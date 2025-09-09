Зустрічі Сибіги та Сійярто не буде, до Угорщини поїде міністр євроінтеграції Качка, - ЗМІ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не поїде до Угорщини для проведення переговорів зі своїм угорським колегою Петером Сійярто, як було оголошено напередодні.

Про це пише угорське видання Telex з посиланням на пресслужбу МЗС Угорщини, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українська сторона вирішила делегувати на зустріч із Сійярто у Будапешті віцепрем'єра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качку. Причини такого кроку не уточнюються.

Переговори проведуть у четвер, 11 вересня.

Нагадаємо, 8 вересня Сійярто анонсував зустріч із главою МЗС України Андрієм Сибігою.