Сийярто на этой неделе встретится с Сибигой: обсудят венгерско-украинские отношения

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на этой неделе проведет встречу с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье", - отметил он.

