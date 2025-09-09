Сибіга провів переговори з Сіярто, обговорили візит віцепрем’єра Качки в Угорщину

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Під час нашої розмови я поінформував Петера Сійярто про ескалацію терору з боку Росії та підтвердив прихильність України до мирних зусиль. Нам потрібна консолідована підтримка міжнародної спільноти, щоб посилити тиск на Росію та просунути мирний процес. Ми обговорили майбутній візит віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки до Будапешта та інші майбутні двосторонні контакти між Україною та Угорщиною. З нетерпінням чекаємо на завтрашні консультації щодо прав угорської національної меншини. Україна готова працювати над усіма двосторонніми питаннями у дусі взаємної поваги", - розповів Сибіга.

Сибіга під час розмови наголосив на необхідності якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС та забезпечення підтримки цього кроку всіма державами-членами ЄС.

"Безпека України та Європи є неподільною, і її зміцнення є нашим спільним інтересом. Прагматична та взаємовигідна співпраця між нашими двома країнами є ключовою, і ми пропонуємо угорській стороні конструктивно працювати над цим", – зазначив глава МЗС України", - резюмував міністр.

Нагадаємо, 8 вересня Сійярто анонсував зустріч із главою МЗС України Андрієм Сибігою.