Сікорський закликав Ван Ї дотримуватися статуту ООН та поважати суверенітет України

Сікорський поговорив з Ван Ї про Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час переговорів у Варшаві з китайським колегою Ван Ї заявив, що будь-які варіанти завершення конфлікту мають базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє польське зовнішньополітичне відомство.

"Обговорюючи війну в Україні та її наслідки, Сікорський наголосив на виключній важливості дотримання Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України", - ідеться в комюніке за результатами переговорів топдипломатів двох країн.

Сікорський також акцентував увагу Ван Ї на інциденті, який стався вночі 10 вересня, коли російські дрони масово вторглися у повітряний простір Польщі.

"Міністр звернув увагу китайської сторони на дестабілізуючі дії Росії та поінформував про вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір. Він підкреслив, що в цьому питанні не може бути й мови про збіг обставин чи помилку росіян", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві Польщі.

Ван Ї, своєю чергою, заявив, що в питанні завершення "української кризи" Китай продовжує наполягати на необхідності діалогу та переговорів, інформує МЗС КНР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський підтримав ідею створення безпольотної зони над Україною

"Ван Ї висловив принципову позицію Китаю щодо сприяння мирним переговорам та підтримки всіх зусиль, направлених на досягнення миру", - ідеться в повідомленні китайської сторони.

Топдипломат Китаю також висловив готовність Пекіна продовжувати тісний зв’язок із Варшавою та "іншими відповідними сторонами" для сприяння укладенню всебічної та обов’язкової мирної угоди й побудови збалансованої, ефективної та стійкої системи європейської безпеки і встановлення довгострокового миру та стабільності в Європі.

"Міністр висловив сподівання, що Польща, як важлива європейська країна, відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи на основі власних та європейських фундаментальних довгострокових інтересів", - додали в МЗС Китаю.

Пекін декларує нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає визначення агресора і жертви конфлікту. На другому році великої війни в Україні китайська влада спробувала виступити посередником між Києвом та Москвою для припинення конфлікту, зокрема, направила свого спецпредставника Лі Хуея з кількома посередницькими місіями до України, європейських столиць, Росії та інших країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські оператори навчатимуть поляків збивати безпілотники, - Сікорський

Сікорський Радослав (321) Ван Ї (85)
+6
Ван Ї розчулено висякався
16.09.2025 09:00 Відповісти
+5
І головне всі знають що китай сюзник рашки і їхня перша опора і перший ворог заходу, але продовжують робити дешеві реверанси у їхню сторону ніби це щось змінить чи скасує
16.09.2025 09:14 Відповісти
+2
Жовтопиким "мизамирцям" як оновній складовій "осі зла" просто начхати на ці заклики.
16.09.2025 09:15 Відповісти
16.09.2025 09:00 Відповісти
Бо він каже те саме, тільки війну називає буденним конфліктом і робить протилежне.
показати весь коментар
16.09.2025 09:27 Відповісти
хай сякається на... 500 млн. жирних покупців китайського хламу...

без миски рису залишиться

.
16.09.2025 09:58 Відповісти
16.09.2025 09:14 Відповісти
16.09.2025 09:15 Відповісти
Тільки величезна економічна криза та голод в Китаї може навести лад в мізках жовтопиких.
16.09.2025 09:26 Відповісти
І цього, як показали роки "культурної р-р-революції" та "великого стрибка" при яких Мао з комуняками умертвив голодом та "перевихованням" професорів в свинарниках більше 50 млн. душ, нічого в менталітеті ханьця не зрушило.
16.09.2025 09:33 Відповісти
Треба не пропускати російські суда з зерном через Босфор - одразу топити , БО ЗЕРНО КРАДЕНЕ
16.09.2025 09:55 Відповісти
Вузькооке чмо приїхало просити Польщу відкрити кордон з бульборуссю, бо через них весь транзит на підорашку йде!
16.09.2025 09:39 Відповісти
Міністр висловив сподівання, що Польща, як важлива європейська країна, відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи на основі власних ІНТЕРЕСІВ. Джерело: https://censor.net/ua/n3574289

МАБУТЬ ПРИЇХАЛА ЦУКА вузькоока пугати поляків ( щоб не допомагали Україні) за дорученням рашки .
16.09.2025 09:52 Відповісти
Всі заяви китаю слід розглядати лише на придатність ними підтертися (чи одразу в в сміття), і не більше того.
16.09.2025 10:10 Відповісти
Виявляється, китайоз прибіг до Варшави з проблемою, що Туск закрив кордон з бульбашом і умовляв скасувати це рішення....

https://www.ponomaroleg.com/utrennij-obzor-16-09-2025/ Олег Пономарь:
Китаю не удалось убедить Польшу вновь открыть границу с Беларусью.
Трёхчасовые переговоры министра иностранных дел Китая Ван И с польским коллегой Радославом Сикорским завершились безрезультатно. Варшава отказалась открыть границу с Беларусью, несмотря на просьбы Пекина и проблемы с транзитом китайских товаров.
Польша пока что противостоит давлению Китая и призывает Китай изменить свою позицию в отношении поддержки российского вторжения в Украину.
*********
Закриття кордону сильно вдарило по транзиту китайських товарів в Європу...
16.09.2025 10:30 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/polsha-otvergla-trebovaniya-kitaya-o-koridore-cherez-belarus/ Олег Пономарь:
Глава МИД Китая примчался в Польшу просить или требовать разблокировать польско-беларускую границу, так как через нее проходит торговый коридор для китайских товаров, которые поступают в ЕС (в Германию и дальше затем). Но поляки отказали Китаю по двум причинам: из Беларуси исходит угроза Польше, б) Китай не хочет влиять на Россию чтобы та прекратила войну.
Ради справедливости отмечу, что этот коридор для китайских товаров не основной, бОльшая часть товаров идет по морю.
То есть, мы явно наблюдаем как вопросы экономики и торговли, не только Польши, но - и всего ЕС, вступили в конфликт с вопросами безопасности и геополитики.
Ясно, что Китай не начнет давить на Россию по вопросу войны из-за такого не критического вопроса, но сам факт - на лицо.
Китай, кстати, предложил Польше взятку в виде поддержки вступления Польши в G-20 (также заявку Польшу поддерживают США).
16.09.2025 10:44 Відповісти
 
 