Китай та ЄС мають спільно чинити опір тарифній війні, - Ван Ї

Тарифна війна. Китай закликав ЄС чинити опір разом

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Євросоюз спільно чинити опір зловживанню деяких країн тарифами.

Про це повідомила пресслужба МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ.

Під час переговорів у Варшаві із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським він заявив:

Зловживання тарифами порушує правила міжнародної торгівлі та шкодить законним інтересам усіх країн. Китай та Європейський Союз повинні спільно чинити опір та протистояти цьому

Ван Ї наголосив, що чим складнішою та турбулентнішою стає міжнародна ситуація, тим більше Китай, Польща та Євросоюз мають підтримувати початкові цілі встановлення дипломатичних відносин, розвивати партнерство, зміцнювати солідарність та співпрацю, захищати власні законні права та інтереси і міжнародну справедливість та правосуддя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вимагають від G7 ввести мита у розмірі 50-100% проти Китаю та Індії за закупівлі російської нафти, – FT

Сікорський водночас заявив, що тарифна війна ігнорує правила Світової організації торгівлі, підриває стабільність виробництва та ланцюгів постачання і не відповідає інтересам жодної зі сторін.

"Загалом, нинішня система міжнародного управління більше не спроможна адаптуватися до змін у балансі сил, тож Польща підтримує ініціативи Китаю щодо глобального управління та готова зміцнювати комунікацію і співпрацю з КНР для сприяння реформуванню та вдосконаленню системи глобального управління", - цитує його пресслужба МЗС Китаю.

Читайте: Сікорський закликав Ван Ї дотримуватися статуту ООН та поважати суверенітет України

А за підтримку Китаєм міжнародного терориста скромно промовчав?
16.09.2025 12:06 Відповісти
16.09.2025 12:06 Відповісти
+6
А може Китай та ЄС будуть разом здійснбвати тиск на росію, щоб та припинила війну?
16.09.2025 12:03 Відповісти
16.09.2025 12:03 Відповісти
+5
ти добво ***? перестаньте підтримувати кацапів, то і не буде ніякої тарифної війни. поясніть хтось тому комуняці..
16.09.2025 12:06 Відповісти
16.09.2025 12:06 Відповісти
А може Китай та ЄС будуть разом здійснбвати тиск на росію, щоб та припинила війну?
16.09.2025 12:03 Відповісти
16.09.2025 12:03 Відповісти
не будуть разом. комуняки не будуть тиснути на кацапів. американці будуть проти, щоб європейці нюхалися з комуняками, які підтримують ворога Європи - кацапів та й тих же комуняків. підтримуючи кацапів і навіть науськуючи їх на війну з Україною, Європою, комуняки улесливо пропонують європейцям прибрати усі загороджувальні тарифи для китайських товарів, натомість комуняки зможуть натиснути на кацапів, щоб ті пішли на заморозку війни. от тільки така пропозиція є ультимативною. Європа і США на подібні ультиматуми не підуть. отже, тут більша вірогідність того, що не тільки проти кацапів, але і проти тих комуняк будуть посилюватися і санкції, і тарифи. менша вірогдність - це те, що Європа без американців будуть разом із комуняками рішати питання заморозки війни в Україні.
16.09.2025 12:15 Відповісти
16.09.2025 12:15 Відповісти
Шо за брєд? китай і росія тиснуть на Україну і весь цивілізований світ, одуплися вже
16.09.2025 12:26 Відповісти
16.09.2025 12:26 Відповісти
16.09.2025 12:05 Відповісти
16.09.2025 12:05 Відповісти
Дякую за розлогий коментар! додам від себе: цікава ситуація - США хоче відірвати рашку від Китаю, Китай хоче відірвати ЄС від США. Хто кого пересилить? Бо і те, і інше нереально. Тому виграє той, хто буде в цій ситуації більшим реалістом...
16.09.2025 13:02 Відповісти
16.09.2025 13:02 Відповісти
Виходить і в політиці китайці плагіатом займаються - нічого свого придумати не можуть. Бо в них хронічна хвороба - комунізм головного мозку зветься...
16.09.2025 13:07 Відповісти
16.09.2025 13:07 Відповісти
Шо сі стало з поляками? - вони ж у форватері політики США
16.09.2025 12:05 Відповісти
16.09.2025 12:05 Відповісти
А за підтримку Китаєм міжнародного терориста скромно промовчав?
16.09.2025 12:06 Відповісти
16.09.2025 12:06 Відповісти
ти добво ***? перестаньте підтримувати кацапів, то і не буде ніякої тарифної війни. поясніть хтось тому комуняці..
16.09.2025 12:06 Відповісти
16.09.2025 12:06 Відповісти
Нах...й пішли мразоти смердючі - спонсори війни.
16.09.2025 12:07 Відповісти
16.09.2025 12:07 Відповісти
Якщо касається Китаю то повинні чинити опір тарифній політиці разом з ЄС.Якщо це за війну па-раші проти України то хитрожопі вузькоокі товаріщі - моя хата з краю і я нічого не знаю.Продовжують торгівлю з болотом,продають електроніку для ракет і шахедів,станки,купляють нафту.Китай боїться санкцій,а раз так то треба вводити.
16.09.2025 12:07 Відповісти
16.09.2025 12:07 Відповісти
Коаліція всратих запросто ляже під Китай ,якщо той пообіцяє захист від свого партнера
16.09.2025 12:07 Відповісти
16.09.2025 12:07 Відповісти
Обіцянки китайців варті не більшого, ніж обіцянки кацапні. І всі це чудово розуміють на заході.
16.09.2025 12:16 Відповісти
16.09.2025 12:16 Відповісти
Якщо стисло, то у болот нагребли сировини і нам потрібно тепер весь скам що виробили кудись продать. А війна нехай продовжується бо нам потрібно триліон людей кортить.
16.09.2025 12:09 Відповісти
16.09.2025 12:09 Відповісти
Китай має дуже швидко йти за рускім корабльом, ***** тварі вузькоокі!
16.09.2025 12:10 Відповісти
16.09.2025 12:10 Відповісти
китай - це головний ворог усіх інших людей на Землі. Бо вони хочуть усіх підкорити врешті-решт. Спочатку м'якою силою, а потім, коли зроблять достатньо зброї, почати вже реальні війни самостійно.
16.09.2025 12:13 Відповісти
16.09.2025 12:13 Відповісти
А паскуда а рашиський режим і криваву війну підтримувати це нормально ?
16.09.2025 12:15 Відповісти
16.09.2025 12:15 Відповісти
ЙДИ НАХ*Й!
16.09.2025 12:17 Відповісти
16.09.2025 12:17 Відповісти
Поки китай не поставлять раком, схоже, що дестабілізація у світі буде тільки помножуватись( але, судячи з дій європейців, вони поки що цього робити не планують, а сподіваються, що все якось россоссеться
16.09.2025 12:17 Відповісти
16.09.2025 12:17 Відповісти
Китай має перестати підтримувати рашизм.
16.09.2025 12:22 Відповісти
16.09.2025 12:22 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/polsha-otvergla-trebovaniya-kitaya-o-koridore-cherez-belarus/ Олег Пономарь:
Глава МИД Китая примчался в Польшу просить или требовать разблокировать польско-беларускую границу, так как через нее проходит торговый коридор для китайских товаров, которые поступают в ЕС (в Германию и дальше затем). Но поляки отказали Китаю по двум причинам: из Беларуси исходит угроза Польше, б) Китай не хочет влиять на Россию чтобы та прекратила войну. Ради справедливости отмечу, что этот коридор для китайских товаров не основной, бОльшая часть товаров идет по морю.
То есть, мы явно наблюдаем как вопросы экономики и торговли, не только Польши, но - и всего ЕС, вступили в конфликт с вопросами безопасности и геополитики.
Ясно, что Китай не начнет давить на Россию по вопросу войны из-за такого не критического вопроса, но сам факт - на лицо.
Китай, кстати, предложил Польше взятку в виде поддержки вступления Польши в G-20 (также заявку Польшу поддерживают США).

https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-16-09-2025/ Олег Пономарь:
Китаю не удалось убедить Польшу вновь открыть границу с Беларусью.
Трёхчасовые переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с польским коллегой Радославом Сикорским завершились безрезультатно. Варшава отказалась открыть границу с Беларусью, несмотря на просьбы Пекина и проблемы с транзитом китайских товаров.
Польша пока что противостоит давлению Китая и призывает Китай изменить свою позицию в отношении поддержки российского вторжения в Украину.
*********
Закриття кордону сильно вдарило по транзиту китайських товарів в Європу...
16.09.2025 12:24 Відповісти
16.09.2025 12:24 Відповісти
Хитра китайська морда хоче вбити клин між Європою та США. Розділяй і владарюй - як казали древні. А їм ще й Трамп в цьому допомагає
16.09.2025 12:24 Відповісти
16.09.2025 12:24 Відповісти
Китайський папік хоче відвести шлюшку Європу від Америки?
16.09.2025 12:29 Відповісти
16.09.2025 12:29 Відповісти
Ну все ясно, все буде китай
16.09.2025 12:43 Відповісти
16.09.2025 12:43 Відповісти
Китай має йти накуй спільно з рашкою, бо така ж тварина, тільки хитріша.
16.09.2025 12:53 Відповісти
16.09.2025 12:53 Відповісти
Смердючка кітайська вигодуванная ЄС та сша.
16.09.2025 12:56 Відповісти
16.09.2025 12:56 Відповісти
******* косооке...
16.09.2025 13:04 Відповісти
16.09.2025 13:04 Відповісти
Що за wtf…Польщу знову штирить!
16.09.2025 13:06 Відповісти
16.09.2025 13:06 Відповісти
Тобто, нападати на іншу країну то за правилами, а тарифи встановлювати то не за правилами? Жовтодупі лицеміри.
16.09.2025 13:18 Відповісти
16.09.2025 13:18 Відповісти
 
 