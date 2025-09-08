РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10427 посетителей онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана
8 287 107

Украину разделят на три части - российскую, демилитаризованную и западную, - Орбан

Орбан выступил с заявлением о разделении Украины на три зоны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что по итогам переговоров о гарантиях безопасности территория Украины якобы будет разделена на три части.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet.

"Судьба Украины, кажется, решена, разделение страны уже началось. Российская зона уже существует, сегодня дебаты идут только о том, сколько регионов она должна включать", - сказал Орбан.

По словам Орбана, Украину якобы поделят на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону.

Читайте: Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2109) Орбан Виктор (531)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+39
Від мрій про кордони 91 до оцього. А це тому що 3 роки тільки крали,крали і крали. Яке ж воно кончене.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:16 Ответить
+33
Покацаплене угорське лайно видає кацапські мрії щодо поділу України.
показать весь комментарий
08.09.2025 11:13 Ответить
+31
Тебе б розділити на три частини - їбанат!
показать весь комментарий
08.09.2025 11:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
решта ті , хто вважає що -Х-уйло, вартий Уральських гір
показать весь комментарий
08.09.2025 12:17 Ответить
Хотя венгрию и не разделят на части, но кацапских агентов и пи.расов типа орбана скоро не будет при власти. Планета очищается от заразы и нечести.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:12 Ответить
Мадяр висловив бажання пуйла. Але що страшно - це реально при Боневтіку Позорно-Брехливому. При ньому Україна ніколи не переможе. Потрібна негайна зміна влади, а в законний спосіб це створення уряду спрасіння, інакше ми втратимо все.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:15 Ответить
+
Истинно
показать весь комментарий
08.09.2025 12:28 Ответить
схоже так і буде, як це не гірко
показать весь комментарий
08.09.2025 12:19 Ответить
пупсик валютный
показать весь комментарий
08.09.2025 12:27 Ответить
Знову цей угорський прихвостень ***** намагається ширини захцянки пітьми.
На ці граблі з відведенням військ українці вже раз наступили, коли послухались нелоха. Більше таких подарунків ворогу не буде, щоби там не казали поважні друзі на Заході.
Тож ніяких демілітаризованих зон не буде.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 