Встречи Сибиги и Сийярто не будет, в Венгрию поедет министр евроинтеграции Качка, - СМИ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига не поедет в Венгрию для проведения переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, как было объявлено накануне.
Об этом пишет венгерское издание Telex со ссылкой на пресс-службу МИД Венгрии, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что украинская сторона решила делегировать на встречу с Сийярто в Будапеште вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку. Причины такого шага не уточняются.
Переговоры проведут в четверг, 11 сентября.
Напомним, 8 сентября Сийярто анонсировал встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
