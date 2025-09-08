Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не є антиукраїнським.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Index.
Говорячи про російсько-українську війну, Орбан заговорив про те, якою, на його думку, є мета сторін, зацікавлених у конфлікті.
За його словами, Росія хоче зупинити розширення Заходу, Україна – зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу, мета ЄС – підтримувати війну, щоб вибороти позицію великої сили, а мета США – досягти домовленостей і підпорядкувати Європейський Союз економічно Америці.
А ЄС, на його думку, під час війни поводиться як "кульгава качка" і має вести переговори не зі США, а з Росією – зокрема щодо заходів безпеки.
"Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо сусідня країна, що розвалюється, теж нам не підходить", – сказав Орбан, додавши, що продовження війни є програшною стратегією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цинічний ідіот. Країна, яка боронить своє існування від загарбників у нього воює "за збереження фінансової допомоги"...
Так ти ж і є - Захід. Хочеш допомогти Росії стримати Захід - повертайся зі своїми співвітчизниками на Батьківщину - на Урал.