Китай та ЄС мають спільно чинити опір тарифній війні, - Ван Ї
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Євросоюз спільно чинити опір зловживанню деяких країн тарифами.
Про це повідомила пресслужба МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ.
Під час переговорів у Варшаві із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським він заявив:
Зловживання тарифами порушує правила міжнародної торгівлі та шкодить законним інтересам усіх країн. Китай та Європейський Союз повинні спільно чинити опір та протистояти цьому
Ван Ї наголосив, що чим складнішою та турбулентнішою стає міжнародна ситуація, тим більше Китай, Польща та Євросоюз мають підтримувати початкові цілі встановлення дипломатичних відносин, розвивати партнерство, зміцнювати солідарність та співпрацю, захищати власні законні права та інтереси і міжнародну справедливість та правосуддя.
Сікорський водночас заявив, що тарифна війна ігнорує правила Світової організації торгівлі, підриває стабільність виробництва та ланцюгів постачання і не відповідає інтересам жодної зі сторін.
"Загалом, нинішня система міжнародного управління більше не спроможна адаптуватися до змін у балансі сил, тож Польща підтримує ініціативи Китаю щодо глобального управління та готова зміцнювати комунікацію і співпрацю з КНР для сприяння реформуванню та вдосконаленню системи глобального управління", - цитує його пресслужба МЗС Китаю.
Глава МИД Китая примчался в Польшу просить или требовать разблокировать польско-беларускую границу, так как через нее проходит торговый коридор для китайских товаров, которые поступают в ЕС (в Германию и дальше затем). Но поляки отказали Китаю по двум причинам: из Беларуси исходит угроза Польше, б) Китай не хочет влиять на Россию чтобы та прекратила войну. Ради справедливости отмечу, что этот коридор для китайских товаров не основной, бОльшая часть товаров идет по морю.
То есть, мы явно наблюдаем как вопросы экономики и торговли, не только Польши, но - и всего ЕС, вступили в конфликт с вопросами безопасности и геополитики.
Ясно, что Китай не начнет давить на Россию по вопросу войны из-за такого не критического вопроса, но сам факт - на лицо.
Китай, кстати, предложил Польше взятку в виде поддержки вступления Польши в G-20 (также заявку Польшу поддерживают США).
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-16-09-2025/ Олег Пономарь:
Китаю не удалось убедить Польшу вновь открыть границу с Беларусью.
Трёхчасовые переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с польским коллегой Радославом Сикорским завершились безрезультатно. Варшава отказалась открыть границу с Беларусью, несмотря на просьбы Пекина и проблемы с транзитом китайских товаров.
Польша пока что противостоит давлению Китая и призывает Китай изменить свою позицию в отношении поддержки российского вторжения в Украину.
*********
Закриття кордону сильно вдарило по транзиту китайських товарів в Європу...