РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
5 565 29

Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские, - Орбан

Орбан заявил, что хочет для Украины будущего

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не является антиукраинским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

Говоря о российско-украинской войне, Орбан заговорил о том, какой, по его мнению, является цель сторон, заинтересованных в конфликте.

По его словам, Россия хочет остановить расширение Запада, Украина - сохранить поступление финансовой помощи и избежать экономического коллапса, цель ЕС - поддерживать войну, чтобы завоевать позицию большой силы, а цель США - достичь договоренностей и подчинить Европейский Союз экономически Америке.

Читайте: Важно, чтобы Орбан услышал сигнал от Трампа по российской нефти, - Зеленский

А ЕС, по его мнению, во время войны ведет себя как "хромоногая утка" и должен вести переговоры не с США, а с Россией - в частности относительно мер безопасности.

"Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что соседняя страна, которая разваливается, тоже нам не подходит", - сказал Орбан, добавив, что продолжение войны является проигрышной стратегией.

Читайте также: Трамп убедил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Politico

Автор: 

Венгрия (2109) Орбан Виктор (531)
Топ комментарии
+19
"Україна - зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу, мета ЄС - підтримувати війну"

Цинічний ідіот. Країна, яка боронить своє існування від загарбників у нього воює "за збереження фінансової допомоги"...
показать весь комментарий
08.09.2025 01:04 Ответить
+17
Ще пару влучань Мадяра у «Дружбу» і « ми завжди були за входження України в ЄС».
показать весь комментарий
08.09.2025 01:39 Ответить
+11
Після цих слів угорщину можна сміло виключати з ЄС і НАТО .
показать весь комментарий
08.09.2025 01:18 Ответить
"Україна - зберегти надходження фінансової допомоги та уникнути економічного колапсу, мета ЄС - підтримувати війну"

Цинічний ідіот. Країна, яка боронить своє існування від загарбників у нього воює "за збереження фінансової допомоги"...
показать весь комментарий
08.09.2025 01:04 Ответить
Країна Україна воює за існування, а от держава турбується тільки за фінансування. Все він правильно сказав.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:03 Ответить
Ще один такий самий. А для того, щоб оборонятися, фінанси не потрібні? Ти хоч знаєш, скільки коштує 1 день війни??
показать весь комментарий
08.09.2025 09:47 Ответить
Після цих слів угорщину можна сміло виключати з ЄС і НАТО .
показать весь комментарий
08.09.2025 01:18 Ответить
Ще пару влучань Мадяра у «Дружбу» і « ми завжди були за входження України в ЄС».
показать весь комментарий
08.09.2025 01:39 Ответить
орбанівська брехня. Бере на понт як кацап.
Угощині пропонувала допомогоу Польша в питанні транспортування газу і нафти.
А ЄС потрібна така армія як в України, бо їхні армії в деградованому стані.
показать весь комментарий
08.09.2025 05:48 Ответить
Безпорадне кукурікання альфонса на ×уйловському підхваті.
показать весь комментарий
08.09.2025 01:59 Ответить
Орбан: "Росія хоче зупинити розширення Заходу".
Так ти ж і є - Захід. Хочеш допомогти Росії стримати Захід - повертайся зі своїми співвітчизниками на Батьківщину - на Урал.
показать весь комментарий
08.09.2025 02:27 Ответить
А рашка не хояе зупинити розширення заходу?
показать весь комментарий
08.09.2025 07:05 Ответить
Яке ще "розширення Заходу"? Що це таке? Є якийсь Захід, який когось завойовує? Чи є фашиська кацапська недоімерія, яка мріє завоювати своїх сусідів?
показать весь комментарий
08.09.2025 09:49 Ответить
питай у кацапів
показать весь комментарий
08.09.2025 11:05 Ответить
Кацапа ппитати = себе не поважати, бо кацап завжди бреше. Кацапьсе "нерозширення заходу" = "ми хочемо захопити побільше чужої території".
показать весь комментарий
08.09.2025 11:14 Ответить
Одiн норот!
показать весь комментарий
08.09.2025 02:35 Ответить
Зрозуміло. Ханти-мансійці - не антиукраїнські.
показать весь комментарий
08.09.2025 05:04 Ответить
Хоче орбан звучить так само як і хоче кадиркін.А от кого взагалі хвилюють заяви цих рваних,смердючих російських онуч? Тому ,не пєтушись Віктор, ти вже давно нікому не цікавий.
показать весь комментарий
08.09.2025 06:17 Ответить
Він цікавий, притому--дуже цікавий пуйлові, у котрого цей вітя на гачку висить. Висить так міцно, шо й смикатися не збирається.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:37 Ответить
От хай один з одним і спілкуються, там ще в них третій цап є ,ванька -партянка, сором Кавказу.Разом будуть - бригада , лякатимуть тих кому страшно.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:57 Ответить
Ми не антіукраінськи.....
Ще п'ять-сімь ударів по трубі "Дружба" і орбан признаєтся у тому шо з дитинства мріяв бути украінцем.
показать весь комментарий
08.09.2025 06:39 Ответить
ПНХ
показать весь комментарий
08.09.2025 07:17 Ответить
Орбану потрібна Україна, бо росія біля кордонів Угорщини Орбана лякає. А так, десь з-за спини можна потякати.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:41 Ответить
текст виступу цій потворі в кремлі складали. бреше як саме ***** та не моргне
показать весь комментарий
08.09.2025 07:48 Ответить
Кожен дебіл вірить, що його власну брехню навколишній світ сприймає за золоту монету.
показать весь комментарий
08.09.2025 07:55 Ответить
Що це КНУР орбан ПЕРЕВЗУВСЯ??? НЕДОУМОК трампон ЗАТИСНУВ ЯЙЦЯ???!!! Ха-ха-ха!!!
показать весь комментарий
08.09.2025 07:56 Ответить
Не краснов тримає вітю за яйця, а пуйло. Тримає відеоматеріалом від сьоми могілєвича.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:41 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не є антиукраїнським, але за нагоди відрубав би шматочок України.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:18 Ответить
Він може пояснити чому рашка боїться розширення Заходу, чим це їй загрожує? Мабуть що ні, бо аргументів немає, ляпає словами як корова на асфальт.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:26 Ответить
Якщо він такий незалежний від євросоюзу і нато, то хай виходить звідти, щоб не брати ті "подачки" від них!
показать весь комментарий
08.09.2025 09:25 Ответить
Цікаво, що там вже зеленоплєсняві з ОПи наобіцяли цим п...дарам мадярським?
показать весь комментарий
08.09.2025 09:29 Ответить
Пішов *****!.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:11 Ответить
 
 