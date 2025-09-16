Сікорський закликав Ван Ї дотримуватися статуту ООН та поважати суверенітет України
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час переговорів у Варшаві з китайським колегою Ван Ї заявив, що будь-які варіанти завершення конфлікту мають базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України.
Як інформує Цензор.НЕТ
"Обговорюючи війну в Україні та її наслідки, Сікорський наголосив на виключній важливості дотримання Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України", - ідеться в комюніке за результатами переговорів топдипломатів двох країн.
Сікорський також акцентував увагу Ван Ї на інциденті, який стався вночі 10 вересня, коли російські дрони масово вторглися у повітряний простір Польщі.
"Міністр звернув увагу китайської сторони на дестабілізуючі дії Росії та поінформував про вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір. Він підкреслив, що в цьому питанні не може бути й мови про збіг обставин чи помилку росіян", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві Польщі.
Ван Ї, своєю чергою, заявив, що в питанні завершення "української кризи" Китай продовжує наполягати на необхідності діалогу та переговорів, інформує МЗС КНР.
"Ван Ї висловив принципову позицію Китаю щодо сприяння мирним переговорам та підтримки всіх зусиль, направлених на досягнення миру", - ідеться в повідомленні китайської сторони.
Топдипломат Китаю також висловив готовність Пекіна продовжувати тісний зв’язок із Варшавою та "іншими відповідними сторонами" для сприяння укладенню всебічної та обов’язкової мирної угоди й побудови збалансованої, ефективної та стійкої системи європейської безпеки і встановлення довгострокового миру та стабільності в Європі.
"Міністр висловив сподівання, що Польща, як важлива європейська країна, відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи на основі власних та європейських фундаментальних довгострокових інтересів", - додали в МЗС Китаю.
Пекін декларує нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає визначення агресора і жертви конфлікту. На другому році великої війни в Україні китайська влада спробувала виступити посередником між Києвом та Москвою для припинення конфлікту, зокрема, направила свого спецпредставника Лі Хуея з кількома посередницькими місіями до України, європейських столиць, Росії та інших країн.
https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-16-09-2025/ Олег Пономарь:
Китаю не удалось убедить Польшу вновь открыть границу с Беларусью.
Трёхчасовые переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с польским коллегой Радославом Сикорским завершились безрезультатно. Варшава отказалась открыть границу с Беларусью, несмотря на просьбы Пекина и проблемы с транзитом китайских товаров.
Польша пока что противостоит давлению Китая и призывает Китай изменить свою позицию в отношении поддержки российского вторжения в Украину.
Закриття кордону сильно вдарило по транзиту китайських товарів в Європу...
Глава МИД Китая примчался в Польшу просить или требовать разблокировать польско-беларускую границу, так как через нее проходит торговый коридор для китайских товаров, которые поступают в ЕС (в Германию и дальше затем). Но поляки отказали Китаю по двум причинам: из Беларуси исходит угроза Польше, б) Китай не хочет влиять на Россию чтобы та прекратила войну.
Ради справедливости отмечу, что этот коридор для китайских товаров не основной, бОльшая часть товаров идет по морю.
То есть, мы явно наблюдаем как вопросы экономики и торговли, не только Польши, но - и всего ЕС, вступили в конфликт с вопросами безопасности и геополитики.
Ясно, что Китай не начнет давить на Россию по вопросу войны из-за такого не критического вопроса, но сам факт - на лицо.
Китай, кстати, предложил Польше взятку в виде поддержки вступления Польши в G-20 (также заявку Польшу поддерживают США).