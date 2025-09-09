РУС
Новости Встреча Сибиги и Сийярто
Сибига провел переговоры с Сийярто, обсудили визит вице-премьера Качки в Венгрию

Сибига и Сийярто

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Во время нашего разговора я проинформировал Петера Сийярто об эскалации террора со стороны России и подтвердил приверженность Украины к мирным усилиям. Нам нужна консолидированная поддержка международного сообщества, чтобы усилить давление на Россию и продвинуть мирный процесс. Мы обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие будущие двусторонние контакты между Украиной и Венгрией. С нетерпением ждем завтрашних консультаций по правам венгерского национального меньшинства. Украина готова работать над всеми двусторонними вопросами в духе взаимного уважения", - рассказал Сибига.

Сибига во время разговора отметил необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и обеспечения поддержки этого шага всеми государствами-членами ЕС.

Также читайте: Встречи Сибиги и Сийярто не будет, в Венгрию поедет министр евроинтеграции Качка, - СМИ

"Безопасность Украины и Европы является неделимой, и ее укрепление является нашим общим интересом. Прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими двумя странами является ключевым, и мы предлагаем венгерской стороне конструктивно работать над этим", - отметил глава МИД Украины", - резюмировал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию

Напомним, 8 сентября Сийярто анонсировал встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Автор: 

Сибига Андрей (634) Сийярто Петер (364)
ЄрмакоОПУшному Сибізі з ЄС чи з Британії наказали посидіти вдома?
09.09.2025 20:40 Ответить
09.09.2025 20:40 Ответить
КАЧКА це якраз з тих котрого ще не залила гниллю репутація РИГІВ на Банковій
09.09.2025 20:42 Ответить
09.09.2025 20:42 Ответить
Я думав,сибіга з доказами про теракт поїхав в оон радбез скликать...
А воно он що...
09.09.2025 20:56 Ответить
09.09.2025 20:56 Ответить
Як тільки в ЄС набираються рішучості позбавити гуляшів права вето, негайно підключається палочка-виручалочка у вигляді наших посадовців, які спеціально розпочинають якісь завідомо безперспективні перемовини з сіяртами і примарною перспективою врегулювання відносин зводять наміри європарламенту нанівець.
09.09.2025 21:09 Ответить
09.09.2025 21:09 Ответить
 
 