Новини Шахеди залетіли в Польщу
980 21

Польща збиватиме об’єкти, що порушують її повітряний простір, - Туск

Туск про загрозу РФ для Заходу

Польща не вагатиметься збивати об’єкти, які становлять загрозу і входять на її територію.

Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми ухвалимо рішення збити об’єкти, що летять, коли вони порушать нашу територію і перебуватимуть над Польщею - тут абсолютно немає обговорення", - сказав Туск.

Він додав, що у менш однозначних випадках, як нещодавній політ російських винищувачів над платформою Petrobaltic без порушення територіальних вод, потрібна обережність.

Прем’єр підкреслив, що Польща розраховує на підтримку союзників НАТО і спільні дії країн альянсу є ключем до запобігання подальшій ескалації конфлікту.

Польща (8987) Туск Дональд (586)
Топ коментарі
+2
А що саме будуть вважати ,,порушенням простору"?!
показати весь коментар
22.09.2025 14:47 Відповісти
+2
Ні,не буде.
показати весь коментар
22.09.2025 14:52 Відповісти
+1
Давно пора і без розмов,і без підтримки нато...
показати весь коментар
22.09.2025 14:46 Відповісти
Давно пора і без розмов,і без підтримки нато...
показати весь коментар
22.09.2025 14:46 Відповісти
Балтійським республікам треба скинутись і разом купити який один F-16 з кількома ракетами.

Для збиття кацапського пепелаца і детонації конфлікту рашка - НАТО вистачить...

.
показати весь коментар
22.09.2025 14:53 Відповісти
А без підтримки НАТО чим?! В Польші нема авіації від слова ЗОВСІМ! От нема і все тут! Як і ППО нема.
То чим без НАТО то збивати?
показати весь коментар
22.09.2025 15:01 Відповісти
Ключове тут "які становлять загрозу".
показати весь коментар
22.09.2025 14:46 Відповісти
А що буде вважатись загрозою? Вбивство двох польських селян, як це було в листопаді 22-го, наскільки зрозуміло, це ще не загроза.
показати весь коментар
22.09.2025 14:56 Відповісти
да если будут убивать по чучуть то норм мождно обойтись выражением озобоченности.
показати весь коментар
22.09.2025 15:00 Відповісти
А "становлять чи не становлять загрозу" буде встановлювати Трамп "за бальшим красівим акєаном", протягом двох-трьох тижнів, а може місяців...
показати весь коментар
22.09.2025 15:00 Відповісти
А що саме будуть вважати ,,порушенням простору"?!
показати весь коментар
22.09.2025 14:47 Відповісти
Певні висновки тижневих консультацій з партнерами по НАТО.
показати весь коментар
22.09.2025 14:53 Відповісти
Ні,не буде.
показати весь коментар
22.09.2025 14:52 Відповісти
Та коню ясно, що не буле. Ця імітація рішучості скерована на внутрішнього польського споживача, на хєроїчних рольніків, "витіранів" кордоно-блокувальної війни.
показати весь коментар
22.09.2025 15:10 Відповісти
та невже
яйця проклюнулися?
показати весь коментар
22.09.2025 14:52 Відповісти
Польща буде пручатися не даючи глибоко собі засадити
показати весь коментар
22.09.2025 14:55 Відповісти
Угу..Польська шляхта-гонорова.Ніколи на коліна не стане-тільки повернеться задом і гордо нахилиться.
показати весь коментар
22.09.2025 15:02 Відповісти
этоже будет ЭСКОЛАЦИЯ!!!!безопасней будет просто выразить озобоченность.
показати весь коментар
22.09.2025 14:58 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 14:58 Відповісти
Збиватиме, ага
Крилаті гусари рішуче обсиратиммуть свої патріотичні біло-червоні труси, звинувачуючи Україну у "волинській різні" і молячись "матці бозкій", щоб шлюхеди завернули з їх території назад в Україну
показати весь коментар
22.09.2025 15:08 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 15:11 Відповісти
Та не вже??? А "неоднозначні" це як?? Без жертв??
показати весь коментар
22.09.2025 15:14 Відповісти
"Польща не вагатиметься збивати об'єкти, які становлять загрозу і входять на її територію."
Спочатку треба збивати, а вже потім розбиратись, була загроза чи ні. І це цілком законно, конвенційно і кошерно.
показати весь коментар
22.09.2025 15:17 Відповісти
після бійки кулаками не махають
показати весь коментар
22.09.2025 15:21 Відповісти
 
 