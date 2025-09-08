Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не является антиукраинским.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.
Говоря о российско-украинской войне, Орбан заговорил о том, какой, по его мнению, является цель сторон, заинтересованных в конфликте.
По его словам, Россия хочет остановить расширение Запада, Украина - сохранить поступление финансовой помощи и избежать экономического коллапса, цель ЕС - поддерживать войну, чтобы завоевать позицию большой силы, а цель США - достичь договоренностей и подчинить Европейский Союз экономически Америке.
А ЕС, по его мнению, во время войны ведет себя как "хромоногая утка" и должен вести переговоры не с США, а с Россией - в частности относительно мер безопасности.
"Мы не хотим толкать Украину в никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что соседняя страна, которая разваливается, тоже нам не подходит", - сказал Орбан, добавив, что продолжение войны является проигрышной стратегией.
Цинічний ідіот. Країна, яка боронить своє існування від загарбників у нього воює "за збереження фінансової допомоги"...
Угощині пропонувала допомогоу Польша в питанні транспортування газу і нафти.
А ЄС потрібна така армія як в України, бо їхні армії в деградованому стані.
Так ти ж і є - Захід. Хочеш допомогти Росії стримати Захід - повертайся зі своїми співвітчизниками на Батьківщину - на Урал.
Ще п'ять-сімь ударів по трубі "Дружба" і орбан признаєтся у тому шо з дитинства мріяв бути украінцем.