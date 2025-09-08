РУС
Новости Встреча Сибиги и Сийярто
Сийярто на этой неделе встретится с Сибигой: обсудят венгерско-украинские отношения

Сийярто и Сибига проведут встречу. Что будут обсуждать?

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье", - отметил он.

Венгрия (2112) Сибига Андрей (632) Сийярто Петер (362)
Про що може говорити Сібыга з цим ************** Сіярто? Нехай дасть йому звіздюлин. А буде бурчати, то і Орбану.
08.09.2025 16:45 Ответить
Це вже не дипломатія , а якась *****!
Вони порівнюють Україну з терористами хамасу , а наш президент та Міністр закордонних справ руку їм тиснуть!?
Та ну нахєр!
08.09.2025 17:13 Ответить
І знов без кровавих бульбашок з циганського носа??
08.09.2025 18:16 Ответить
Після того що ці фашистські цигани несли про Україну в тому числі що Україна вже програла і Україну потрібно розділити на три частини, з ними ще вести якийсь діалог?
08.09.2025 18:35 Ответить
Дійсно, якийсь сюр.
08.09.2025 18:39 Ответить
 
 