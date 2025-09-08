Сійярто цього тижня зустрінеться із Сибігою: обговорять угорсько-українські відносини

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що цього тижня проведе зустріч із українським колегою Андрієм Сибігою.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня зустрінемося з Андрієм Сибігою у Будапешті, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м'яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних у угорців на Закарпатті", - зазначив він.

