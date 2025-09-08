УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10899 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнська позиція Орбана
12 525 119

Україну поділять на три частини - російську, демілітаризовану та західну, - Орбан

Орбан видав заяву про поділ України на три зони

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що за підсумками переговорів про гарантії безпеки територію України нібито буде поділено на три частини. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet.

"Долю України, здається, вирішено, поділ країни вже розпочався. Російська зона вже існує, сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати", - сказав Орбан.

За словами Орбана, Україну нібито поділять на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону.

Читайте: Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2462) Орбан Віктор (627)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+48
Від мрій про кордони 91 до оцього. А це тому що 3 роки тільки крали,крали і крали. Яке ж воно кончене.
показати весь коментар
08.09.2025 11:16 Відповісти
+36
Покацаплене угорське лайно видає кацапські мрії щодо поділу України.
показати весь коментар
08.09.2025 11:13 Відповісти
+35
Тебе б розділити на три частини - їбанат!
показати весь коментар
08.09.2025 11:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А на скільки частин будемо ділити Орбана??? 🤬 🤬 🤬 НА АТОМИ! 🤯
показати весь коментар
08.09.2025 12:09 Відповісти
Орда розпадеться на три частини, австрійську, румунську і чеську, решта орди повернеться літаками на Батьківщину - на Урал
показати весь коментар
08.09.2025 12:15 Відповісти
решта ті , хто вважає що -Х-уйло, вартий Уральських гір
показати весь коментар
08.09.2025 12:17 Відповісти
Хотя венгрию и не разделят на части, но кацапских агентов и пи.расов типа орбана скоро не будет при власти. Планета очищается от заразы и нечести.
показати весь коментар
08.09.2025 12:12 Відповісти
Мадяр висловив бажання пуйла. Але що страшно - це реально при Боневтіку Позорно-Брехливому. При ньому Україна ніколи не переможе. Потрібна негайна зміна влади, а в законний спосіб це створення уряду спрасіння, інакше ми втратимо все.
показати весь коментар
08.09.2025 12:15 Відповісти
+
Истинно
показати весь коментар
08.09.2025 12:28 Відповісти
схоже так і буде, як це не гірко
показати весь коментар
08.09.2025 12:19 Відповісти
пупсик валютный
показати весь коментар
08.09.2025 12:27 Відповісти
Знову цей угорський прихвостень ***** намагається ширини захцянки пітьми.
На ці граблі з відведенням військ українці вже раз наступили, коли послухались нелоха. Більше таких подарунків ворогу не буде, щоби там не казали поважні друзі на Заході.
Тож ніяких демілітаризованих зон не буде.
показати весь коментар
08.09.2025 12:30 Відповісти
Якщо ви думаєте, що він дуже далекій від реальності..... то значить за останні три роки ви так нічого і не зрозуміли.
показати весь коментар
08.09.2025 12:40 Відповісти
Орбана буде поділено на три частини.
показати весь коментар
08.09.2025 12:40 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 12:43 Відповісти
орбан Іди нах.й сраний га.дон .
показати весь коментар
08.09.2025 12:54 Відповісти
Жопу тобі поділять на три частини.
показати весь коментар
08.09.2025 12:59 Відповісти
Чи не пора задуматися про приєднання угорського району до Закарпаття
показати весь коментар
08.09.2025 13:11 Відповісти
Велика Угорщина буде знов на Уралі.
показати весь коментар
08.09.2025 13:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WBrIXNRN8bo Мольфар Нечай про розпад України під час війни..
показати весь коментар
08.09.2025 13:31 Відповісти
Тебя, ****, поделят на три части. Бошку свиньям, конечности собакам, а туловище крысам
показати весь коментар
08.09.2025 13:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 