 23:14 Ответить
Дуже добре пан Томс 🇩🇪❤️🇺🇦 , зробіть так , аби всі такі як Luizaшвидше випхались , з Німеччини , додому !
показать весь комментарий
17.09.2025 23:33 Ответить
ти ч у до трьох гривневе ,на зміні сьогодні , 🤡 підмивпєш ?...йди спати ...
показать весь комментарий
17.09.2025 23:55 Ответить
Німці хочуть краще контролювати як в Україні використовують німецьку допомогу.

Томс - колишній державний секретар з питань фінансів - має значний досвід щодо України.
Він зокрема брав участь у переговорах щодо 50-мільярдного пакета допомоги від країн Групи семи (G7) для України.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:30 Ответить
DW
Європейський Союз готує нові механізми фінансування України за рахунок заморожених російських активів, повідомила у середу, 17 вересня, британська газета The Financial Times (FT) з посиланням на джерела.
За планами Єврокомісії, кошти можуть бути використані для "репараційних кредитів" на суму до 170 млрд євро.
Більша частина російських активів, заблокованих у депозитарії Euroclear у Бельгії, вже переведена в грошові баланси.
Ці кошти передбачається направити на купівлю облігацій ЄС з нульовою ставкою, а залучений капітал буде передаватися Україні траншами. Розглядається і варіант створення спеціального фонду, що дозволить залучити до проекту країни за межами ЄС.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:34 Ответить
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила минулого тижня, що схема дозволить розпочати підтримку Києва вже зараз, а кредити повинні будуть погашатися лише в тому випадку, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за шкоду від війни.
"Ризик доведеться розподілити колективно", - підкреслила вона, натякаючи на занепокоєння Бельгії щодо можливих судових позовів Москви.
Вашингтон також наполягає на тому, щоб союзники використовували не лише прибуток від російських активів, але й сам основний капітал.
У записці для країн "великої сімки" (G7) США запропонували "розглянути можливість інноваційного використання заморожених коштів Росії для фінансування оборони України."
показать весь комментарий
17.09.2025 23:36 Ответить
Якось виникає підозра, що Гайко це стьоб посольского гомінтерну над убогими. Хоч навкруги одні підозри, життя безвинно стелить шлях.
показать весь комментарий
18.09.2025 00:55 Ответить
 
 