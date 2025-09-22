Польща збиватиме об’єкти, що порушують її повітряний простір, - Туск

Польща не вагатиметься збивати об’єкти, які становлять загрозу і входять на її територію.

Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми ухвалимо рішення збити об’єкти, що летять, коли вони порушать нашу територію і перебуватимуть над Польщею - тут абсолютно немає обговорення", - сказав Туск.

Він додав, що у менш однозначних випадках, як нещодавній політ російських винищувачів над платформою Petrobaltic без порушення територіальних вод, потрібна обережність.

Прем’єр підкреслив, що Польща розраховує на підтримку союзників НАТО і спільні дії країн альянсу є ключем до запобігання подальшій ескалації конфлікту.

