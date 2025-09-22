Сікорський на Радбезі ООН – уряду Росії: "Вас попередили"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг Росію від подальших провокацій проти країн-членів НАТО.

Заяву Сікорського на засіданні Радбезу ООН наводить Polsat News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання, яке скликала Естонія через провокацію трьох російських винищувачів минулого тижня, глава МЗС Польщі нагадав про інцидент 10 вересня, коли дрони РФ вторглись у Польщу.

Потім Сікорський звернувся до російського уряду з "єдиним проханням".

"Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не дамо себе залякати. Якщо чергова ракета чи інший об'єкт влетить у наш простір, навмисно чи випадково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили", - наголосив Сікорський.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

