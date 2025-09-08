УКР
Сійярто цього тижня зустрінеться із Сибігою: обговорять угорсько-українські відносини

Сійярто та Сибіга проведуть зустріч. Що обговорюватимуть?

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що цього тижня проведе зустріч із українським колегою Андрієм Сибігою.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня зустрінемося з Андрієм Сибігою у Будапешті, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м'яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних у угорців на Закарпатті", - зазначив він.

Читайте: Угорщина і Словаччина не отримували від Трампа вимог припинити закупівлю російської нафти, - Сійярто

Угорщина (2462) Сибіга Андрій (640) Сійярто Петер (401)
Про що може говорити Сібыга з цим ************** Сіярто? Нехай дасть йому звіздюлин. А буде бурчати, то і Орбану.
показати весь коментар
08.09.2025 16:45 Відповісти
Це вже не дипломатія , а якась *****!
Вони порівнюють Україну з терористами хамасу , а наш президент та Міністр закордонних справ руку їм тиснуть!?
Та ну нахєр!
показати весь коментар
08.09.2025 17:13 Відповісти
 
 