Украину разделят на три части - российскую, демилитаризованную и западную, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что по итогам переговоров о гарантиях безопасности территория Украины якобы будет разделена на три части.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Magyar Nemzet.

"Судьба Украины, кажется, решена, разделение страны уже началось. Российская зона уже существует, сегодня дебаты идут только о том, сколько регионов она должна включать", - сказал Орбан.

По словам Орбана, Украину якобы поделят на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западную зону.

Читайте: Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские, - Орбан