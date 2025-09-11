Київ повністю відповідальний за погіршення відносин між Угорщиною та Україною, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у погіршенні відносин між двома країнами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на фейсбук-сторінці.
"Із чистою совістю можу сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною зазнали такого надзвичайного погіршення за останні 10 років", - заявив Сійярто.
Водночас він сказав, що Угорщина зацікавлена в добрих відносинах з усіма сусідніми країнами, включно з Україною.
"Ми не відбирали права української меншини в Угорщині, ми не ризикуємо енергетичною безпекою українців і не хочемо втягувати їх у війну. Угорсько-українські відносини дуже складні, і я щиро сподіваюся, що найближчі десять років вони розвиватимуться краще, ніж за останні десять років", - додав Сійярто.
За його словами, Угорщина готова до покращення відносин, але "це залежить виключно від Києва та України".
Цей покемон не просто уйобікнутий, вин ще і тупий.
Прийде час і Україна по іншому з тобой та уйобіками побалакає.
І потім оце стрижене непорозуміння не може допетрати, чому ж так кепсько склалися стосунки між державами.
А хіба в Угорщині ще збереглася українська меншина, котра досі вивчає та користується рідною мовою?
Коли розпалася Австро-Угорщина, і створилася незалежна Угорщина - то вони повторили "мадяризацію" вже з державних позицій... Так провели, що українці Угорщини вже не пам"ятають, ким були їх предки, і вважають себе "угорцями"...