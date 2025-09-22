РУС
Сикорский на Совбезе ООН – правительству России: "Вас предупредили"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предостерег Россию от дальнейших провокаций против стран-членов НАТО.

Заявление Сикорского на заседании Совбеза ООН приводит Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания, которое созвала Эстония из-за провокации трех российских истребителей на прошлой неделе, глава МИД Польши напомнил об инциденте 10 сентября, когда дроны РФ вторглись в Польшу.

Затем Сикорский обратился к российскому правительству с "единственной просьбой".

"Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", - подчеркнул Сикорский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский: Путина можно остановить только санкциями и поддержкой Украины

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша будет сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, - Туск

Автор: 

Польша (8832) россия (97311) Сикорский Радослав (481)
+9
"....Не скаржтеся потім, бо ми у відповідь зберемо ще десять засідань ООН, п'ятнадцять консультацій проведемо, і ще тридцять фото доказів принесемо. Хана вам!"
22.09.2025 19:17
+6
Хороша фраза.
22.09.2025 19:15
+5
москалі розуміють тоді коли отримують *****
22.09.2025 19:20
Дуже потужне попередження!
22.09.2025 19:15
адекватне !

ООН вже закінчився, мілай !"

.
22.09.2025 19:21
Хороша фраза.
22.09.2025 19:15
Як завжди. Якщо...якщо
22.09.2025 19:16
Що не так? Поляк попередив кацапів і правильно зробив. А ваш Боневтік Потужно-Брехливий, коли вперше поїхало і вийшло на трибуну ООН, то ні слова не сказало про злочини кацапів, а лив сьози, що хтось вистрелив біля автоболібя шефіра і той наклав повні штанці. Ось так йому болить Україна, він найбільше переживав і переживає за своє шобло-хуцпу, а не українців.
22.09.2025 19:41
А що, молодець хрипатий блазень, правильно й зробив. На увесь світ озвучив свої пріоритети. Усім адекватиним повинно було дійти, що для торчка життя сотень тисяч українців ніщо у зрівнянні з обісраними штанцями свого друга обрізного.
22.09.2025 19:55
Та не дивіться в бік Польщі, в Україні 10 мільйонів втекли до Європи, а 6 мільйонів залишилися на боці ворога.
22.09.2025 20:32
"....Не скаржтеся потім, бо ми у відповідь зберемо ще десять засідань ООН, п'ятнадцять консультацій проведемо, і ще тридцять фото доказів принесемо. Хана вам!"
22.09.2025 19:17
здається, пан Радославе ясно висловився - "не приходьте сюди скаржитися", ООН разом з Китаєм НЕ допоможуть !

.
22.09.2025 19:24
"Хана вам всем"
Ответила Россия.
Через 8 дней я буду председательствовать в совете безопасности ООН, и не приходите в это время жаловаться.
22.09.2025 20:38
Об'яви НАТО війну і вона сама себе ***** засіданнями та консультаціями.
22.09.2025 19:20
москалі розуміють тоді коли отримують *****
22.09.2025 19:20
Наші фермери перекриють тракторами кордон з калінінградом.
22.09.2025 19:22
Ой Боже! Оце так налякав!
22.09.2025 19:23
"градус напруги" або спадає, або закипає

без варіантів...

.
22.09.2025 19:25
Сила білих людей незаперечна.
22.09.2025 19:23
пуйло ,ховайся
22.09.2025 19:24
Орда має бути зруйнована !

.
22.09.2025 19:27
Саме смішне те,що Сікорський впевнений, що кацапня його нікчемні та дурнуваті балачки сприймає серйозно.
22.09.2025 19:32
а куда вони обидва дінуться ?

.
22.09.2025 19:39
это для польской аудитории
22.09.2025 20:09
❗️У Москві пролунало щонайменше 10 вибухів - мешканці житлових районів мордора в паніці повідомляють про роботу ППО та іншу двіжуху.

Чекаємо подробиці.
22.09.2025 19:32
Ага. Фламінги прилетіли.
22.09.2025 19:48
Молодець міністр закордонних справ Польщі. Наступним кроком махє бути збиття кацапського військового літака, або затоплення їх концервної ********(корабля), якщо порушить кордон НАТО.
22.09.2025 19:34
До речі ******** на польській мові звучить як "пушка" .
22.09.2025 20:25
Казав сліпий - побачимо.
22.09.2025 19:46
Ідіоти. Кацап, як і скажена собака не розуміє слів. Кацап розуміє коли його б'ють палкою по лобі
22.09.2025 19:48
Дойдет послание только по факту сбития. Болтовню в москве всерьез не воспринимают, считают фактором слабости.
22.09.2025 19:51
Прям уявляю, як ботоксний "злякався"...
22.09.2025 20:05
ООх! Тримайте його семеро! А то шо?
22.09.2025 20:37
 
 