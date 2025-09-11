Київ повністю відповідальний за погіршення відносин між Угорщиною та Україною, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у погіршенні відносин між двома країнами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сійярто написав на фейсбук-сторінці.

"Із чистою совістю можу сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною зазнали такого надзвичайного погіршення за останні 10 років", - заявив Сійярто.

Водночас він сказав, що Угорщина зацікавлена в добрих відносинах з усіма сусідніми країнами, включно з Україною.

Також читайте: Сибіга провів переговори з Сіярто, обговорили візит віцепрем’єра Качки в Угорщину

"Ми не відбирали права української меншини в Угорщині, ми не ризикуємо енергетичною безпекою українців і не хочемо втягувати їх у війну. Угорсько-українські відносини дуже складні, і я щиро сподіваюся, що найближчі десять років вони розвиватимуться краще, ніж за останні десять років", - додав Сійярто.

За його словами, Угорщина готова до покращення відносин, але "це залежить виключно від Києва та України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга звернувся до Сійярто: Замість суперечок у соцмережах зустріньмося і проведімо конструктивну дискусію