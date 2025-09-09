УКР
Зустрічі Сибіги та Сійярто не буде, до Угорщини поїде міністр євроінтеграції Качка, - ЗМІ

Сибіга та Сійярто не зустрінуться 11 вересня в Угорщині

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не поїде до Угорщини для проведення переговорів зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, як було оголошено напередодні.

Про це пише угорське видання Telex з посиланням на пресслужбу МЗС Угорщини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українська сторона вирішила делегувати на зустріч із Сійярто у Будапешті віцепрем'єра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку. Причини такого кроку не уточнюються. 

Переговори проведуть у четвер, 11 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга звернувся до Сійярто: Замість суперечок у соцмережах зустріньмося і проведімо конструктивну дискусію

Нагадаємо, 8 вересня Сійярто анонсував зустріч із главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Автор: 

Сибіга так і сказав - най тебе Качка копне.
то прийшлось оце їхати
09.09.2025 20:13 Відповісти
Качка буде балакати з угорським півнем.
09.09.2025 20:30 Відповісти
У період із січня 2014 по квітень 2015 року Качка обіймав посаду Віцепрезидента зі стратегічного розвитку та в.о. президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Американської торгової палати в Україні. Протягом 2016-2017 років працював Заступником виконавчого директора Фонду «Відродження»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4

Це людина котру на хвилі СОРОСОВСЬКОЇ демвпливовї підтримки вовки на виборах всунули таки в Уряд Єрмака після перестановки ліжок .
А фонд ВІДРОДЖЕННЯ Сороса в Україні - ці єпархія Пінчука та Фіали - УП+НВ+Радіо Свободи... Це асе ті коти віроюПРАВДОЮ служили зЄольним але зараз перелицьовуються на критику Банкової.

Сибіга це 100% відсоткове ОПУшне Єрмаченятко... Хто на цюзамну вплинув ? так хочеться вірити що ДРУЗІ з Британії або ЄС...
09.09.2025 20:32 Відповісти
Рекомендую послухати наприклад розслідування Власти Мазур сьогодні вже зовсім іншими поглядами на зЄрмакомародератhttps://www.youtube.com/watch?v=PY1FiBLvRPo&amp;t=2135s
09.09.2025 20:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PY1FiBLvRPo&t=2135s

те що гнав Фіала своїми ЗМІ ще рік тому - ЕТАУЖЄДРУГОЄ ...Хоча й той же Шабунін туди ж
09.09.2025 20:39 Відповісти
Після мадярів нашому міністру треба 40 днів у карантині сидіти. Це те саме, що й в москву поїхати. Якась шняга путіна і трампа замутилась через мадярів. Не виключені гтруєння довгої дії чи ще якісь сюрпризи. Нащо взагалі до того рогатого їхати?
09.09.2025 20:33 Відповісти
дякую - Ви підтвердили , хто зараз тримає під контролем зЄрмакодипломатію - Брити та ЄС...
09.09.2025 20:43 Відповісти
Сивоха теж засцяв
09.09.2025 20:42 Відповісти
Це не в тему, але дякую. Тільки не засцяв. а просцяв
09.09.2025 20:58 Відповісти
 
 