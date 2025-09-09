Зустрічі Сибіги та Сійярто не буде, до Угорщини поїде міністр євроінтеграції Качка, - ЗМІ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не поїде до Угорщини для проведення переговорів зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, як було оголошено напередодні.
Про це пише угорське видання Telex з посиланням на пресслужбу МЗС Угорщини, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що українська сторона вирішила делегувати на зустріч із Сійярто у Будапешті віцепрем'єра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку. Причини такого кроку не уточнюються.
Переговори проведуть у четвер, 11 вересня.
Нагадаємо, 8 вересня Сійярто анонсував зустріч із главою МЗС України Андрієм Сибігою.
то прийшлось оце їхати
Це людина котру на хвилі СОРОСОВСЬКОЇ демвпливовї підтримки вовки на виборах всунули таки в Уряд Єрмака після перестановки ліжок .
А фонд ВІДРОДЖЕННЯ Сороса в Україні - ці єпархія Пінчука та Фіали - УП+НВ+Радіо Свободи... Це асе ті коти віроюПРАВДОЮ служили зЄольним але зараз перелицьовуються на критику Банкової.
Сибіга це 100% відсоткове ОПУшне Єрмаченятко... Хто на цюзамну вплинув ? так хочеться вірити що ДРУЗІ з Британії або ЄС...
те що гнав Фіала своїми ЗМІ ще рік тому - ЕТАУЖЄДРУГОЄ ...Хоча й той же Шабунін туди ж