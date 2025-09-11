РУС
Киев полностью ответственен за ухудшение отношений между Венгрией и Украиной, - Сийярто

Сийярто об отношениях Венгрии и Украины

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сийярто написал на фейсбук-странице.

"С чистой совестью могу сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной подверглись такому чрезвычайному ухудшению за последние 10 лет", - заявил Сийярто.

В то же время он сказал, что Венгрия заинтересована в хороших отношениях со всеми соседними странами, включая Украину.

Сикорский - Орбану: Инцидент с дронами в Польше доказывает, что вы должны были бы осудить агрессию РФ

"Мы не отбирали права украинского меньшинства в Венгрии, мы не рискуем энергетической безопасностью украинцев и не хотим втягивать их в войну. Венгерско-украинские отношения - очень сложные, и я искренне надеюсь, что ближайшие десять лет они будут развиваться лучше, чем за последние десять лет", - добавил Сийярто.

По его словам, Венгрия готова к улучшению отношений, но "это зависит исключительно от Киева и Украины".

Украину разделят на три части - российскую, демилитаризованную и западную, - Орбан

+7
Відключить вже їм нафту , нарешті ... скільки ще триватиме цей цирк ?!
11.09.2025 15:44 Ответить
+6
Цього під@ра ще сьогодні не посилали?
11.09.2025 15:45 Ответить
+3
Та ти шо?
Цей покемон не просто уйобікнутий, вин ще і тупий.
Прийде час і Україна по іншому з тобой та уйобіками побалакає.
11.09.2025 15:46 Ответить
Та він тільки шо від туди повернувся. Снує як челнок.
11.09.2025 15:47 Ответить
Та ти шо?
Цей покемон не просто уйобікнутий, вин ще і тупий.
Прийде час і Україна по іншому з тобой та уйобіками побалакає.
11.09.2025 15:46 Ответить
Катастрофічне нашестя клоунів на Планету набирає обертів!
11.09.2025 15:48 Ответить
Коли ти вже здохнеш,мерзотник дірявий?
11.09.2025 15:51 Ответить
І кому ж за це "дякувати"?
11.09.2025 15:58 Ответить
Щевальє д'Ермака, з провінції Ларьок, впізнав, а хто це з ним стоіть поручь як небіж жебрак? Навіть лопати не має.
11.09.2025 16:14 Ответить
ПНХ
11.09.2025 15:59 Ответить
Сподіваємось мудрий угорський народ на майбутніх виборах викине вас покидьки як сміття, що залежалося у владі!
11.09.2025 15:59 Ответить
"Ми не відбирали права української меншини в Угорщині..." - стоп!
А хіба в Угорщині ще збереглася українська меншина, котра досі вивчає та користується рідною мовою?
11.09.2025 16:01 Ответить
сійярто, от вірю, совість в тебе чиста, бо ти нею не користуєшся..
11.09.2025 16:03 Ответить
А не пішов ти в ТУХІС?!
11.09.2025 16:03 Ответить
Шкода ,що москалі якось не помилилися і дрони пішли лиш по Польщі,але ще не вечір)
11.09.2025 16:11 Ответить
Із чистою совістю можу сказати, НІ В ОДНОЇ РАШИСТСЬКОЇ ШЛЮХИ, СПОКОНВІКУ, СОВІСТЬ НЕ БУЛА ЧИСТІШОЮ, ВІД ШМАТИ ДЛЯ МИТТЯ ПІДЛОГИ ПРИВОКЗАЛЬНИХ.АБО БАЗАРНИХ ТУАЛЕТІВ...
11.09.2025 16:13 Ответить
Что-то мне подсказывает, что венгры не могут избавиться от имперскости
11.09.2025 16:20 Ответить
 
 