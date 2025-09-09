РУС
Новости Встреча Сибиги и Сийярто
1 129 11

Встречи Сибиги и Сийярто не будет, в Венгрию поедет министр евроинтеграции Качка, - СМИ

Сибига и Сийярто не встретятся 11 сентября в Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не поедет в Венгрию для проведения переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, как было объявлено накануне.

Об этом пишет венгерское издание Telex со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинская сторона решила делегировать на встречу с Сийярто в Будапеште вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку. Причины такого шага не уточняются.

Переговоры проведут в четверг, 11 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига обратился к Сийярто: Вместо споров в соцсетях давайте встретимся и проведем конструктивную дискуссию

Напомним, 8 сентября Сийярто анонсировал встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Автор: 

Венгрия (2112) Сибига Андрей (634) Сийярто Петер (364) Качка Тарас (59)
Топ комментарии
+9
Сибіга так і сказав - най тебе Качка копне.
то прийшлось оце їхати
показать весь комментарий
09.09.2025 20:13 Ответить
+2
Після мадярів нашому міністру треба 40 днів у карантині сидіти. Це те саме, що й в москву поїхати. Якась шняга путіна і трампа замутилась через мадярів. Не виключені гтруєння довгої дії чи ще якісь сюрпризи. Нащо взагалі до того рогатого їхати?
показать весь комментарий
09.09.2025 20:33 Ответить
+1
Сивоха теж засцяв
показать весь комментарий
09.09.2025 20:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Сибіга так і сказав - най тебе Качка копне.
то прийшлось оце їхати
показать весь комментарий
09.09.2025 20:13 Ответить
Качка буде балакати з угорським півнем.
показать весь комментарий
09.09.2025 20:30 Ответить
У період із січня 2014 по квітень 2015 року Качка обіймав посаду Віцепрезидента зі стратегічного розвитку та в.о. президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Американської торгової палати в Україні. Протягом 2016-2017 років працював Заступником виконавчого директора Фонду «Відродження»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4

Це людина котру на хвилі СОРОСОВСЬКОЇ демвпливовї підтримки вовки на виборах всунули таки в Уряд Єрмака після перестановки ліжок .
А фонд ВІДРОДЖЕННЯ Сороса в Україні - ці єпархія Пінчука та Фіали - УП+НВ+Радіо Свободи... Це асе ті коти віроюПРАВДОЮ служили зЄольним але зараз перелицьовуються на критику Банкової.

Сибіга це 100% відсоткове ОПУшне Єрмаченятко... Хто на цюзамну вплинув ? так хочеться вірити що ДРУЗІ з Британії або ЄС...
показать весь комментарий
09.09.2025 20:32 Ответить
Рекомендую послухати наприклад розслідування Власти Мазур сьогодні вже зовсім іншими поглядами на зЄрмакомародератhttps://www.youtube.com/watch?v=PY1FiBLvRPo&amp;t=2135s
показать весь комментарий
09.09.2025 20:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PY1FiBLvRPo&t=2135s

те що гнав Фіала своїми ЗМІ ще рік тому - ЕТАУЖЄДРУГОЄ ...Хоча й той же Шабунін туди ж
показать весь комментарий
09.09.2025 20:39 Ответить
Після мадярів нашому міністру треба 40 днів у карантині сидіти. Це те саме, що й в москву поїхати. Якась шняга путіна і трампа замутилась через мадярів. Не виключені гтруєння довгої дії чи ще якісь сюрпризи. Нащо взагалі до того рогатого їхати?
показать весь комментарий
09.09.2025 20:33 Ответить
дякую - Ви підтвердили , хто зараз тримає під контролем зЄрмакодипломатію - Брити та ЄС...
показать весь комментарий
09.09.2025 20:43 Ответить
Сивоха теж засцяв
показать весь комментарий
09.09.2025 20:42 Ответить
Це не в тему, але дякую. Тільки не засцяв. а просцяв
показать весь комментарий
09.09.2025 20:58 Ответить
Поки Порошенко в Стразбурзі намагається згуртувати європейських депутатів для підтримки України, посадовці лижуться з ***************, які вставляють палки в колеса. Не можу не констатувати антагонізму і символічності цих одночасних подій, хоч я далеко не прихильник Петра Олексійовича.
показать весь комментарий
09.09.2025 22:13 Ответить
Сивоху мабуть не пустили, щоб не зйібав як Кулеба .
показать весь комментарий
09.09.2025 22:44 Ответить
 
 