Україну поділять на три частини - російську, демілітаризовану та західну, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що за підсумками переговорів про гарантії безпеки територію України нібито буде поділено на три частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet.

"Долю України, здається, вирішено, поділ країни вже розпочався. Російська зона вже існує, сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати", - сказав Орбан.

За словами Орбана, Україну нібито поділять на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону.

