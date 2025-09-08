Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не является антиукраинским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.

Говоря о российско-украинской войне, Орбан заговорил о том, какой, по его мнению, является цель сторон, заинтересованных в конфликте.

По его словам, Россия хочет остановить расширение Запада, Украина - сохранить поступление финансовой помощи и избежать экономического коллапса, цель ЕС - поддерживать войну, чтобы завоевать позицию большой силы, а цель США - достичь договоренностей и подчинить Европейский Союз экономически Америке.

Читайте: Важно, чтобы Орбан услышал сигнал от Трампа по российской нефти, - Зеленский

А ЕС, по его мнению, во время войны ведет себя как "хромоногая утка" и должен вести переговоры не с США, а с Россией - в частности относительно мер безопасности.

"Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что соседняя страна, которая разваливается, тоже нам не подходит", - сказал Орбан, добавив, что продолжение войны является проигрышной стратегией.

Читайте также: Трамп убедил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Politico