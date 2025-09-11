УКР
Відносини України та Угорщини
Київ повністю відповідальний за погіршення відносин між Угорщиною та Україною, - Сійярто

Сійярто про відносини Угорщини та України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у погіршенні відносин між двома країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на фейсбук-сторінці.

"Із чистою совістю можу сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною зазнали такого надзвичайного погіршення за останні 10 років", - заявив Сійярто.

Водночас він сказав, що Угорщина зацікавлена в добрих відносинах з усіма сусідніми країнами, включно з Україною.

Сибіга провів переговори з Сіярто, обговорили візит віцепрем'єра Качки в Угорщину

"Ми не відбирали права української меншини в Угорщині, ми не ризикуємо енергетичною безпекою українців і не хочемо втягувати їх у війну. Угорсько-українські відносини дуже складні, і я щиро сподіваюся, що найближчі десять років вони розвиватимуться краще, ніж за останні десять років", - додав Сійярто.

За його словами, Угорщина готова до покращення відносин, але "це залежить виключно від Києва та України".

Сибіга звернувся до Сійярто: Замість суперечок у соцмережах зустріньмося і проведімо конструктивну дискусію

Відключить вже їм нафту , нарешті ... скільки ще триватиме цей цирк ?!
11.09.2025 15:44 Відповісти
Цього під@ра ще сьогодні не посилали?
11.09.2025 15:45 Відповісти
Та ти шо?
Цей покемон не просто уйобікнутий, вин ще і тупий.
Прийде час і Україна по іншому з тобой та уйобіками побалакає.
11.09.2025 15:46 Відповісти
Та він тільки шо від туди повернувся. Снує як челнок.
показати весь коментар
11.09.2025 15:47 Відповісти
Катастрофічне нашестя клоунів на Планету набирає обертів!
показати весь коментар
11.09.2025 15:48 Відповісти
Коли ти вже здохнеш,мерзотник дірявий?
показати весь коментар
11.09.2025 15:51 Відповісти
І кому ж за це "дякувати"?
показати весь коментар
11.09.2025 15:58 Відповісти
Щевальє д'Ермака, з провінції Ларьок, впізнав, а хто це з ним стоіть поручь як небіж жебрак? Навіть лопати не має.
показати весь коментар
11.09.2025 16:14 Відповісти
Зліва такий самий "дипломат", завдяки талантам котрого маємо те що маємо.
І потім оце стрижене непорозуміння не може допетрати, чому ж так кепсько склалися стосунки між державами.
показати весь коментар
11.09.2025 17:10 Відповісти
ПНХ
показати весь коментар
11.09.2025 15:59 Відповісти
Сподіваємось мудрий угорський народ на майбутніх виборах викине вас покидьки як сміття, що залежалося у владі!
показати весь коментар
11.09.2025 15:59 Відповісти
"Ми не відбирали права української меншини в Угорщині..." - стоп!
А хіба в Угорщині ще збереглася українська меншина, котра досі вивчає та користується рідною мовою?
показати весь коментар
11.09.2025 16:01 Відповісти
Ще коли мадяри, у 1848 році, підняли революцію, то так почали "звільнять поневолені народи Австрійської імперії", що ті "завили"... Пішла така суцільна "мадяризація" всіх цих народів, що ніяке "онімечування" "в підметки не годилося . Тому, коли почалося придушення цієї "революції", то в Югославії та Чехії почалося формування повстанських загонів, а русини Карпат добровільно служили провідниками карального корпусу російської армії.
Коли розпалася Австро-Угорщина, і створилася незалежна Угорщина - то вони повторили "мадяризацію" вже з державних позицій... Так провели, що українці Угорщини вже не пам"ятають, ким були їх предки, і вважають себе "угорцями"...
показати весь коментар
11.09.2025 17:36 Відповісти
сійярто, от вірю, совість в тебе чиста, бо ти нею не користуєшся..
показати весь коментар
11.09.2025 16:03 Відповісти
А не пішов ти в ТУХІС?!
показати весь коментар
11.09.2025 16:03 Відповісти
Шкода ,що москалі якось не помилилися і дрони пішли лиш по Польщі,але ще не вечір)
показати весь коментар
11.09.2025 16:11 Відповісти
Із чистою совістю можу сказати, НІ В ОДНОЇ РАШИСТСЬКОЇ ШЛЮХИ, СПОКОНВІКУ, СОВІСТЬ НЕ БУЛА ЧИСТІШОЮ, ВІД ШМАТИ ДЛЯ МИТТЯ ПІДЛОГИ ПРИВОКЗАЛЬНИХ.АБО БАЗАРНИХ ТУАЛЕТІВ...
показати весь коментар
11.09.2025 16:13 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что венгры не могут избавиться от имперскости
показати весь коментар
11.09.2025 16:20 Відповісти
Та хай вже заспокоїться! Українці, разом з євреями, і Христа розіп"яли... А ще раніше організували вибух вулкана на Санторіні, і загибель мінойської цивілізації...
показати весь коментар
11.09.2025 16:21 Відповісти
Добийте вже цю "Дружбу" щоб ці путеноїди втратили надії.
показати весь коментар
11.09.2025 16:28 Відповісти
***** de cabra (іспан.)
показати весь коментар
11.09.2025 16:29 Відповісти
стоп, а хто забрав право відвідати угорщину у представників меншини? ви ж самі)) Мадяр не дасть збрехати!
показати весь коментар
11.09.2025 17:31 Відповісти
 
 