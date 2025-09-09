Встречи Сибиги и Сийярто не будет, в Венгрию поедет министр евроинтеграции Качка, - СМИ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не поедет в Венгрию для проведения переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, как было объявлено накануне.

Об этом пишет венгерское издание Telex со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что украинская сторона решила делегировать на встречу с Сийярто в Будапеште вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку. Причины такого шага не уточняются.

Переговоры проведут в четверг, 11 сентября.

Напомним, 8 сентября Сийярто анонсировал встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой.