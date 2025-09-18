УКР
Новини Підтримка України Польщею
Сікорський: Путіна можна зупинити лише санкціями та підтримкою України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до посилення санкцій проти Росії та продовження підтримки України.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін залишається непоступливим, адже вважає, що здатний виграти війну. На думку польського міністра, зупинити його можна лише створивши переконання, що досягти успіху за прийнятної ціни неможливо.

"Єдиний спосіб - посилити санкції проти Росії та підтримати Україну в середньостроковій перспективі", - заявив він.

Коментар Сікорського з’явився після публікації звіту Інституту вивчення війни (ISW), у якому цитуються слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова від 17 вересня. Лавров заявив, що обмін територіями не зупинить війну, а також пригрозив, що європейські сили, розгорнуті в Україні після завершення бойових дій, Росія розглядатиме як "законні військові цілі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай та ЄС мають спільно чинити опір тарифній війні, - Ван Ї

путін володимир (24821) Сікорський Радослав (322) війна в Україні (6212)
санкціями ***** не зупинити. У нього всього вдосталь. А далі як в приказки - проблеми папуасів вождя не є-уть.
18.09.2025 17:32 Відповісти
Заклики до санкцій - Європа не може - Трамп не хоче - глухий кут?
18.09.2025 17:32 Відповісти
https://zn.ua/ukr/anticorruption/spetssluzhbi-z-lampi-chi-mozhna-osaditi-dzhina-vipushchenoho-zelenskim.html

а я про українське наболівше , поки боти не почали хейтити Сікорського. .
стаття ДТ -СПЕЦСЛУЖБИ З ЛАМПИ: ЧИ МОЖНА ОСАДИТИ ДЖИНА, ВИПУЩЕНОГО ЗЕЛЕНСЬКИМ?



18 вересня, 2025, 08:

колаж ZN.UA
18.09.2025 17:34 Відповісти
Якими санкціями йохани ти бабай? Може кожна країна ЕС пару бригад з озброенням навіть не до кілзони а туди де ще не долітають фпв та снаряди з ультиматумом приєднання до сил ЗСУ в разі розширення зони бойових дій-це буде якийсь шанс зупинити.

Потім на протязі місяця вступ України в ЕС зі статтею 42-7 яка сильнійша за 5-ту нато.

А не цей міфічний тиск "нищівних"сцянції та інший сферичний конгломерат. Але це все фантастика звістно
18.09.2025 17:38 Відповісти
Цілком із ним згоден. За нас воювати з пуйлом ніхто не буде. Гасло ораторів весьмирснами давно вже в унітазі. Залишаються тільки санкції та деяка підтримка.
18.09.2025 17:43 Відповісти
Або куля 12,7мм навіть не обов'язково в голову.
18.09.2025 17:59 Відповісти
 
 