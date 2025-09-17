Новый посол Германии Томс приступил к работе в Украине. ФОТО
В среду, 17 сентября, новоназначенный посол Германии в Украине Хайко Томс вручил копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Копии верительных грамот у нового немецкого посла принял заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
Отмечается, что стороны обсудили взаимодействие двух стран по вопросам европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, критических потребностей Сил обороны Украины, а также последствий ежедневных ракетных и дроновых атак России, подчеркнув необходимость решительного усиления международного давления на государство-агрессора для достижения справедливого и долговременного мира в Украине.
Посол Томс выразил свое уважение и восхищение героизмом украинского народа, заверил в неизменной поддержке ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнул готовность и в дальнейшем усиливать военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине со стороны Германии.
Томс - колишній державний секретар з питань фінансів - має значний досвід щодо України.
Він зокрема брав участь у переговорах щодо 50-мільярдного пакета допомоги від країн Групи семи (G7) для України.
Європейський Союз готує нові механізми фінансування України за рахунок заморожених російських активів, повідомила у середу, 17 вересня, британська газета The Financial Times (FT) з посиланням на джерела.
За планами Єврокомісії, кошти можуть бути використані для "репараційних кредитів" на суму до 170 млрд євро.
Більша частина російських активів, заблокованих у депозитарії Euroclear у Бельгії, вже переведена в грошові баланси.
Ці кошти передбачається направити на купівлю облігацій ЄС з нульовою ставкою, а залучений капітал буде передаватися Україні траншами. Розглядається і варіант створення спеціального фонду, що дозволить залучити до проекту країни за межами ЄС.
"Ризик доведеться розподілити колективно", - підкреслила вона, натякаючи на занепокоєння Бельгії щодо можливих судових позовів Москви.
Вашингтон також наполягає на тому, щоб союзники використовували не лише прибуток від російських активів, але й сам основний капітал.
У записці для країн "великої сімки" (G7) США запропонували "розглянути можливість інноваційного використання заморожених коштів Росії для фінансування оборони України."