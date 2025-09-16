Китай та ЄС мають спільно чинити опір тарифній війні, - Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Євросоюз спільно чинити опір зловживанню деяких країн тарифами.

Про це повідомила пресслужба МЗС КНР, інформує Цензор.НЕТ.

Під час переговорів у Варшаві із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським він заявив:

Зловживання тарифами порушує правила міжнародної торгівлі та шкодить законним інтересам усіх країн. Китай та Європейський Союз повинні спільно чинити опір та протистояти цьому

Ван Ї наголосив, що чим складнішою та турбулентнішою стає міжнародна ситуація, тим більше Китай, Польща та Євросоюз мають підтримувати початкові цілі встановлення дипломатичних відносин, розвивати партнерство, зміцнювати солідарність та співпрацю, захищати власні законні права та інтереси і міжнародну справедливість та правосуддя.

Сікорський водночас заявив, що тарифна війна ігнорує правила Світової організації торгівлі, підриває стабільність виробництва та ланцюгів постачання і не відповідає інтересам жодної зі сторін.

"Загалом, нинішня система міжнародного управління більше не спроможна адаптуватися до змін у балансі сил, тож Польща підтримує ініціативи Китаю щодо глобального управління та готова зміцнювати комунікацію і співпрацю з КНР для сприяння реформуванню та вдосконаленню системи глобального управління", - цитує його пресслужба МЗС Китаю.

