Киев полностью ответственен за ухудшение отношений между Венгрией и Украиной, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сийярто написал на фейсбук-странице.
"С чистой совестью могу сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной подверглись такому чрезвычайному ухудшению за последние 10 лет", - заявил Сийярто.
В то же время он сказал, что Венгрия заинтересована в хороших отношениях со всеми соседними странами, включая Украину.
"Мы не отбирали права украинского меньшинства в Венгрии, мы не рискуем энергетической безопасностью украинцев и не хотим втягивать их в войну. Венгерско-украинские отношения - очень сложные, и я искренне надеюсь, что ближайшие десять лет они будут развиваться лучше, чем за последние десять лет", - добавил Сийярто.
По его словам, Венгрия готова к улучшению отношений, но "это зависит исключительно от Киева и Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цей покемон не просто уйобікнутий, вин ще і тупий.
Прийде час і Україна по іншому з тобой та уйобіками побалакає.
А хіба в Угорщині ще збереглася українська меншина, котра досі вивчає та користується рідною мовою?