Сікорський: Путіна можна зупинити лише санкціями та підтримкою України

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до посилення санкцій проти Росії та продовження підтримки України.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін залишається непоступливим, адже вважає, що здатний виграти війну. На думку польського міністра, зупинити його можна лише створивши переконання, що досягти успіху за прийнятної ціни неможливо.

"Єдиний спосіб - посилити санкції проти Росії та підтримати Україну в середньостроковій перспективі", - заявив він.

Коментар Сікорського з’явився після публікації звіту Інституту вивчення війни (ISW), у якому цитуються слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова від 17 вересня. Лавров заявив, що обмін територіями не зупинить війну, а також пригрозив, що європейські сили, розгорнуті в Україні після завершення бойових дій, Росія розглядатиме як "законні військові цілі".

