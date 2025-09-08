УКР
Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські, - Орбан

Орбан заявив, що хоче для України майбутнього

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не є антиукраїнським.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Index.

Говорячи про російсько-українську війну, Орбан заговорив про те, якою, на його думку, є мета сторін, зацікавлених у конфлікті.

За його словами, Росія хоче зупинити розширення Заходу, Україна – зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу, мета ЄС – підтримувати війну, щоб вибороти позицію великої сили, а мета США – досягти домовленостей і підпорядкувати Європейський Союз економічно Америці.

Читайте: Важливо, щоб Орбан почув сигнал від Трампа щодо російської нафти, - Зеленський

А ЄС, на його думку, під час війни поводиться як "кульгава качка" і має вести переговори не зі США, а з Росією – зокрема щодо заходів безпеки.

"Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо сусідня країна, що розвалюється, теж нам не підходить", – сказав Орбан, додавши, що продовження війни є програшною стратегією.

Читайте також: Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Politico

Угорщина (2461) Орбан Віктор (627)
"Україна - зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу, мета ЄС - підтримувати війну"

Цинічний ідіот. Країна, яка боронить своє існування від загарбників у нього воює "за збереження фінансової допомоги"...
08.09.2025 01:04 Відповісти
Після цих слів угорщину можна сміло виключати з ЄС і НАТО .
08.09.2025 01:18 Відповісти
Ще пару влучань Мадяра у «Дружбу» і « ми завжди були за входження України в ЄС».
08.09.2025 01:39 Відповісти
Безпорадне кукурікання альфонса на ×уйловському підхваті.
08.09.2025 01:59 Відповісти
Орбан: "Росія хоче зупинити розширення Заходу".
Так ти ж і є - Захід. Хочеш допомогти Росії стримати Захід - повертайся зі своїми співвітчизниками на Батьківщину - на Урал.
08.09.2025 02:27 Відповісти
Одiн норот!
08.09.2025 02:35 Відповісти
 
 