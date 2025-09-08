Сийярто на этой неделе встретится с Сибигой: обсудят венгерско-украинские отношения
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинским коллегой Андреем Сибигой.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье", - отметил он.
Вони порівнюють Україну з терористами хамасу , а наш президент та Міністр закордонних справ руку їм тиснуть!?
Та ну нахєр!