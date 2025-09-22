Сикорский на Совбезе ООН – правительству России: "Вас предупредили"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предостерег Россию от дальнейших провокаций против стран-членов НАТО.

Заявление Сикорского на заседании Совбеза ООН приводит Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания, которое созвала Эстония из-за провокации трех российских истребителей на прошлой неделе, глава МИД Польши напомнил об инциденте 10 сентября, когда дроны РФ вторглись в Польшу.

Затем Сикорский обратился к российскому правительству с "единственной просьбой".

"Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", - подчеркнул Сикорский.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Напомним, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, оставшись там на 12 минут.

