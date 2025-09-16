Сікорський закликав Ван Ї дотримуватися статуту ООН та поважати суверенітет України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час переговорів у Варшаві з китайським колегою Ван Ї заявив, що будь-які варіанти завершення конфлікту мають базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє польське зовнішньополітичне відомство.

"Обговорюючи війну в Україні та її наслідки, Сікорський наголосив на виключній важливості дотримання Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України", - ідеться в комюніке за результатами переговорів топдипломатів двох країн.

Сікорський також акцентував увагу Ван Ї на інциденті, який стався вночі 10 вересня, коли російські дрони масово вторглися у повітряний простір Польщі.

"Міністр звернув увагу китайської сторони на дестабілізуючі дії Росії та поінформував про вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір. Він підкреслив, що в цьому питанні не може бути й мови про збіг обставин чи помилку росіян", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві Польщі.

Ван Ї, своєю чергою, заявив, що в питанні завершення "української кризи" Китай продовжує наполягати на необхідності діалогу та переговорів, інформує МЗС КНР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський підтримав ідею створення безпольотної зони над Україною

"Ван Ї висловив принципову позицію Китаю щодо сприяння мирним переговорам та підтримки всіх зусиль, направлених на досягнення миру", - ідеться в повідомленні китайської сторони.

Топдипломат Китаю також висловив готовність Пекіна продовжувати тісний зв’язок із Варшавою та "іншими відповідними сторонами" для сприяння укладенню всебічної та обов’язкової мирної угоди й побудови збалансованої, ефективної та стійкої системи європейської безпеки і встановлення довгострокового миру та стабільності в Європі.

"Міністр висловив сподівання, що Польща, як важлива європейська країна, відіграватиме конструктивну роль у просуванні політичного вирішення кризи на основі власних та європейських фундаментальних довгострокових інтересів", - додали в МЗС Китаю.

Пекін декларує нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає визначення агресора і жертви конфлікту. На другому році великої війни в Україні китайська влада спробувала виступити посередником між Києвом та Москвою для припинення конфлікту, зокрема, направила свого спецпредставника Лі Хуея з кількома посередницькими місіями до України, європейських столиць, Росії та інших країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські оператори навчатимуть поляків збивати безпілотники, - Сікорський