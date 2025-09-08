Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не є антиукраїнським.

Говорячи про російсько-українську війну, Орбан заговорив про те, якою, на його думку, є мета сторін, зацікавлених у конфлікті.

За його словами, Росія хоче зупинити розширення Заходу, Україна – зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу, мета ЄС – підтримувати війну, щоб вибороти позицію великої сили, а мета США – досягти домовленостей і підпорядкувати Європейський Союз економічно Америці.

А ЄС, на його думку, під час війни поводиться як "кульгава качка" і має вести переговори не зі США, а з Росією – зокрема щодо заходів безпеки.

"Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо сусідня країна, що розвалюється, теж нам не підходить", – сказав Орбан, додавши, що продовження війни є програшною стратегією.

