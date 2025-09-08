Україну поділять на три частини - російську, демілітаризовану та західну, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що за підсумками переговорів про гарантії безпеки територію України нібито буде поділено на три частини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Magyar Nemzet.
"Долю України, здається, вирішено, поділ країни вже розпочався. Російська зона вже існує, сьогодні дебати точаться лише про те, скільки регіонів вона має включати", - сказав Орбан.
За словами Орбана, Україну нібито поділять на три частини: російську зону, демілітаризовану територію та західну зону.
Истинно
На ці граблі з відведенням військ українці вже раз наступили, коли послухались нелоха. Більше таких подарунків ворогу не буде, щоби там не казали поважні друзі на Заході.
Тож ніяких демілітаризованих зон не буде.