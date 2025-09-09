Сибига провел переговоры с Сийярто, обсудили визит вице-премьера Качки в Венгрию

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Во время нашего разговора я проинформировал Петера Сийярто об эскалации террора со стороны России и подтвердил приверженность Украины к мирным усилиям. Нам нужна консолидированная поддержка международного сообщества, чтобы усилить давление на Россию и продвинуть мирный процесс. Мы обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие будущие двусторонние контакты между Украиной и Венгрией. С нетерпением ждем завтрашних консультаций по правам венгерского национального меньшинства. Украина готова работать над всеми двусторонними вопросами в духе взаимного уважения", - рассказал Сибига.

Сибига во время разговора отметил необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и обеспечения поддержки этого шага всеми государствами-членами ЕС.

Также читайте: Встречи Сибиги и Сийярто не будет, в Венгрию поедет министр евроинтеграции Качка, - СМИ

"Безопасность Украины и Европы является неделимой, и ее укрепление является нашим общим интересом. Прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими двумя странами является ключевым, и мы предлагаем венгерской стороне конструктивно работать над этим", - отметил глава МИД Украины", - резюмировал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию

Напомним, 8 сентября Сийярто анонсировал встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой.