Украину разделят на три части - российскую, демилитаризованную и западную, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что по итогам переговоров о гарантиях безопасности территория Украины якобы будет разделена на три части.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet.
"Судьба Украины, кажется, решена, разделение страны уже началось. Российская зона уже существует, сегодня дебаты идут только о том, сколько регионов она должна включать", - сказал Орбан.
По словам Орбана, Украину якобы поделят на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону.
Топ комментарии
+39 Gary Grant
показать весь комментарий08.09.2025 11:16 Ответить Ссылка
+33 Tierre
показать весь комментарий08.09.2025 11:13 Ответить Ссылка
+31 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий08.09.2025 11:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Истинно
На ці граблі з відведенням військ українці вже раз наступили, коли послухались нелоха. Більше таких подарунків ворогу не буде, щоби там не казали поважні друзі на Заході.
Тож ніяких демілітаризованих зон не буде.