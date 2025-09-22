УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу Відносини РФ та Польщі
4 177 31

Сікорський на Радбезі ООН – уряду Росії: "Вас попередили"

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг Росію від подальших провокацій проти країн-членів НАТО.

Заяву Сікорського на засіданні Радбезу ООН наводить Polsat News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання, яке скликала Естонія через провокацію трьох російських винищувачів минулого тижня, глава МЗС Польщі нагадав про інцидент 10 вересня, коли дрони РФ вторглись у Польщу.

Потім Сікорський звернувся до російського уряду з "єдиним проханням".

"Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не дамо себе залякати. Якщо чергова ракета чи інший об'єкт влетить у наш простір, навмисно чи випадково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили", - наголосив Сікорський.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Польща (8994) росія (67900) Сікорський Радослав (323)
Топ коментарі
+9
"....Не скаржтеся потім, бо ми у відповідь зберемо ще десять засідань ООН, п'ятнадцять консультацій проведемо, і ще тридцять фото доказів принесемо. Хана вам!"
показати весь коментар
22.09.2025 19:17 Відповісти
+6
Хороша фраза.
показати весь коментар
22.09.2025 19:15 Відповісти
+5
москалі розуміють тоді коли отримують *****
показати весь коментар
22.09.2025 19:20 Відповісти
Дуже потужне попередження!
показати весь коментар
22.09.2025 19:15 Відповісти
адекватне !

ООН вже закінчився, мілай !"

.
показати весь коментар
22.09.2025 19:21 Відповісти
Хороша фраза.
показати весь коментар
22.09.2025 19:15 Відповісти
Як завжди. Якщо...якщо
показати весь коментар
22.09.2025 19:16 Відповісти
Що не так? Поляк попередив кацапів і правильно зробив. А ваш Боневтік Потужно-Брехливий, коли вперше поїхало і вийшло на трибуну ООН, то ні слова не сказало про злочини кацапів, а лив сьози, що хтось вистрелив біля автоболібя шефіра і той наклав повні штанці. Ось так йому болить Україна, він найбільше переживав і переживає за своє шобло-хуцпу, а не українців.
показати весь коментар
22.09.2025 19:41 Відповісти
А що, молодець хрипатий блазень, правильно й зробив. На увесь світ озвучив свої пріоритети. Усім адекватиним повинно було дійти, що для торчка життя сотень тисяч українців ніщо у зрівнянні з обісраними штанцями свого друга обрізного.
показати весь коментар
22.09.2025 19:55 Відповісти
Та не дивіться в бік Польщі, в Україні 10 мільйонів втекли до Європи, а 6 мільйонів залишилися на боці ворога.
показати весь коментар
22.09.2025 20:32 Відповісти
"....Не скаржтеся потім, бо ми у відповідь зберемо ще десять засідань ООН, п'ятнадцять консультацій проведемо, і ще тридцять фото доказів принесемо. Хана вам!"
показати весь коментар
22.09.2025 19:17 Відповісти
здається, пан Радославе ясно висловився - "не приходьте сюди скаржитися", ООН разом з Китаєм НЕ допоможуть !

.
показати весь коментар
22.09.2025 19:24 Відповісти
"Хана вам всем"
Ответила Россия.
Через 8 дней я буду председательствовать в совете безопасности ООН, и не приходите в это время жаловаться.
показати весь коментар
22.09.2025 20:38 Відповісти
Об'яви НАТО війну і вона сама себе ***** засіданнями та консультаціями.
показати весь коментар
22.09.2025 19:20 Відповісти
москалі розуміють тоді коли отримують *****
показати весь коментар
22.09.2025 19:20 Відповісти
Наші фермери перекриють тракторами кордон з калінінградом.
показати весь коментар
22.09.2025 19:22 Відповісти
Ой Боже! Оце так налякав!
показати весь коментар
22.09.2025 19:23 Відповісти
"градус напруги" або спадає, або закипає

без варіантів...

.
показати весь коментар
22.09.2025 19:25 Відповісти
Сила білих людей незаперечна.
показати весь коментар
22.09.2025 19:23 Відповісти
пуйло ,ховайся
показати весь коментар
22.09.2025 19:24 Відповісти
Орда має бути зруйнована !

.
показати весь коментар
22.09.2025 19:27 Відповісти
Саме смішне те,що Сікорський впевнений, що кацапня його нікчемні та дурнуваті балачки сприймає серйозно.
показати весь коментар
22.09.2025 19:32 Відповісти
а куда вони обидва дінуться ?

.
показати весь коментар
22.09.2025 19:39 Відповісти
это для польской аудитории
показати весь коментар
22.09.2025 20:09 Відповісти
❗️У Москві пролунало щонайменше 10 вибухів - мешканці житлових районів мордора в паніці повідомляють про роботу ППО та іншу двіжуху.

Чекаємо подробиці.
показати весь коментар
22.09.2025 19:32 Відповісти
Ага. Фламінги прилетіли.
показати весь коментар
22.09.2025 19:48 Відповісти
Молодець міністр закордонних справ Польщі. Наступним кроком махє бути збиття кацапського військового літака, або затоплення їх концервної ********(корабля), якщо порушить кордон НАТО.
показати весь коментар
22.09.2025 19:34 Відповісти
До речі ******** на польській мові звучить як "пушка" .
показати весь коментар
22.09.2025 20:25 Відповісти
Казав сліпий - побачимо.
показати весь коментар
22.09.2025 19:46 Відповісти
Ідіоти. Кацап, як і скажена собака не розуміє слів. Кацап розуміє коли його б'ють палкою по лобі
показати весь коментар
22.09.2025 19:48 Відповісти
Дойдет послание только по факту сбития. Болтовню в москве всерьез не воспринимают, считают фактором слабости.
показати весь коментар
22.09.2025 19:51 Відповісти
Прям уявляю, як ботоксний "злякався"...
показати весь коментар
22.09.2025 20:05 Відповісти
ООх! Тримайте його семеро! А то шо?
показати весь коментар
22.09.2025 20:37 Відповісти
 
 